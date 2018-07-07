Комісія президента. Чому нова ЦВК не врятує Порошенка

Фінальним акордом поточної сесії Верховної Ради мало стати звільнення старих та призначення нових членів ЦВК. Термін повноважень більшості її членів сплив ще чотири роки тому

Але формування складу Центрвиборчкому відкладалось чинною владою роками: не вистачало політичної волі, не було досягнуто домовленостей, було не на часі, та і просто руки не доходили, бо були зайняті грабуванням країни. Та і до виборів було ще далеко. Але напівлегітимна ЦВК може поставити під сумнів результати майбутніх як президентських, так і парламентських виборів.

Комісію потрібно перезавантажувати. Усі це розуміють – і чинна влада, і опозиція. Але згоди щодо складу ЦВК у парламенті не досягли. Тринадцять місць – чотирнадцять кандидатів.

До того ж, серед кандидатів на членів ЦВК немає представників від усіх політичних сил, як того вимагає резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи про представництво в ЦВК всіх парламентських партій.

5 липня голосування не відбулось. Фракція БПП вдалася до шантажу, покинула залу засідань, зазначивши, що Верховна Рада «не має жодного морального права» розглядати будь-які законопроекти, поки не затвердять новий склад ЦВК. Фракція БПП так не переймалась моральним правом і сумління їх не мучило.

На поступки президентська фракція не йде. Вірніше, президент

У гаранта залишається єдиний спосіб вийти у другий тур –застосовувати адмінресурс на усіх рівнях: крім махінацій з реєстром виборців, централізованого голосування, витрат державних коштів на премії бюджетникам за «хорошу роботу на виборах», друку додаткових бюлетенів, забезпечення явки, підкупу членів ТВК, президент буде намагатися забезпечити собі голоси за рахунок мертвих душ та заробітчан.

У 2014 році на позачергових виборах президента було зареєстровано 34 214 652 виборців, з них участь у виборах взяли 18 019 504, за Петра Порошенка голоси віддали 9 857 308 виборців.

У 2018 році загальна кількість виборців зросла до 35 695 992, це при тому, що населення України скоротилось з 2014 по 2018 рік майже на один мільйон осіб. Така невідповідність вже дає підстави задуматись про можливі результати та масштаби фальсифікацій. Додайте сюди ще 3-4 млн заробітчан, з яких лише кожен п’ятий приїде проголосувати, а бюлетені інших можна буде незаконно використати. Ось тут і з’являється простір для фальсифікацій, який, на думку президента, допоможе йому вийти у другий тур. І для реалізації задуманого, гаранту вкрай необхідна власна ЦВК.

Але останні соціологічні дослідження засвідчують, що рейтинг чинного президента становить 7,6%. І ця цифра підтверджує, що він уже покинув межі простору для фальсифікацій. Без шансів. Він ще судомно шукає спосіб зачепитися за владу, тому й не поступається у питанні формування ЦВК.

Але я впевнений, главу держави вже ніщо не врятує від поразки, навіть ЦВК, яка буде повністю сформована із п’ятнадцяти клонованих Порошенків.