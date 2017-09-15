Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Мамы разные важны. Скандал вокруг книги Ларисы Денисенко «Майя и её мамы» — не о гомо и гетеро
Андрей Краснящих
писатель, публицист
Андрей Краснящих писатель, публицист

Мамы разные важны. Скандал вокруг книги Ларисы Денисенко «Майя и её мамы» — не о гомо и гетеро

Мамы разные важны. Скандал вокруг книги Ларисы Денисенко «Майя и её мамы» — не о гомо и гетеро
Обложка книги «Майя и её мамы»

О табу, которое одна часть общества навязывает другой под прикрытием разговоров о «традиционных ценностях»

15.09.17 428
300

Незадолго до открытия львовского «Форума видавців» грянул скандал.

Начальник областной СБУ, глава Облгосадминистрации, мэр и организаторы форума получили письма от пятнадцати общественных организаций с требованием отменить запланированную дискуссию «Готова ли школа говорить с детьми на сложные темы?» с презентацией книги для детей «Майя и её мамы» Ларисы Денисенко.

В книге рассказывается об однополых отношениях, а это, говорится в письме, «противоречит ценностям и традициям, которые испокон веков формировались в украинских семьях». Если к ним не прислушаются, предупреждают борцы с «нетрадиционными» семейными отношениями, они сделают всё возможное, чтобы не допустить этой презентации. Письмо возымело действие — презентацию книги отменили. 

«Нетрадиционность» — страшное слово. Тем страшное, что под него можно подгрести всё что угодно, в том числе и то, что считается традиционным.

Куда уж традиционней бить соплю о землю, ан нет — дьявол придумал носовой платок.

«Дьявол», конечно, здесь ключевое слово, потому что традиционное всегда мешается с религиозным, вернее, моралью: «традиции, вера, семья» — и «мораль» как объединяющее всё это воедино. Причём мораль, подразумевается, общая для всех, и тех, кто высмаркивается прилюдно сквозь пальцы, и тех, кто пользуется платком. И вся традиционная культура как раз и говорит об этом: что можно делать при всех, а чего нельзя. 

Вот на этом, думаю, и не сошлись сторонники и противники книги Ларисы Денисенко «Майя и её мамы»: молчать и прятать, хранить как тайну, чтобы, не дай бог, не узнали дети, или обсуждать существующее и очевидное. Приверженцам «скрытности» кажется, что если заговорить вслух, сразу все побегут пробовать, а так нет, не узнают и не попробуют. 

Я нарочно привёл грубоватую метафору с соплёй, чтобы чётче стало видно: разницы между «гетеро» и «гомо» никакой, всё упирается в секс, и ребёнку рассказывать о нём нельзя. Пусть видит слипшихся собачек на улице (знакомо ведь из детства, правда?), пусть узнаёт про секс через грязные слова, которые слышит везде, и сразу настраивается на то, что это позорно и мерзко — и живёт потом с этим всю жизнь, калеча её себе и близким. 

Традиционная культура должна замалчивать секс, это же обязательно, иначе никто не усидит дома и начнётся содом и гоморра. Начнётся, поскольку человек — животное и готов сорваться в любую минуту. Так? 

Но в том-то и дело, что традиционная культура,  наоборот, вся о сексе, напрямую, иносказательно, — бесстрашном и жизнерадостном, гоможизнерадостном в том числе. Выходит, фольклор не традиционная культура, а устои — только религия. Нет-нет, я не хочу обижать верующих, неверующих тоже.

Давайте лучше скажем так: священные книги от нас секс не прячут, а мы уже сами трактуем их как хотим. Но сами ли — вот в чём вопрос. 

А ответ в том, что ограничения на секс всегда накладывает общество, точнее та его часть, которая, прикрываясь представлениями о традициях и семейных ценностях, хочет почувствовать себя властью и потому нападает на тех, кто не вписывается в эти представления. Вот искренне: убеждены ли сами поборники «традиционных семейных ценностей», что дети, узнав о нетрадиционных, ринутся их пробовать. Вот сами они узнали — и побежали? Или таки побежали, но попробовав, испугались наказания от «традиционного» общества и кричат сейчас погромче, чтобы их никто не заподозрил, чтобы сами себя не заподозрили? 

И вот ещё о простых, даже без конспирологических теорий и Фрейда, процессах. Ребёнок всё равно — не в изолированном же помещении он растёт, без доступа к культуре и интернету — узнает о том, о чём запрещает говорить «традиционная» мораль, и спросит себя: а что же такого интересного от меня прячут. Или — раз так сильно ругают, значит, оно чего-то стоит. 

А секс ничего не стоит, и ничего не должен стоить в нормальном, не «традиционном» обществе. Им пользуется каждый по своему усмотрению, с согласия другого. Он не грязен и не уродлив, пока о нём так не думают, он и гомо- и гетеро-, а главное — его не нужно бояться.

Бояться вообще ничего не нужно; если в обществе есть страх, неважно перед чем, то это общество само себя наказывает. И жить в наказывающем себя обществе, полагаю, чересчур даже для поборников «традиционных устоев», хотя бы потому, что это общество садомазохистское. 

От страха перед Иным нужно избавляться, что, собственно, и делает книжка Ларисы Денисенко, рассказывая детям, что в семье может быть две мамы и что такая семья не хуже и не удивительней, чем семья, где мама одна, а папы нет. А благодаря «поборникам» об этой книге, изданной тиражом в тысячу экземпляров, узнáют миллионы, и кто боялся, перестанет бояться. Хочется надеяться.

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Победителя Букеровской премии объявят 17 октябряПрезидентом Сингапура избрали женщинуСегодня - 96 лет со дня рождения Станислава Лема

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 12040
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 12653
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 5008
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3959
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 3585
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 9223
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1291
  1. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Аграрии 4056 / 5154
  2. Кортеж Саакашвили у Черновцов остановила патрульная полиция 4005 / 4376
  3. Древнеиндийский манускрипт состарил 0 как минимум на 500 лет 2516 / 2892
  4. Курс биткоина продолжает падать 1949 / 2233
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1674 / 25328
  6. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 1472 / 4320
  7. Селене Гомес трансплантировали почку 1375 / 1537
  1. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Аграрии 21 / 5154
  2. Янукович – символ №1 топ-коррупции в мире, - Transparency International 11 / 1469
  3. Что я вижу. Замки и крепости в Украине — от горнверков до машикулей 10 / 1136
  4. Проклятье рохинджа. Как замороженный конфликт выплеснулся в Мьянме самым страшным образом 10 / 1437
  5. Йося и его дети. История одесского гинеколога 6 / 67260
  6. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Госслужба 6 / 215
  7. За компанию. Кого вы считаете лучшим работодателем Украины 5 / 1750
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.