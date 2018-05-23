Тест на демократию. Все суды в Украине должны быть антикоррупционными

Главный вопрос во всей этой законодательной эпопее - что нужно украинцам? Ответ очевиден - точно не волшебная палочка. Люди хотят чувствовать себя защищенными. Для этого мало создать один ВАКС

Комитет парламента по вопросам правовой политики подготовил ко второму чтению законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Не согласованными остаются два положения законопроекта: о степени влияния Общественного совета международных экспертов на отбор судей (МВФ и Венецианская комиссия требуют для экспертов права вето) и о необходимости наличия в коллегии судей бывшего судьи с опытом не менее пяти лет.

Принципиальное политическое значение имеет только первый вопрос. Именно по поводу роли и места международных экспертов в формировании ВАКС будут вестись консультации с внешними центрами влияния. Власть до последнего будет пытаться оставить возможности влияния на Суд.

Тем не менее, есть основания предполагать, что спорные положения будут согласованы. А в четверг (или, в худшем случае, на следующей сессионной неделе) законопроект будет внесен в зал, и позитивное голосование состоится.

Вариант негативного голосования, которое будет использовано в качестве повода к роспуску парламента, пока выглядит слишком экстравагантным. Если бы велась реальная подготовка к такому сценарию, уже поднялась бы мощная информационная волна. Трудно представить, что парламентские партии, каждая из которых клянется в верности идеалам борьбы с коррупцией, рискнут дать оппонентам повод для обвинений в саботаже создания ВАКС.

Скорее всего, уже в ближайшие дни политики наперебой будут пытаться провозгласить себя главными «отцами перемоги» в «решительном шаге по искоренению коррупции».

Между тем, спокойный взгляд на проблему ВАКС, а также всей антикоррупционной политики и риторики (как власти, так и оппозиции) позволяет сделать три, в общем-то, очевидных вывода.

Во-первых, страхи элит по поводу ВАКС и завершения формирования антикоррупционной вертикали завышены. Опыт работы НАПК, НАБУ, САП свидетельствует: даже обладая уникальными полномочиями, новые органы не способны давать общественно значимый результат. Сказывается как низкое качество кадров, так и быстрое «втягивание» руководителей и ключевых фигур в «политическую рутину» и неформальные внутриэлитные коммуникации. Эти же явления будут сопровождать и работу ВАКС.

Во-вторых, политикум сформировал завышенные ожидания общества по поводу ВАКС, который уже воспринимается как бескомпромиссная антикоррупционная инквизиция, которая с первого дня работы начнет «пачками» отправлять в тюрьму членов правительства, депутатов, олигархов, чиновников и даже самого президента. Между тем, в названии ВАКС главное слово - не «антикоррупционный», а «суд».

Следовательно, будут долгие соревновательные процессы, оправдательные приговоры, решения о выходе задержанных под залог, непопулярные вердикты и т.д. Кроме того, вокруг судей ВАКС постоянно будут вестись медийные баталии, их репутация будет ставиться под сомнение. В конце концов, не исключено, что обеспечить гарантию профессиональной квалификации судей будет сложнее, чем гарантию их честности.

В-третьих, ВАКС не является «волшебной таблеткой», благодаря которой коррупция в Украине будет преодолена. Это – лишь один из инструментов антикоррупционной политики. Но обществу никто не потрудился это объяснить. НАБУ и «компании» выгодно объяснять свою несостоятельность тем, что нет суда, который садил бы всех «негодяев и предателей».

Антикоррупционная общественность просто отрабатывает выгодную коммуникационную тему. Оппозиция атакует власть на данном направлении. Такой подход приведет к очередной волне общественного разочарования. Причем, разочарования всем политическим классом, а не только властью, оппозицией или антикоррупционерами.

Главный вопрос во всей этой законодательной эпопее - что нужно украинцам? Ответ очевиден - точно не волшебная палочка. Люди хотят чувствовать себя защищенными. Для этого мало создать один ВАКС. Все суды в нашей стране должны быть антикоррупционными.

Кроме того, предоставление широких полномочий общественному совету международных экспертов (что предусматривает закон) – это вмешательство во внутренние дела страны и нарушение статьи 5 КУ, где говорится, что «единственным источником власти является украинский народ», а не международные доноры. В частности, о соблюдении шаткого баланса участия международных экспертов в работе Суда и соблюдении суверенитета Украины говорила Венецианская комиссия.

Нет сомнений, что ВАКС нужно создать. При этом, он должен быть независимым не только от других органов власти, но и от внешних центров влияния

Что это за страна, где кредиторы диктуют свои правила игры? Это уже не правовое государство, а игрушка в руках людей с денежным влиянием.

Коррупцию как явление можно победить только за счет комплексного подхода. Нужны, как минимум, три условия: независимые антикоррупционные органы (ВАКС – один из них, наряду с НАБУ, САП, НАПК), антикоррупционное законодательство, активная позиция общества, направленная на создание атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции.

Также важно избежать политизации работы Суда, как это случилось с другими антикоррупционными органами, которые ведут борьбу между собой или в интересах политических групп. Удастся ли этого достичь? Как показывает имеющейся опыт создание новых органов, вставлять палки в колеса коллег – милое дело.

Сумеем ли изменить данный подход и действительно создать независимый ВАКС– это уже тест на демократию не только для тех, кто работает в антикоррупционной системе, но и для всего политического класса Украины.