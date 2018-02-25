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Главная » Мнения » Страна двух скоростей. Как остановить экспорт умов из Украины
Евгений Гордейчик
главный редактор журнала Фокус
Евгений Гордейчик главный редактор журнала Фокус

Страна двух скоростей. Как остановить экспорт умов из Украины

Страна двух скоростей. Как остановить экспорт умов из Украины
Иллюстрация: NovostiNK.ru

Сегодня практически любой человек может овладеть востребованной на рынке специальностью, даже не выходя из дома. Было бы желание

25.02.18 2977
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Украина — наилучшая иллюстрация к теории о существовании параллельных миров. С одной стороны, в ней есть множество интересных современных проектов в самых разных сферах, от IT до гастрономии, постоянно проводятся разноплановые бизнес-конференции, развиваются локальные бренды, основываются стартапы.

А с другой — здесь же живёт огромное количество людей, которые вовсе не могут (или не хотят) найти своё место в меняющейся экономической и социальной реальности.

Такое существование страны в режиме «двух скоростей» не уникально. В подобной ситуации живут практически все развивающиеся государства, пережившие по разным причинам преждевременную деиндустриализацию, — от Индии до стран Восточной Европы. Но в Украине борьба и единство противоположностей — пережитков индустриальной эпохи и набирающей обороты экономики информационной эры — прослеживается особенно ярко.

С одной стороны, благодаря относительно добротному академическому образованию, оставшемуся в наследство с индустриальных времён, в Украине из года в год растёт прослойка людей, которых можно условно назвать «инноваторами». Неважно, чем конкретно они занимаются — создают очередной софтверный стартап, пишут маркетинговые стратегии, открывают новые рестораны или разрабатывают устройство, которое, подобно даосским врачам, диагностирует болезни по пульсу.

Главное, что их объединяет, — умение мыслить в рамках мира четвёртой индустриальной революции, благодаря которому они вполне вписываются в глобальные бизнес-реалии. Эти люди путешествуют по миру и имеют возможность привносить в свои проекты передовые достижения цивилизации. Но вот передать свои жизненные идеалы остальным украинцам у них не очень-то получается. И не потому, что они не хотят, а потому, что мало кто их способен услышать. Ведь большая часть страны просто не умеет мыслить «вне коробки» — в рамках категорий более широких, чем выполнение работы, которой ты научился когда-то в юности. И — вне осознания того факта, что сегодня практически любой человек может овладеть востребованной на рынке специальностью, даже не выходя из дома. Было бы желание.

Передача стиля мышления — наверное, единственная задача, с которой украинские инноваторы не справятся самостоятельно

Как показывает, опять-таки, мировой опыт, для этого необходима поддержка властей. В частности, стимулирование инноваторов льготами, позволяющими реализовывать проекты на родине. Тогда и их наёмные сотрудники, желая того или нет, тоже станут органичной частью постиндустриальной цивилизации.

Если же этого не произойдёт, то мы и дальше будем удерживать уверенное лидерство по экспорту умов. А украинские инноваторы будут приносить процветание другим странам. Странам, которые могут помочь всем своим гражданам жить хотя бы в приблизительно одинаковом ритме.

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