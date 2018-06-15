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Главная » Мнения » Мадрид — Киев: 1:0. Когда количество украинских актикоррупционных органов перейдет в качество
Евгений Гордейчик
главный редактор журнала Фокус
Евгений Гордейчик главный редактор журнала Фокус

Мадрид — Киев: 1:0. Когда количество украинских актикоррупционных органов перейдет в качество

Мадрид — Киев: 1:0. Когда количество украинских актикоррупционных органов перейдет в качество
Иньяки Урдангарин / Фото с сайта Главком

Член королевской семьи Испании оказался в тюрьме. Верховный суд приговорил Его Превосходительство дона Иньяки Урдангарина, зятя отрёкшегося в 2014 году от престола короля Хуана Карлоса I, к шести годам заключения за мошенничество

15.06.18 31
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Жену Урдангарина, инфанту Кристину де Бурбон, сестру нынешнего короля, суд оправдал от обвинений в уголовном преступлении, но наложил на неё штраф в 265 тыс. евро, так как она получала выгоду от злоупотреблений, совершённых её мужем.

Самое интересное в этой истории не то, что приговор стал чуть ли не единственным со времён буржуазных революций Европы случаем уголовного преследования в отношении члена королевской династии. И даже не скандал, разгоревшийся в испанских медиа после неудачной попытки Хуана Карлоса I дать взятку в 2 млн евро, чтобы замять дело в отношении дочери. Интереснее всего то, что схема, за которую Урдангарин попал за решётку, — самая обычная для другого конца Европы.

Благородный дон создал некую общественную организацию «Институт ноос», которая получала средства из бюджета на проведение спортивных мероприятий, а потом перечисляла их аффилированным коммерческим компаниям, выполнявшим работы по завышенным ценам. По версии обвинения, таким путём зять короля обогатился на 6 млн евро.

В Украине нетрудно найти десятки схем незаконного обогащения. При этом на куда большие суммы. У нас нет короля, и среди элит вообще нет людей, подходящих на роль «отца нации», который своим авторитетом скрепляет конфликтующие группировки и уравновешивает их центробежные стремления. То есть любого коррупционера можно посадить, не опасаясь долгосрочных последствий для государственности. Но никто из представителей нынешних элит в тюрьме не сидит.

На прошлой неделе Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде. Чудес от новой структуры ждать не стоит. Даже если оставить за скобками вопрос, когда он заработает, вряд ли одна институция способна коренным образом поменять положение дел в стране. В Украине существует ряд глобальных проблем. Это институциональная слабость прокуратуры и судебной системы. И политическая непрогнозируемость, из-за которой никто из элит серьёзно не смотрит в своё политическое будущее хотя бы на 15 лет вперёд. И отсутствие в обществе внутреннего признания верховенства права как основы построения государства. Антикоррупционный суд решить их неспособен. Но даже точечные изменения важны.

Можно спорить об эффективности работы ранее созданных антикоррупционных структур, но тот факт, что само их существование доставляет головную боль коррупционерам, бесспорен

Количество рано или поздно переходит в качество. За судом последует очередное антикоррупционное требование международных партнёров. Власть будет возмущаться, затягивать его выполнение, искать компромиссы, но рано или поздно его выполнит. И так до тех пор, пока элиты не поймут, что выстраивать схемы вокруг бюджетных средств — себе дороже, а электорат перестанет голосовать за замешанных в коррупционных схемах политиков, несмотря на раздачу гречки перед выборами.

В конце концов, Испании, чтобы пройти путь от анархии и диктатуры до тюремного срока для члена королевской семьи, понадобилось более 70 лет. У нас получится быстрее.

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