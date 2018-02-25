Страна двух скоростей. Как остановить экспорт умов из Украины

Сегодня практически любой человек может овладеть востребованной на рынке специальностью, даже не выходя из дома. Было бы желание

Украина — наилучшая иллюстрация к теории о существовании параллельных миров. С одной стороны, в ней есть множество интересных современных проектов в самых разных сферах, от IT до гастрономии, постоянно проводятся разноплановые бизнес-конференции, развиваются локальные бренды, основываются стартапы.

А с другой — здесь же живёт огромное количество людей, которые вовсе не могут (или не хотят) найти своё место в меняющейся экономической и социальной реальности.

Такое существование страны в режиме «двух скоростей» не уникально. В подобной ситуации живут практически все развивающиеся государства, пережившие по разным причинам преждевременную деиндустриализацию, — от Индии до стран Восточной Европы. Но в Украине борьба и единство противоположностей — пережитков индустриальной эпохи и набирающей обороты экономики информационной эры — прослеживается особенно ярко.

С одной стороны, благодаря относительно добротному академическому образованию, оставшемуся в наследство с индустриальных времён, в Украине из года в год растёт прослойка людей, которых можно условно назвать «инноваторами». Неважно, чем конкретно они занимаются — создают очередной софтверный стартап, пишут маркетинговые стратегии, открывают новые рестораны или разрабатывают устройство, которое, подобно даосским врачам, диагностирует болезни по пульсу.

Главное, что их объединяет, — умение мыслить в рамках мира четвёртой индустриальной революции, благодаря которому они вполне вписываются в глобальные бизнес-реалии. Эти люди путешествуют по миру и имеют возможность привносить в свои проекты передовые достижения цивилизации. Но вот передать свои жизненные идеалы остальным украинцам у них не очень-то получается. И не потому, что они не хотят, а потому, что мало кто их способен услышать. Ведь большая часть страны просто не умеет мыслить «вне коробки» — в рамках категорий более широких, чем выполнение работы, которой ты научился когда-то в юности. И — вне осознания того факта, что сегодня практически любой человек может овладеть востребованной на рынке специальностью, даже не выходя из дома. Было бы желание.

Передача стиля мышления — наверное, единственная задача, с которой украинские инноваторы не справятся самостоятельно

Как показывает, опять-таки, мировой опыт, для этого необходима поддержка властей. В частности, стимулирование инноваторов льготами, позволяющими реализовывать проекты на родине. Тогда и их наёмные сотрудники, желая того или нет, тоже станут органичной частью постиндустриальной цивилизации.

Если же этого не произойдёт, то мы и дальше будем удерживать уверенное лидерство по экспорту умов. А украинские инноваторы будут приносить процветание другим странам. Странам, которые могут помочь всем своим гражданам жить хотя бы в приблизительно одинаковом ритме.