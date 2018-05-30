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Главная » Мнения » Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью
Светлана Чунихина
политический психолог
Светлана Чунихина политический психолог

Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью

Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью
Фото: TUT.by

Все почувствовали себя идиотами. Все, кроме президентской вертикали власти

30.05.18 1678
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По состоянию на вечер 30 мая 2018 года ситуация выглядит следующим образом. Два месяца назад СБУ получила информацию о том, что некоему гражданину Украины, чья фамилия начинается на «Г» поручено организовать убийство Аркадия Бабченко. Для выполнения заказа гражданина «Г» снабдили ксерокопией паспорта предполагаемой жертвы, еще кое-какой информацией и сорока тысячами долларов.

Гражданин «Г» договорился о выполнении заказа с ветераном АТО за тридцать тысяч (комиссионные никто не отменял), и выдал ему аванс в половину оговоренной суммы. К этому моменту и предполагаемый исполнитель, и предполагаемая жертва уже сотрудничали с СБУ в подготовке спецоперации, шокированными свидетелями которой мы все стали в эти дни.

Аркадий Бабченко на брифинге несколько раз повторил, что инсценировка убийства была единственным способом предотвратить реальное покушение и выйти на конечного заказчика. "Без вариантов, -сказал Аркадий, - либо работаем, либо все равно работаем".

Может быть и так. Не будучи специалистом в спецоперациях спецслужб, сложно достоверно судить о доступных в таких случаях альтернативах.

Непосвященным людям остается лишь играть в «верю-не верю». Поверили же, что Бабченко убили. Поверим и в то, что не «убить» не могли

Из комментария Генерального прокурора Украины Юрия Луценко стало ясно, что постановочное убийство Аркадия Бабченко было организовано с единственной целью – убедить организатора в том, что заказ выполнен, и запустить цепь каких-то событий, которые приведут следствие к заказчикам убийства. Ради этой цели семье, близким друзьям, врагам, коллегам, просто сочувствующим людям в Украине и по всему миру пришлось испытать совсем не постановочное, а самое настоящее, неподдельное горе.

И именно несоразмерность цели, пусть амбициозной, но все же локальной, и эмоциональной цены, которую общественность вынудили за нее заплатить (о том, что пережили в эти дни жена, дочь, мама Аркадия страшно даже подумать) притягивает внимание и оставляет нехороший осадок. Да, молодцы. Но что-то тут не так.

Во-первых, обман, даже совершенный во имя благой цели, остается обманом – то есть способом создать и удержать асимметричное распределение  власти и контроля в отношениях. Кто больше знает, тот заведомо больше может. К тому же обман возможен лишь в отношении тех, к кому не испытываешь особого уважения.

Показательный случай произошел на недавнем заседании Кабинета министров, куда глава правительства решил пригласить детей, видимо, чтобы было с кем поговорить про главное. Устами младенца, как известно, глаголит... И дети не подвели. Они, в частности, спросили дядю Вову Гройсмана, почему так много украинцев уезжает работать и жить в другие страны. Это серьезный вопрос, за которым стоит немало детской боли – сколько их, социальных сирот, детей заробитчан? Тысячи?

И здесь нужен был бы серьезный ответ, со всем уважением к судьбам разделенных семей. Но дядя премьер-министр не хочет отвечать на сложные детские вопросы, ему их хватает сложностей во «взрослом» мире. Он хочет красивую картинку для социальных медиа. Поэтому дядя Вова Гройсман улыбнулся в ответ: украинцы уезжают, потому что они путешествуют. Безобидный, в общем, обман, от такого еще никто не умирал. Но ведь толком и не жил, вот в чем штука.

Так что обман никак нельзя считать приемлемой стратегией достижения социально значимых целей. Поскольку и асимметричное распределение  власти, и неуважение власти к обществу (правда, взаимное, но от этого не легче) – одни из самых тяжелых симптомов украинской политической болезни, которая все больше производит впечатление неизлечимой.

Во-вторых, и в главных. И глава СБУ Анатолий Грицак, и Генпрокурор Юрий Луценко, докладывая об обстоятельствах спецоперации с участием Бабченко, были довольно скупы на детали, имена, события. В интересах следствия, которое еще ведется, больше скрыли и запутали, чем сообщили и прояснили. Вопросов после брифинга появилось гораздо больше, чем было до него.

И только в одном моменте своего довольно путаного и сумбурного выступления Генпрокурор был предельно четок в формулировках и эмоциях. Казалось, ему было крайне важно донести одну мысль до аудитории, быть понятым максимально точно. Эта мысль звучит примерно так: «заткнитесь, критиканы!». Юрий Витальевич обильно цитировал упаднические комментарии своих коллег по политическому цеху, мол, власть в Украине плохая, спецслужбы никого не способны защитить, дно пробито.

И никто не знал, что с легкой руки СБУ и ГПУ все участвуют в подобии эксперимента с котом Шредингера

В той реальности, где Аркадия Бабченко застрелили в спину на пороге в его собственной квартире, подобные комментарии были абсолютно адекватной реакцией на трагедию. Неадекватным было бы скорее одобрение и слова поддержки в адрес власти. А в той реальности, где Аркадий был жив, Генпрокурор готовился получить свои 5 минут славы: выкусите, зрадофилы! Ловушка захлопнулась. Все почувствовали себя идиотами. Все, кроме президентской вертикали власти. Теперь же всем стало понятно, почему Петр Порошенко так ничего и не сказал по поводу трагической гибели самого лояльного к украинской власти российского журналиста.

И именно поэтому в версию безальтернативности «плана А» с постановочным убийством верится  с трудом. Точнее, этот план действительно был единственно пригодным для реализации, если его истинной целью была не поимка убийц, а показательная порка «партии зрады».

Кажется, лишь одна вещь  в политике по-настоящему безальтернативна - это подлость.

Ну, а Аркадию Бабченко - долгой жизни. Хорошо, что хорошо кончается. 

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