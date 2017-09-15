Мамы разные важны. Скандал вокруг книги Ларисы Денисенко «Майя и её мамы» — не о гомо и гетеро

Незадолго до открытия львовского «Форума видавців» грянул скандал.

Начальник областной СБУ, глава Облгосадминистрации, мэр и организаторы форума получили письма от пятнадцати общественных организаций с требованием отменить запланированную дискуссию «Готова ли школа говорить с детьми на сложные темы?» с презентацией книги для детей «Майя и её мамы» Ларисы Денисенко.

В книге рассказывается об однополых отношениях, а это, говорится в письме, «противоречит ценностям и традициям, которые испокон веков формировались в украинских семьях». Если к ним не прислушаются, предупреждают борцы с «нетрадиционными» семейными отношениями, они сделают всё возможное, чтобы не допустить этой презентации. Письмо возымело действие — презентацию книги отменили.

«Нетрадиционность» — страшное слово. Тем страшное, что под него можно подгрести всё что угодно, в том числе и то, что считается традиционным.

Куда уж традиционней бить соплю о землю, ан нет — дьявол придумал носовой платок.

«Дьявол», конечно, здесь ключевое слово, потому что традиционное всегда мешается с религиозным, вернее, моралью: «традиции, вера, семья» — и «мораль» как объединяющее всё это воедино. Причём мораль, подразумевается, общая для всех, и тех, кто высмаркивается прилюдно сквозь пальцы, и тех, кто пользуется платком. И вся традиционная культура как раз и говорит об этом: что можно делать при всех, а чего нельзя.

Вот на этом, думаю, и не сошлись сторонники и противники книги Ларисы Денисенко «Майя и её мамы»: молчать и прятать, хранить как тайну, чтобы, не дай бог, не узнали дети, или обсуждать существующее и очевидное. Приверженцам «скрытности» кажется, что если заговорить вслух, сразу все побегут пробовать, а так нет, не узнают и не попробуют.

Я нарочно привёл грубоватую метафору с соплёй, чтобы чётче стало видно: разницы между «гетеро» и «гомо» никакой, всё упирается в секс, и ребёнку рассказывать о нём нельзя. Пусть видит слипшихся собачек на улице (знакомо ведь из детства, правда?), пусть узнаёт про секс через грязные слова, которые слышит везде, и сразу настраивается на то, что это позорно и мерзко — и живёт потом с этим всю жизнь, калеча её себе и близким.

Традиционная культура должна замалчивать секс, это же обязательно, иначе никто не усидит дома и начнётся содом и гоморра. Начнётся, поскольку человек — животное и готов сорваться в любую минуту. Так?

Но в том-то и дело, что традиционная культура, наоборот, вся о сексе, напрямую, иносказательно, — бесстрашном и жизнерадостном, гоможизнерадостном в том числе. Выходит, фольклор не традиционная культура, а устои — только религия. Нет-нет, я не хочу обижать верующих, неверующих тоже.

Давайте лучше скажем так: священные книги от нас секс не прячут, а мы уже сами трактуем их как хотим. Но сами ли — вот в чём вопрос.

А ответ в том, что ограничения на секс всегда накладывает общество, точнее та его часть, которая, прикрываясь представлениями о традициях и семейных ценностях, хочет почувствовать себя властью и потому нападает на тех, кто не вписывается в эти представления. Вот искренне: убеждены ли сами поборники «традиционных семейных ценностей», что дети, узнав о нетрадиционных, ринутся их пробовать. Вот сами они узнали — и побежали? Или таки побежали, но попробовав, испугались наказания от «традиционного» общества и кричат сейчас погромче, чтобы их никто не заподозрил, чтобы сами себя не заподозрили?

И вот ещё о простых, даже без конспирологических теорий и Фрейда, процессах. Ребёнок всё равно — не в изолированном же помещении он растёт, без доступа к культуре и интернету — узнает о том, о чём запрещает говорить «традиционная» мораль, и спросит себя: а что же такого интересного от меня прячут. Или — раз так сильно ругают, значит, оно чего-то стоит.

А секс ничего не стоит, и ничего не должен стоить в нормальном, не «традиционном» обществе. Им пользуется каждый по своему усмотрению, с согласия другого. Он не грязен и не уродлив, пока о нём так не думают, он и гомо- и гетеро-, а главное — его не нужно бояться.

Бояться вообще ничего не нужно; если в обществе есть страх, неважно перед чем, то это общество само себя наказывает. И жить в наказывающем себя обществе, полагаю, чересчур даже для поборников «традиционных устоев», хотя бы потому, что это общество садомазохистское.

От страха перед Иным нужно избавляться, что, собственно, и делает книжка Ларисы Денисенко, рассказывая детям, что в семье может быть две мамы и что такая семья не хуже и не удивительней, чем семья, где мама одна, а папы нет. А благодаря «поборникам» об этой книге, изданной тиражом в тысячу экземпляров, узнáют миллионы, и кто боялся, перестанет бояться. Хочется надеяться.