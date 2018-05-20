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Главная » Мнения » Соціально активна женщіна. Якось вона викрила політичний заколот на районі
Татуся Бо
писатель, блогер
 Татуся Бо писатель, блогер

Соціально активна женщіна. Якось вона викрила політичний заколот на районі

Соціально активна женщіна. Якось вона викрила політичний заколот на районі
Фото: Liwli

Змінювалася влада, вона йшла до рук народу і знову падала під ноги вчорашнім бандюкам. Потім народ знову бив бандюків і одбирав владу, щоб знову кинути її до ніг чергового бандюка. Змінювалося усе, окрім соціально активної женщіни

 

20.05.18 35
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Якоїсь миті ми почали її називати «соціально активна женщіна», раніше підбирали менш толерантні і цензурні епітети, а потім якось так сталось, що ми усвідомили себе культурними дамами і почали вживати термін «соціально активна женщіна».

Ніхто не знав як її звати. Але кожного ранку всі чули її активність:

 - Мусор. Му-сор! МУСОР!!! Кругом мусор. Дєвушка! Дєвушка!!! Да я до вас женшіна в білій курточці! Ви оце бачили? Ви бачили шо творять оці люди. Вчора подозрітєльний мужчина з сьомої квартіри вийшов і кинув бичок. Представляєте? Би-чок! Взяв і кинув. А я ж усе бачу. Мусор кругом. Ви от мусор куда виносите? В контейнер за домом? Ніколи не виносьте туди мусор. Ні-ко-ли!!! Там місце погане. Коли жековці приїхали там ставить контейнер у них всі кольоса спустили. А все чого, бо в Бога не вірим, а там місце прокляте і криси як маршрутка. А ви шо на маршрутку йдете? Підтримуєте значить мєстні власті? Я ніколи не їжжу маршрутками. Я протів цієї власті. Я убіждьонний монархіст.

 - Може анархіст?

 - Ти диви яка умна. І мусор за дом носить, в контейнер!!! Свєта Павловна, ви бачили? Му-сор!!! І оця от дєвушка тільки шо таке мені розказала.

Соціально активна женщіна за півдня якось встигала обійти усі інстанції міста від водоканалу, до станції юних натуралістів. І скрізь їй було що сказать

Одним вона писала заяви, як вона невдоволена їхньою діяльністю, іншим писала подяки про те що вона шалено вдоволена їхньою діяльністю, а під настрій і в хорошу погоду навіть могла організувати стихійний мітинг на підтримку мурах, яких ловили юннати на корм якійсь худобині. Подяки і скарги видавалися нею рандомно.

Так, наприклад, газовики в понеділок могли отримати скаргу на те що газ іде якись розбавлений, чайник закіпає довше, світить полум'я менше, і майже не гріє. Наступного дня, на стіл керівника могла впасти подяка у віршах зі словами «Дуже хороший газ, витончений аромат і прекрасне полумя».

Так по результату за місяць газовики не знали чи їм виписувати догану чи подяку. Але з огляду на реалії тодішньої країни здається виписували здебільшого догани. Бо газовики пересувались на районі як спецназівці – втискалися в стіну, спілкувалися мовою жестів і незмінно вказували на 4 поверх, де обов’язково мало бути соціально-активне обличчя однієї женщіни.

Змінювалася влада, вона йшла до рук народу і знову падала під ноги вчорашнім бандюкам. Потім народ знову бив бандюків і одбирав владу, щоб знову кинути її до ніг чергового бандюка. Змінювалося усе, окрім соціально активної женщіни.

Якось вона зустріла мене:

 - Сволочі, бадяжать лікарства. Да-да! Шо ти дивишся? Беруть ото крейду, сахар - намішали і продають нам по 200 гривень.

 - Ужас.

 - Та да. Врач сказав, шо треба пропити успокоїтєльне. Ну я ж і пила. П’ю, п’ю, а воно не дєйствує, ну я й перестала пить. І шо? Подєйствувало. Я в понеділок побилась із дворнічкой. Спокойно так. Да. Взяла і побилась. А шо вона думала, шо її усі бояться? А я не боюсь. А потом у вівторок чуть не уволила дірєктора елєктрокантори.

Сірьожа, - закричала вона, побачивши сусіда, - Сірьожа, я до тебе обращаюсь! Ти чого тут машину завів? Га? Вона ж іспарєнія дає, ти ж нас травиш, одкатуй її на сто метрів і там заводь. Свєта, а ти шо по хліб ходила? І як там хліб, Свєта?

Ми так і називали її «соціально активна женщіна», бо ніхто не знав як її звати. Іноді її  соціальна активність приносила суспільству користь, якось вона допомогла зловити крадіїв, врятувала від наглої смерті сантехніка, і викрила політичний заколот на районі. І все це було, навіть не виходячи з дому.

Ми згадували її і сміялися. А днями розказую одній з тих подруг, як нещодавно вивалилася з вікна і кричала на алкоголіків, які штурляли свою алкоголіческу жінку. А подруга каже, що вже давно так робить, і буквально сьогодні з вікна кричала «Свєта, а ти шо по хліб ходила? І як там хліб, Свєта?».

І ми сміялися, що з нас виросло нове й міцніше покоління «соціально активних женщін». Різниця лиш в тому, що в тієї жінки було тільки вікно, а в нас ще й соціальні мережі є.

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