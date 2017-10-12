ПАСЕ и деньги. Не нужно путать Украину с ее «зарюмсаными» депутатами

Завтра п’ятниця, ще й не проста а “тринадцяте”, а значить у наших врагов має случиться шось дуже неприятне. З нами нічого неприємного статися не може, бо ми хороші, тому спокійно заварюємо собі чай чи каву і кидаємо іронічний погляд на картину проісходящого у світі.

Учора наші славетні діпутати зарюмсані й голосно причитая доложили нам зі Страсбурга, шо гаплик – хана, нас слівают, всьо пропало. Небайдужі громадяни збадьорилися й огорнули заплаканих діпутатів всенародною любов’ю й обожанієм та ополчилися на коварну Європу, котора якоби спить і бачить возвращенія губошльопіка Пушкова в Парламентську Асамблеї Ради Європи. Дід тоже людина сердобольна й жалостліва, але в даному випадку я би наших діпутатів по головоньках не гладив і сопельок їм не витирав. А строго би з них спросив.

Хотя спрашувать із них без толку, все одно будуть викручуватися й переводити стрелки, доказуючи нам, що всі вони там поголовно Талейрани й Кіссінджери, просто обстоятєльства оказалися сильніші за них. Тому, поки наші оконфузівшієся генії дипломатичної мислі приходять у себе, а внятних пояснень від них все-рівно не дочекатися, доведеться нам самим розбиратися, що ж там такого в тій ПА РЄ ужасного проізошло.

Дід уважно прочитав учорашню резолюцію, детально переглянув усе, що зараз пишеться на цю тему в мережі, прикинув так і сяк, пометикував та прийшов до висновку, що мова там не про Україну чи Росію.

Мова там про гроші. Котрі бюджет РЄ не дораховується у зв’язку з призупиненням членства РФ у тій некомерчеській організації. Цена вопроса – 11 млн євро за тєкущий год і це та сума, на яку позарилися бессеребряники з числа новоізбранних заправил ПА.

Которі посовіщавшись междусобойчиком надумали прокрутить слєдующу нехитру комбінацію:

Асамблея приймає пухнасту резолюцію “за все хороше і проти всього поганого”, яку сложно не підтримати, бо схвалення дій Росії там немає й близько, і змін в позиції щодо територіальної цілісності України тоже нема. Но яка теоретично може відкрити опцію возобновлєнія платєжей із Москви, бо містить слова сожалєнія, шо неучасть РФ в ділах Ради Європи конструктивному вирішенню существующих проблем не сприяє, давайте об’єдінять усілія, іскать точки сопрікосновенія і проча беліберда. При удачном стєченії обстоятєльств, воодушевльонні учорашнім успіхом заправили ПА попитаються протолкнуть зміни до регламенту, які дозволять РФ возобновити платежі. Бухгалтери у Страсбурзі довольно улибнуться, після чого в зал засідань ПА РЄ іспуганной стайкой зможе повернутися Пушков со товаріщі. Дальнєйша судьба російської депутації бездушних керівників ПА РЄ не волнує, їм главне полчуть із Росії взнос, тож делегацію РФ тут же начнуть дрючити хором і поодіночке, доводя до сознанія россійскіх коллєг, шо вони мудаки кончені, а анексію Криму та войну на Донбасі їм ніхто прощать не і не обіщав. PROFIT. Всі довольні, бо всі мають возможность репетувати про свою победу, якої насправді ні в кого не буде, бо арена ПА РЄ не те поле битви, де здобуваються справжні дипломатичні перемоги. Реально виграють лише чиновники ПА РЄ, бюджет якої позволить їм планувати більшу кількість командіровок до різних сложних європейських країн, например влітку на Кіпр, а взимку у Лапландію.

Втім, навіть такий сценарій малореалістичний і його реалізація в січні 2018 можлива лише у двох випадках:

Єслі делегація ВРУ превзойде сама себе і продемонструє уровень майстерності ще ниже обичного, зміцнюючи в європейських колег бажання обходити друзів з України стороною, ховаючись від них у буфетах та туалетах. Впрочем, від наших діпутатов і там не скроєшся, там у них постійнодіючі блок-пости, тож делегація України наверняка продовжить агресівну кулуарну роботу, не даючи європейцям спокойно ні кохве випити, ні... ну ви поняли. В общем, так осточортіють іноземним колегам, що ті проголосують не так як нам треба вже із вредності. Єслі Пушков со товаріщі наступлять собі на велікодержавную гордость і согласяться на унізітєльні условія повернення в зал ПА РЄ, а не впруться, требуючи від осознавших свою несмиваєму вину перед Москвою діпутатов стоянія перед портретом Пуйла на колінах і вимолювання в того портрету прощенія.

В даному случаї дід більше полагається на дебілізм іменно російської делегації, несговорчивость якої наверняка поставить хрест на всій несложній комбінації руководства ПА РЄ та надовго відіб’є в них охоту порушувати подібні дурні питання.

Тупість Росії вже не перший раз рятує хунту на міжнародній арені, наверняка врятує й наших зарюмсаних діпутатів, которі потом непременно припишуть ожидаємий у січні провал ідеї з поверненням росіян на свій рахунок. І ми ще почитаємо їхні, сповнені скромних натяків на свою несамовиту діяльність пости, нагородимо їх за це лайками та хвалєбними коментами.

Теперішні ж голосіння тих діпутатів, шо Європа від України стомилася вкрай нескромні, бо не треба плутати Україну і її діпутатів. Да, від наших депутатів стомилися не лише в Україні, похоже вони многих уже дістали і в Європі. Однак, є й приємна новина – позиція Європи від поведінки наших парламентарів не дуже залежить. В чому нескладно пересвідчитися, якщо ми звернемо свій уважний погляд на Європарламент.

У ньому тим часом панують зовсім інші настрої та грає інша музика - там вирішили реанімувати формат “Східного партнерства”, але на якісно вищому рівні, путьом створення системи матеріальних бонусів і фінансових заохочень по досягнунню цілей “Східного партнерства плюс”. Ті ж євродепутати обговорюють потребу ще більше посилити санкції проти Росії, руководство якої над ідеєю санкцій демонстративно іздівається. А значить вони недостаточні – логічно заключили євродепутати і пропонують Єврокомісії...

Впрочем, як свідчать утєчки, там багато чого пропонується смачного і правильного, проект резолюції зараз лише готується і побачить світ у листопаді. Звідки в стінах Європарламенту стільки здравомислія дід не знає, але на думку мимохіть спадає крамольна мисль, чи не відсутність у складі ЄП депутатів з України тому причиною... Хтозна...

В ПА РЄ ж, як повідомляють інформагенства, планується очередна зрада України – наші угорські друзі роздають там брошюри, з яких ясно випливає, що закон про освіту в Україні ужасєн, бо передбачає безкоштовне навчання угорців Закарпаття української мови. Таке грубе попраніє прав і свобод громадян в Європі ХХІ століття має буть суворо покаране, тому Будапешт планує проти України хрестовий поход, гуртує сили, сколачує коаліцію, в общем, займається показушною фигньою, яку можна скормить невибагливому угорському ізбіратєлю.

Удача чи неуспіх цієї ініціативи в рамках ПА РЄ також залежить від двох чинників: від поведінки делегації України, і від дєйствій делегації Угорщини. Міжнародний авторитет якої, благодаря невтомним зусиллям Віктора Орбана та Петера Сійярто впав уже до смішного низько.

Нескромні й галасливі мадярські закидони теж у Європі многих уже задовбали, тож не відбити атаку з Будапешта нашим діпутатам буде складно.

Впрочем, їм і не такі задачі по плечу, цілком можуть і не відбити, але прогнозувати подальші події зараз не візьметься ніхто. Предстоїть битва двох малопрофесійних депутацій, уявлення яких про політичні реалії в Європі знаходяться на приблизно однаковому примітивному рівні. І тут многоє буде залежати від випадковостей та фарту тому є шанс, що наші депутати атаку таки відіб’ють. Вони традиційно удачливіші, і коли самі не можуть, то їм на допомогу неодмінно мусить прийти дурість противника.

Тєм временєм з-за океану чується потужний голос американських сенаторів, які вирішили продемонструвати всьому світу, що є таке насправді реально незалежна законодавча гілка влади. Республіканські й демократичні сенатори подивилися на календар і солідно прокашлявшись злагодженим хором та добре поставленими голосами задали містеру Трампу Дональду Фредовичу сердитий вопрос: “Шо там із антиросійськими санкціями?”. Бо вже два місяці пройшло після прийняття відомого Закону, а містер Трамп чогось не чухається.

Трамп може записати собі в актив разве шо показатєльне надругатєльство над російськими прапорами в Сан-Франціско.

Закриття російського генкоснусльства в найбільшому місті сонячної Каліфорнії, як пише преса, сопровождалося блюзнірським зриванням триколора і це сообщеніє визвало в Москві більше стєнаній, ніж повідомлення про накладення на РФ отраслєвих санкцій та репресії проти Касперського і Раші Тудей. Власті Сан-Франціско однако поспішили запевнити, що російські прапори із спорожнілої будівлі знімалися з усією належною повагою, на яку заслуговує РФ. Ця заява визвала в РФ ще більше репету, ватніки в ужасі уявили, що витворяли з тими прапорами кляті янкі.

Однак таке приємне повідомлення сенаторів не влаштовує, готується колективний запит до адміністрації Трампа з вимогою детального звіту про проведену роботу по імплементації упом’янутого закону. З цифрами, фактами, іменами, явками та судовими приговорами. Обично в США після таких запитів начинають чухатися, в рух приходить весь сложний і потужний государственний механізм, запустивши який уже потом фіг зупиниш.

Сохраняєм бадьорий бойовий дух, тримаємо кулаки за полонених та готуємося вітати нашу Армію з Покровою. Дідусь нагадає, що вітати треба не лише мужчин. Пам’ятаймо, що в рядах нашого війська чимало прекрасних дівчат! І вони також захисниці України.

Ну і слєдім, шоб віздє був порядок! А не то, шо січас…

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