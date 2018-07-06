Вечная борьба. Как победить контрабанду в Украине

Среди основных нововведений, которые ждут таможню, — допуск полицейских в зоны таможенного контроля и надзор МВД за процессом растаможки. А также возврат криминализации контрабанды (незаконного перемещения товаров) через территорию Украины. В ближайшее время правительство планирует внести в парламент соответствующий законопроект.

В частности, премьер заявил, что изо всех сил будет бороться со схемами. Под «схемами» следует понимать оформление грузовых транспортных средств как пустых «при сговоре всех структур, задействованных в оформлении и сопровождении», уменьшение количества показателей импортируемого топлива путём ввоза запрещённых и дешёвых марок топлива под видом топлива марки «Евро-4».

Также речь идёт о «чёрной контрабанде», которая переправляется через лесополосы на границах и «прикрывается определёнными представителями правоохранительных структур», и завозе в нейтральные воды Украины на танкерах контрабандных нефтепродуктов.

По сути, глава правительства откровенно заявляет, что схемы по уклонению от сборов и пошлин крышуют должностные лица органов, ответственных за осуществление таможенного контроля. Возникает вопрос: как криминализация может в принципе помочь бороться с тотальной коррупцией в правительственных структурах?

Намерения побороть контрабанду в Украине можно лишь приветствовать. Ведь через «чёрные дыры» на таможне украинский бюджет ежегодно теряет, по оценкам МВД, около $4 млрд. Но с этого ли начинается борьба с контрабандистами? Система видеонаблюдения на таможнях фактически уничтожена, как и обмен данными со странами-импортёрами. В органах ГФС до сих пор не назначен руководитель таможни, а значит, не совсем понятно, кто будет отвечать за реализацию нового плана действий.

Полицейский контроль

Теперь по сути предложенных новаций. С 21 июня по 31 декабря полицейские смогут круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля с органами ГФС — для выявления фактов нарушения таможенных правил. Но мне интересно, как они будут искать контрабанду? Есть ли у полицейских соответствующие знания и опыт? Какими будут их полномочия?

Эта инициатива не только противоречит Таможенному кодексу, но и по сути ничего не даст. Ведь одних лишь силовых методов для борьбы с контрабандой недостаточно. У нас уже создавали и «чёрные сотни», и «мобильные группы» для борьбы с контрабандистами. Однако эффекта от их работы не видно. Потому что борьба с незаконным перемещением товаров — это в первую очередь серьёзная аналитическая работа. Это внедрение на таможнях передовых технологий и обмен данными с соседними странами. Такой обмен информацией у нас сегодня осуществляется только с Молдовой. Отдельные элементы — с Беларусью и РФ. Однако они не позволяют полноценно контролировать прохождение товара. Напомню, что введение обмена данными со странами Евросоюза предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС. Но воз и ныне там.

Криминализация контрабанды

До 2012 года в Украине существовала уголовная ответственность за незаконное перемещение товаров. И что? Сколько участников контрабандных схем было наказано? Ответ — три человека. За весь 2011 год в суд дошло лишь 300 уголовных дел по контрабанде. Реальные сроки получили три человека. Сколько из них было организаторов схем, коррумпированных таможенников и силовиков? Ни одного. Зато к 2012 году ст. 201 Уголовного кодекса Украины часто использовалась для давления на бизнес.

Сегодня в Украине существует уголовная ответственность за контрабанду культурных ценностей, ядовитых, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия, а также наркотиков, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров (ст. 201 УК). В то же время наказание за незаконное перемещение товаров — это конфискация, штраф в размере 100% стоимости товара и конфискация транспортного средства. Но проблема заключается не только в санкциях, а ещё и в том, что часто суд конфискует имущество по делам о незаконном перемещении товаров, где средний чек, условно говоря, $3 тыс. А там, где санкций на $30 тыс. и выше, суд чаще всего решает, что нарушитель ничего не нарушал. Вот что нужно исправлять.

Убеждён: для повышения эффективности борьбы с контрабандой нужно усилить финансовую ответственность за незаконную перевозку товаров. Кроме того, можно ввести альтернативную санкцию — штраф и возможность растаможить, уплатив все необходимые платежи. Такой подход дал бы гораздо больший эффект для государственного бюджета.

Европейский опыт

Борьба с контрабандой — это проблема не только Украины. Контрабанда существует во всём мире. Отличаются лишь методы борьбы и их эффективность. Так, в государствах ЕС наиболее распространённым видом ответственности за контрабанду товаров является гражданская (административная) ответственность, имеющая форму финансовых санкций.

В Германии, например, размер штрафа может достигать 5 тыс. евро, в Нидерландах — 45 тыс. евро, в Словакии — 75 тыс. евро, а в Чехии — до 140 тыс. евро. Уголовная ответственность за контрабанду или незаконную торговлю в странах ЕС предполагается исключительно в случае, когда такая контрабанда представляет серьёзную общественную опасность.

Это касается того же наркотрафика, поддельных товаров (контрафакта), объектов дикой природы, культурных ценностей, нарушения авторских прав, торговли биоматериалами, работорговли и тому подобное. Всё это в принципе запрещено в цивилизованном мире и составляет преступление априори, как и торговля контрафактными товарами (табак, алкоголь, лекарства), которая уже криминализирована в Украине (ст. 204 и 305 УК).

Замечу, в законодательствах соседних РФ и Беларуси криминализированы деяния, которые в отечественном законодательстве были декриминализированы именно по мотивам низкой общественной опасности. Речь идёт о перемещении в крупном размере через таможенную границу товаров или иных предметов. Тогда как перемещение опасных веществ, оружия, культурных ценностей и т. п. криминализировано и в Украине, и в РФ, и в Беларуси.

Предложения криминализировать перемещение в крупном размере через таможенную границу товаров фактически тянут нас в сторону моделей законодательного регулирования, присущих откровенно авторитарным режимам. При этом доказательств эффективности этих моделей нет. Границы Беларуси и РФ являются «воротами» для миллионов тонн контрабанды ежегодно, о чём есть достоверные свидетельства.

Получается, Гройсман банально врал, когда говорил, что по всей Европе криминализирована контрабанда товаров. Или он считает Россию Европой?

Что делать?

Для эффективной борьбы с коррупцией достаточно существующей законодательной базы. Если бы боролись, то бюджет уже бы вырос больше, чем с кредитами МВФ вместе взятыми. Как юрист я убеждён, что в борьбе с контрабандой наиболее эффективный способ наказания — финансовый. Надо конфисковывать корабли, машины, на которых перевозится контрабанда, грузы, налагать штрафы, направлять ресурсы на усиление правоохранительной функции таможни.

Нужно срочно налаживать обмен данными с сопредельными странами для того, чтобы таможенники могли ещё на этапе подачи документов выявлять подозрительные грузы. Надо создавать эффективную систему анализа рисков. Уже много лет об этом ведутся одни только разговоры. Однако полноценного внедрения системы нет.

Для этого, опять же, нужно желание и, безусловно, финансирование. И такое финансирование вполне возможно найти. Например, за счёт средств технической помощи ЕС. Или все уже забыли, каким скандалом завершился один из проектов международно-технической помощи на украинской таможне? Напомню, это проект по модернизации и развитию контрольно-пропускных пунктов (КПП) на западной границе Украины — с Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией.

На него ЕС предоставил 29,2 млн евро. Реализация началась ещё в 2014 году. Но по состоянию на конец 2017 года украинская сторона не оборудовала ни одного КПП. Теперь ЕС хочет вернуть свои деньги обратно. О какой эффективности работы ГФС и органов государственной власти в целом в таком случае можно говорить?

Начиная с 2014 года в целом ЕС предоставил Украине около 8 млрд евро льготных кредитных линий. Из них освоено чуть больше 1,5 млрд евро! Такой подход уничтожает имидж нашего государства в глазах международных партнёров. Зачем предоставлять Украине помощь под конкретные проекты, если чиновники не способны использовать имеющиеся возможности? Это откровенный цинизм со стороны украинской власти. Ведь проектный подход — один из самых эффективных. Он позволил бы пошагово реализовывать реформы, о которых так много дискутируют.

Если мы говорим, что у нас нехватка средств на реализацию новейших проектов по борьбе с контрабандой, то давайте проведём аудит использования Украиной предоставленных международными финансовыми организациями средств на протяжении 2014–2017 годов. И такой аудит должен происходить ежегодно. Кроме того, не мешало бы создать специальный орган исполнительной власти (например, в форме агентства), который взял бы на себя всю работу по реализации проектов международной помощи.

Сумеет ли власть выполнить амбициозные обещания и превратить контрабандную Украины в страну без схем, очень скоро мы увидим собственными глазами. А пока громкие заявления не кажутся убедительным аргументом.