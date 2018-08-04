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Главная » Мнения » Дурная привычка. Долги в Украине отдают лишь трусы
Евгений Гордейчик
главный редактор журнала Фокус
Евгений Гордейчик главный редактор журнала Фокус

Дурная привычка. Долги в Украине отдают лишь трусы

Дурная привычка. Долги в Украине отдают лишь трусы
Коллаж: TVI24 - IOL

Бороться с фискальными злоупотреблениями силовыми методами в нашей стране бессмысленно

04.08.18 1151
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Недавно деловое сообщество взорвало известие о конфликте прокуратуры с украинскими подразделениями мировых корпораций, а также «Киевстаром» и «Новой почтой».

Среди прозвучавших брендов — «дочки» Huawei, Samsung, Toyota, Adidas, Phillips, Konica Minolta, Danon, Procter&Gamble и ещё пара десятков не менее известных компаний. Прокуратура подозревает их в сговоре с некими структурами «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф» относительно перечисления им средств якобы за предоставление квалифицированных специалистов.

Хотя, по мнению прокуроров, персонал нанимали сами компании, а сотрудничество с аутсорсерами было ничем иным, как оптимизацией базы налогообложения. По версии прокуратуры, таким образом государству нанесли ущерб почти в миллиард гривен. Бизнес отрицает причастность к налоговым злоупотреблениям.

Вероятнее всего, истинная подоплёка конфликта лежит в попытке передела потоков, идущих через аутсорсинговые компании. Но если бы прокуроры не могли ничего задокументировать, вряд ли бы они рискнули пойти на конфликт с парой десятков именитых брендов, поддерживаемых посольствами своих стран. Которые, к слову, в этой ситуации ведут себя на удивление тихо. Так что дыма без огня не бывает.

Интереснее другое — аутстаффинговые компании существуют именно для оптимизации затрат, связанных с наймом персонала. И корпорации пользуются их услугами по всему миру. Но при этом следят, чтобы контрагенты действовали в окололегальном поле.

Например, аутсорсеры заключают с работниками временные контракты без гарантированного количества рабочих дней, чтобы не оплачивать больничные и отпуска. В Украине же, судя по всему, западные менеджеры решили действовать более грубыми методами.

Возьмём условного западного бизнесмена. У себя на родине он аккуратно нарезает стейк ножом и прикладывает к губам салфетку после каждого глотка вина. Но оказавшись в Индии, без стеснения набирает рис рукой, а потом облизывает пальцы. Тут так принято. С налогами — то же самое.

На Западе выполнение обязательств — признак респектабельного человека. У нас же долги, государству в том числе, отдают лишь трусы. И никакие увещевания о том, что в Украине налоговая база мягче, чем в развитых странах, а для единоналожников, по сравнению с Европой, тут вообще рай (и это правда), не помогают.

Бороться с фискальными злоупотреблениями силовыми методами в Украине бессмысленно. Равно как и с евробляхами. Их засилье на улицах украинских городов — также результат отсутствия общественного консенсуса о том, что честная уплата налогов является неотъемлемой чертой респектабельного человека. Просто на другом уровне.

Пока в подсознании украинцев не укоренится мысль, что платить по счетам — не трусость, а доблесть, ничего не изменится

Будут искать лазейки, а когда лазеек не останется — затеют беспощадный бунт.

Приучить бизнес, как и население, с уважением относиться к госказне легко. Для этого элитам надо просто прекратить оптимизировать собственные доходы. Как только все увидят, что чиновники и прокуроры живут на одну зарплату и не переписывают дома и автомобили на тёщ, то станут законопослушными гражданами и добропорядочными бизнесменами.

Но для властей жить на одну зарплату — непосильная задача. Поэтому в данном конфликте я всё же на стороне бизнеса, а не государства.

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