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Евгений Гордейчик
главный редактор журнала Фокус
Евгений Гордейчик главный редактор журнала Фокус

Политика знаков. Как посадить дерево в символическом поле

Политика знаков. Как посадить дерево в символическом поле

Фото со встречи президентов Беларуси и Туркменистана в начале мая, где главы государств, стоя под дождём, поливают только что высаженную ёлку, стало интернет-мемом за считаные часы

 

28.05.18 33
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Но, несмотря на явную абсурдность ситуации, с точки зрения логики власти действия президентов вполне обоснованны.

Совместно посаженное дерево — это символ, а символическая церемония должна быть выполнена строго по протоколу. При этом, нужна ли растению дополнительная влага, не имеет никакого значения. Точно так же, крестя в церкви ребёнка или венчаясь, мы зачастую не задумываемся о целесообразности совершаемых действий. Обряд он и есть обряд — его задача донести до окружающих некий месседж, знак.

Политики живут в символическом поле. Как правило это полезно для государственного управления. Посмотрите на декоративные монархии Северной Европы. Единственная цель их существования — скрепить династическим символом незыблемость и силу государственных институтов. Именно подсознательное уважение к власти и страх перед государством — основа законопослушности жителей стран европейского севера. Пафосные речи украинских политиков — тоже символ, знак соответствия линии той или иной партии ожиданиям своего электората, снова-таки символическим. Но есть и местная специфика.

Главное отличие наших политиков от европейских как раз в том, что символизм власти используется ими не для придания веса реальным действиям, а вместо них

Достаточно привести в пример диссонанс между стремительным улучшением положения Украины в международных рейтингах и реальным ростом экономики за I квартал этого года на 3,2%. Эту цифру недавно озвучил премьер. Так, за прошлый год страна в Doing Business прибавила 4 позиции, поднявшись на 76-е место, что лучше, чем у большей части стран Восточной Европы. А вот темпы роста ВВП у нас ниже 4%, обычных для соседей. Хотя в случае реальных улучшений условий для ведения бизнеса он должен быть выше, пусть даже за счёт более низкой сравнительной базы.

То же самое относится и к деятельности антикоррупционных органов. Президент произносит торжественные речи. НАБУ перед телекамерами приводит в суд подозреваемых во взяточничестве чиновников, где их тут же отпускают. Парламентарии спорят о создании Высшего антикоррупционного суда, особо не задумываясь о его реальной эффективности.

Можно ли было за последние четыре года добиться роста экономики, сравнимого хотя бы со странами Балкан? Можно ли было снизить хотя бы до уровня тех же Балкан коррупцию в госорганах? Вполне. Но для этого нужно думать не только о предстоящих сугубо символических выборах, но и о реальности, которая не зависит от её восприятия потенциальным электоратом.

И в этом нашим властям как раз стоило бы взять пример с Александра Лукашенко. Протоколы протоколами, а развитие промышленности, высоких технологий и медицинского туризма у соседей идут по плану.

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