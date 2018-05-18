Структура тарифа. Что должны потребовать киевляне после двукратного повышения стоимости проезда

Сегодня я прождала свой автобус ровно час. И не дождалась. Не попала на важную встречу. Поехала на работу в раздолбанном троллейбусе, по полу которого текли потоки воды, а водитель всю дорогу разговаривал по телефону. Скоро это удовольствие будет стоить 8 гривен

Подробную структуру нового тарифа в «Киевпастрансе» ещё не нарисовали. А вот по результатам 2015 года она выглядела примерно так. В среднем каждый пассажир оплачивал с одного билета: 98 коп. — материальные издержки, 1,2 грн — труд транспортников, 43 коп. — социальные мероприятия, 55 коп. — амортизацию, 24 коп. — финансовые издержки, 14 коп. других расходов, ещё 35 коп. приходилось на рентабельность (10%), и 7 коп. предприятие возмещало из своих доходов.

Структура тарифа с точки зрения пассажира выглядит немного иначе. Это исправный и чистый подвижной состав + следование строго по графику + равные условия оплаты для всех. За что же мы платим сегодня и улучшится ли это всё через два месяца?

Подвижной состав. Начнём с хорошего. За последние лет 10 в Киеве действительно прибавилось комфортного транспорта. Есть теперь на маршрутах и автобусы с кондиционерами, и чистые вместительные троллейбусы, и тихие трамваи. [Вопрос о том, покупались ли они по коррупционным схемам, кто получал откаты и под какие проценты брались кредиты, оставим за скобками]. Но старых и дряхлых машин до сих пор предостаточно. И выходя из дома, не знаешь, повезёт тебя сегодня нормальный, цивилизованный троллейбус или придётся влезать в брюхо чудовищу и выходить оттуда в полупереваренном, помятом состоянии. Сегодня мы платим за поездки в дребезжащем, скребущем гармошкой по асфальту троллейбусе. Что изменится через два месяца?

Следование по графику. Формально у нашего муниципального транспорта есть расписание (его можно найти на сайте «Киевпастранса»), и на вид оно вполне приемлемое. В будние дни на популярных маршрутах интервал движения — 10–20 минут, в выходные и праздники он может доходить до 40–50 минут. В теории можно нормально спланировать поездку, за 2–3 минуты подойти к остановке, сесть в свой автобус и по графику прибыть в пункт назначения. На практике же это возможно только в очень редких случаях.

Чаще мы видим следующее: полоса общественного транспорта забита легковыми автомобилями. Ну а что, им же очень надо! И в этой толкучке один за другим ползут три троллейбуса одного маршрута. Часа через полтора подъедут ещё три. Подряд. Мы теряем часы жизни в бессмысленной пробке, просто потому, что жлобы в автомобилях занимают правую полосу, а полиция это игнорирует. А могла бы здорово пополнить бюджет, ведь с каждого автомобилиста-нарушителя положено взимать 510 грн штрафа. Пару недель таких рейдов, только не предупреждающих, а карающих, и на полосах общественно транспорта сразу станет легче дышать. Найдётся ли у патрульной полиции время и желание на проведение подобных рейдов, чтобы сделать такой приятный сюрприз горожанам и немного подсластить горечь от подорожания проезда?

Качественный сервис. Вы когда-нибудь видели, как пассажиры автобуса буквально рыщут по салону в поисках кондуктора или любой другой возможности оплатить проезд? И водителя, который чуть ли не матом посылает их, чтобы они не пихали ему в специальное окошечко деньги? Я такое вижу регулярно. Или троллейбусы в час пик без кондуктора. Передавать деньги через всю «гармошку»? Или купить талончик заранее, в несуществующем киоске на остановке? Захочешь — не сможешь заплатить за проезд. Я уже не говорю о курении за рулём или крайне невежливых кондукторах. С одной стороны, работа у них собачья, а зарплата нищенская. С другой — есть водители, которые не курят за рулём, есть кондукторы, которые придумывают компостеры «сердечком» и желают хорошего дня перед выходом.

Интересно, через два месяца из «Киевпастранса» уволят всех хамовитых сотрудников? Или хамство останется тем же, но платить за него придётся вдвое больше?

Равные условия оплаты для всех пассажиров. «Зайцы» в коммунальном транспорте были всегда, причём их количество, кажется, не сильно зависит от стоимости проезда и его качества. Ежедневно я вижу очень много людей, которые не платят даже за комфортный проезд. Одни (и это видно по их необременённому интеллектом взгляду) просто не могут осознать логику «получил услугу — оплатил», другие не платят из жадности — «зачем платить, если можно сэкономить», третьи не делают это принципиально — «политики воруют, олигархи воруют, почему это я должен платить». Льготники — это вообще отдельная категория. И есть люди, которые всегда платят. Мозги у них так устроены. Они платят сейчас 4 грн за талончик, а через два месяца будут платить 8 грн.

Возникает вопрос: почему «Киевпастранс» и городские власти не могут заставить платить всех? Если им не хватает мотивации или понимания, то добро пожаловать в любую маршрутку. Несмотря на бесконтрольный кэшфлоу, неучтённые доходы и прочие нарушения, контроль за оплатой проезда там железный, и без всяких билетиков, кондукторов, контролёров. Потому что маршрутчик заинтересован в каждой копейке, а «Киевпастрансу», как мы видим, больше по душе великодушие и благотворительность. Ну не хочет человек покупать этот талончик — ну и бог с ним, жалко, что ли? Кстати, за последних два месяца пользования наземным общественным транспортом контролёра я встретила лишь однажды — он просто проехал две остановки и ушёл.

Про маршрутчиков — шутка, конечно. А вот насчёт более строгого учёта пассажиров и контроля за оплатой проезда — нет. Успеют ли киевские власти за два месяца завершить историю с внедрением электронного билета, которая длится уже несколько лет?