География «контрабаса». Пресечет ли власть серые схемы ввоза товаров в Украину

Для начала стоит сесть в маршрутку Львов — село Шегини на польской границе. К автостанции она придёт битком набитая жителями пограничных сёл, которые везут с собой бутылку водки и две пачки сигарет

В зной и мороз они выстаивают в обнесённом металлической сеткой коридоре многочасовые очереди. Ругаются, но стоят, медленно продвигаясь к пропускному пункту. За это терпение, наверное, поляки и прозвали их «мурашками». По польскую сторону границы они тоже часами стоят, пытаясь сбыть свой товар. По итогам дня «мурашки» зарабатывают порядка 50 злотых (около 350 грн), на которые в ближайшем польском магазине покупают дешёвый сыр и сосиски, проносят их в Украину и сдают перекупщикам. Но эти люди, выражаясь образно, — всего лишь планктон.

О существовании более крупных контрабандистов узнаёшь, переехав из Львова в Закарпатье. Ассортимент здешних магазинов более чем наполовину состоит из венгерских и словацких продуктов. Местные покажут целые сёла с вычурными домами и припаркованными у золочёных ворот «лексусами». Их жители — особая каста контрабандистов, в которую не пускают чужих. Впрочем, у таможенников, если верить местным, и дома, и машины ещё дороже. Но и это ещё не вершина.

Очередной слой нелегальных торговцев в реальной жизни не увидеть. Они засели в Сети — стоит лишь заказать через интернет-магазин практически любой товар: от iPhone с британской вилкой для розетки до куклы с прикреплённой к ней историей игрушки на английском языке. Это свидетельство того, что товар изначально предназначался не для Украины и завезён по серым схемам без уплаты налогов и таможенных платежей. И да, забирать товар мы поедем в такси на «евробляхах», которое также ввезено без уплаты таможенных пошлин.

Чтобы подобраться к вершине айсберга, стоит поехать в Одесскую область, где на рейдах стоят суда с контрабандным топливом, через молдавскую границу по степи ездят спиртовозы, а на рынок «Седьмой километр» потоком едут фуры с дорогой одеждой, прошедшей по таможенным накладным как тряпьё. Или в Донецкую область, где через линию соприкосновения с ОРДЛО в Европу идёт груз контрафактных сигарет.

Но самое интересное в контрабандном айсберге — не форма, а его цвет. Он серый

С одной стороны, это схемы, в которые вовлечено высшее руководство Фискальной службы и силовых структур. С другой — миллионы украинцев, от жителей приграничных областей, где кроме контрабанды нет другой работы, до мелких предпринимателей, которые разорятся, если за счёт налогов и таможенных платежей поднимется закупочная цена на реализуемый ими товар. Более того, торговля ввезёнными по серым схемам товарами — настолько распространённая практика, что при пресечении схем их ввоза дискомфорт испытает практически всё население страны.

Недавно Владимир Гройсман объявил о планах беспощадной борьбы с контрабандой. Выведение экономики из тени — жизненная необходимость, вопрос — как это сделать? Можно пресечь схемы на самых верхах и ввести компенсаторные механизмы, которые позволят бизнесу работать «по белому» не менее эффективно, чем торгуя нелегально ввезённым товаром. А можно прижать мелких контрабандистов, не трогая верха, и отрапортовать об успехах. По какому пути пойдёт наша власть — вопрос скорее риторический.