Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью

По состоянию на вечер 30 мая 2018 года ситуация выглядит следующим образом. Два месяца назад СБУ получила информацию о том, что некоему гражданину Украины, чья фамилия начинается на «Г» поручено организовать убийство Аркадия Бабченко. Для выполнения заказа гражданина «Г» снабдили ксерокопией паспорта предполагаемой жертвы, еще кое-какой информацией и сорока тысячами долларов.

Гражданин «Г» договорился о выполнении заказа с ветераном АТО за тридцать тысяч (комиссионные никто не отменял), и выдал ему аванс в половину оговоренной суммы. К этому моменту и предполагаемый исполнитель, и предполагаемая жертва уже сотрудничали с СБУ в подготовке спецоперации, шокированными свидетелями которой мы все стали в эти дни.

Аркадий Бабченко на брифинге несколько раз повторил, что инсценировка убийства была единственным способом предотвратить реальное покушение и выйти на конечного заказчика. "Без вариантов, -сказал Аркадий, - либо работаем, либо все равно работаем".

Может быть и так. Не будучи специалистом в спецоперациях спецслужб, сложно достоверно судить о доступных в таких случаях альтернативах.

Непосвященным людям остается лишь играть в «верю-не верю». Поверили же, что Бабченко убили. Поверим и в то, что не «убить» не могли

Из комментария Генерального прокурора Украины Юрия Луценко стало ясно, что постановочное убийство Аркадия Бабченко было организовано с единственной целью – убедить организатора в том, что заказ выполнен, и запустить цепь каких-то событий, которые приведут следствие к заказчикам убийства. Ради этой цели семье, близким друзьям, врагам, коллегам, просто сочувствующим людям в Украине и по всему миру пришлось испытать совсем не постановочное, а самое настоящее, неподдельное горе.

И именно несоразмерность цели, пусть амбициозной, но все же локальной, и эмоциональной цены, которую общественность вынудили за нее заплатить (о том, что пережили в эти дни жена, дочь, мама Аркадия страшно даже подумать) притягивает внимание и оставляет нехороший осадок. Да, молодцы. Но что-то тут не так.

Во-первых, обман, даже совершенный во имя благой цели, остается обманом – то есть способом создать и удержать асимметричное распределение власти и контроля в отношениях. Кто больше знает, тот заведомо больше может. К тому же обман возможен лишь в отношении тех, к кому не испытываешь особого уважения.

Показательный случай произошел на недавнем заседании Кабинета министров, куда глава правительства решил пригласить детей, видимо, чтобы было с кем поговорить про главное. Устами младенца, как известно, глаголит... И дети не подвели. Они, в частности, спросили дядю Вову Гройсмана, почему так много украинцев уезжает работать и жить в другие страны. Это серьезный вопрос, за которым стоит немало детской боли – сколько их, социальных сирот, детей заробитчан? Тысячи?

И здесь нужен был бы серьезный ответ, со всем уважением к судьбам разделенных семей. Но дядя премьер-министр не хочет отвечать на сложные детские вопросы, ему их хватает сложностей во «взрослом» мире. Он хочет красивую картинку для социальных медиа. Поэтому дядя Вова Гройсман улыбнулся в ответ: украинцы уезжают, потому что они путешествуют. Безобидный, в общем, обман, от такого еще никто не умирал. Но ведь толком и не жил, вот в чем штука.

Так что обман никак нельзя считать приемлемой стратегией достижения социально значимых целей. Поскольку и асимметричное распределение власти, и неуважение власти к обществу (правда, взаимное, но от этого не легче) – одни из самых тяжелых симптомов украинской политической болезни, которая все больше производит впечатление неизлечимой.

Во-вторых, и в главных. И глава СБУ Анатолий Грицак, и Генпрокурор Юрий Луценко, докладывая об обстоятельствах спецоперации с участием Бабченко, были довольно скупы на детали, имена, события. В интересах следствия, которое еще ведется, больше скрыли и запутали, чем сообщили и прояснили. Вопросов после брифинга появилось гораздо больше, чем было до него.

И только в одном моменте своего довольно путаного и сумбурного выступления Генпрокурор был предельно четок в формулировках и эмоциях. Казалось, ему было крайне важно донести одну мысль до аудитории, быть понятым максимально точно. Эта мысль звучит примерно так: «заткнитесь, критиканы!». Юрий Витальевич обильно цитировал упаднические комментарии своих коллег по политическому цеху, мол, власть в Украине плохая, спецслужбы никого не способны защитить, дно пробито.

И никто не знал, что с легкой руки СБУ и ГПУ все участвуют в подобии эксперимента с котом Шредингера

В той реальности, где Аркадия Бабченко застрелили в спину на пороге в его собственной квартире, подобные комментарии были абсолютно адекватной реакцией на трагедию. Неадекватным было бы скорее одобрение и слова поддержки в адрес власти. А в той реальности, где Аркадий был жив, Генпрокурор готовился получить свои 5 минут славы: выкусите, зрадофилы! Ловушка захлопнулась. Все почувствовали себя идиотами. Все, кроме президентской вертикали власти. Теперь же всем стало понятно, почему Петр Порошенко так ничего и не сказал по поводу трагической гибели самого лояльного к украинской власти российского журналиста.

И именно поэтому в версию безальтернативности «плана А» с постановочным убийством верится с трудом. Точнее, этот план действительно был единственно пригодным для реализации, если его истинной целью была не поимка убийц, а показательная порка «партии зрады».

Кажется, лишь одна вещь в политике по-настоящему безальтернативна - это подлость.

Ну, а Аркадию Бабченко - долгой жизни. Хорошо, что хорошо кончается.