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Главная » Мнения » Вместо Мураками. Почему Нобелевская премия по литературе присуждена Исигуро
Андрей Краснящих
писатель, публицист
Андрей Краснящих писатель, публицист

Вместо Мураками. Почему Нобелевская премия по литературе присуждена Исигуро

Вместо Мураками. Почему Нобелевская премия по литературе присуждена Исигуро
Фото из открытых источников

Представителей масслита в лауреатах не было — нужно отдать должное Шведской академии 

14.10.17 178
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Кадзуо Исигуро — писатель вполне читаемый и почитаемый, претензий к нему с точки зрения литературы никаких. Но всё равно вопрос «почему ему?» тревожит душу, даже если на этот раз по-хорошему тревожит.

При первом подходе намечается тенденция — мультикультурализм, модное явление. Как издательства мыслят сериями, а не отдельными книгами, так и Нобелевская премия по литературе тянет трендами — «национальный эпос», «фантазия», «возрождение искусства драмы», «притча» и т. д., время от времени вставляя, встраивая в них новые. Так появляются в формулировках фразы «блестящий стиль» или «трагический опыт современного человека» и потом в том или ином виде мелькают дальше.

Мультикультурализм, вроде как откровенно не заявленный, возникает, пожалуй, ещё у чернокожего карибского британца Дерека Уолкотта, в 1992-м получившего Нобелевскую премию за «преданность культуре во всем её многообразии», — а затем, опробованный, вводится в тренд: земляк Уолкотта по Карибскому морю индус-британец Видиадхар Найпол в 2001-м, белый юаровец Джон Кутзее в 2003-м, в 2006-м Памук, который «нашёл новые символы для столкновения и переплетения культур», в 2008-м — «исследователь человечества вне пределов правящей цивилизации» и вообще мультикультуралист в высшей степени Гюстав Леклезио, француз лишь по крови и языку, описывавший в романах внутренний мир туарегов, марокканцев, камбоджийцев, панамских индейцев, арабов, корейцев и др. Вот и Исигуро, британо-японец, продолжает мультикультуралистский ряд.

Но полезно зайти и с другой стороны, медиальной, которую Шведская академия заведомо игнорирует, потому что прислушиваться к голосу плебса — западло. Но читать прессу, весь этот ежегодный тотализатор и рейтинги, и посмеиваться — нет, не западло.

А СМИ который год обещают премию Мураками. Он лидирует с рекордным отрывом один к пяти, по сравнению с ним волочатся Маргарет Этвуд (которой пока не дадут, потому что Канада только что, в 2013-м, уже выигрывала — это Элис Манро), Амос Оз и Нгуги Ва Тхионго, израильтянин и кениец, вот им могли бы, как и албанцу Исмаилю Кадаре, он тоже вечный претендент — он и сириец Адонис, они и американец Филип Рот.

Но Мураками чересчур попсовый, а массовую литературу Шведская академия никогда не жаловала.

У неё бывало всякое, измены и непонятки, за что её нещадно критикуют (однако она невозмутима, и протоколы засекречены на пятьдесят лет), были шпиттелеры и карлфельды, которые в литературу так и не вошли, вернее, не остались в ней. Но представителей масслита в нобелевских лауреатах не было — нужно отдать Шведской академии должное. В этом отношении она последний бастион литературы, и он нерушим, лазутчику сюда не пробраться, академики защищают чистоту рядов.

Сколько лет подряд выдвигался Грэм Грин, не самый плохой писатель, работавший на стыке развлекательного жанра и серьёзного, и пролетал, Артур Лундквист, поэт и романист, шведский академик, сказал, что «этот детективщик получит премию только через мой труп» (оба умерли в 1991-м).

Мураками хуже Грина, Грин не притворялся высокой литературой, писал для широкого потребителя, Мураками же притворяется и обманывает многих. Многих, но не всех. Должно быть, кто-то из сегодняшних шведских академиков, как в своё время Лундквист, говорит: «Этому эпигону Сэлинджера и Хемингуэя, использующему их интонации, как разменную монету, технику письма, при которой в подтексте подразумевается что-то истинное и скрытое, но не дающего того, — дырку от бублика, уши от зайца, рукава от жилета, а не Нобелевскую премию».

И он, новый Лундквист, прав, массовая литература, и так всегда паразитировавшая на высокой, ведь ни детектив, ни хоррор вначале не были коммерческими жанрами, в последние десятилетия взялась осваивать нечто для себя новенькое — философский, экзистенциальный роман-притчу. Получается всё — у Коэльо Мураками — довольно убого, примитивненько, но пипл хавает, да и критик часто даёт себя обмануть.

Исигуро, хорошему писателю, просто не повезло: он получил Нобелевскую премию вместо Мураками — чтобы все поняли: тот не получит никогда, это месседж такой.

Тоже японец, хоть и пишущий на английском, тоже «начал смотреть на свою родину глазами европейца», как характеризуют Мураками, но главное — сама формулировка присуждения, в ней именно то, что всегда отмечали муракамиведы: «Который в романах великой эмоциональной силы открыл пропасть под нашим иллюзорным чувством связи с миром». Только это, ничто другое, и должно было стоять рядом с именем Мураками, если бы ему присудили Нобелевскую премию, не дай бог.

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