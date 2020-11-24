Частица Родины. Сколько стоит ваша доля в национальном богатстве Украины и что с нею делать

Вы знаете сколько стоит ваша доля в активах государства Украина?

Уже год ходят разговоры про "Экономический паспорт украинца".

Это была часть предвыборной программы Зеленского. Но до сих пор нет ответа, что это такое, тем не менее, политики активно пытаются на этом спекулировать, стремясь нарушить Конституцию.

Так что такое Экономический паспорт?

Простыми словами, это информация про стоимость всех активов государства Украина в пересчете на одного украинца.

Помимо стоимости активов (и долгов) он так же может определять, как украинец может этим всем воспользоваться.

И, вдобавок, это отличный критерий оценки эффективности любого правительства! Растет стоимость — молодцы, падает — в сад!

Сколько же активов принадлежит одному украинцу?

Давайте считать.

Виды госактивов:

1. Земля

2. Недра

3. Леса

4. Вода

5. Транспортная инфраструктура (дороги, мосты, ВПП…)

6. Государственные предприятия

7. Муниципальные предприятия

8. Государственные активы (недвижимость)

9. Муниципальные активы (недвижимость)

10. Нематериальные активы (в том числе Академии Наук, госинститутов — патенты, изобретения)

10. Международные активы Украины

11. Коммунальная инфраструктура

12. Золотовалютные резервы.

Проблема в том, что инвентаризацию этих активов никто не проводил, возможно, дальше всего продвинулись по земле и по госактивам (которые оптом передают в ФГИ).

Давайте начнем с того, что можно посчитать:

Недра.

В недрах Украины выявлено около 20 тыс. месторождений и проявлений 117 видов полезных ископаемых. Из них 8172 месторождения с запасами 94 видов минерального сырья имеют промышленное значение.

К промышленному освоению привлечены 2868 месторождений, на которые работают свыше 2 тыс. горнодобывающих и перерабатывающих предприятий.

В Украине разработаны и выявлены месторождения нефти, газа, угля, торфа, сланцев, урана; железа, марганца, хрома и никеля, титана, магния, а также алюминия, меди, цинка, свинца. Есть в недрах страны золото, серебро, ртуть, бериллий, литий, цирконий, гафний, тантал, ниобий, кобальт, олово, вольфрам, молибден, ванадий, иттрий и лантаноиды, и рассеянные элементы германий и скандий.

Оценка их стоимости $3-$8 трлн.

Не знаю по какой методике считали, но давайте пессимистично возьмем по нижнему порогу — $3 трлн

Земля.

В собственности государста — от 5 до 10 млн га.

Стоимость земли сегодня колеблется в коридоре от 1 до 2 тыс долл за один га в зависимости от группы факторов.

Берем пессимистичный показатель — 1 тыс и 5 млн Га = $5 млрд.

Леса.

Общая площадь лесного фонда в Украине — 10,4 млн га, что составляет всего 17,2% территории. По разным оценкам, стоимость 1 гектара леса в Европе, в зависимости от его качества, плотности, возраста, составляет от 4 до 10 тыс евро.

Берем пессимистично 10 млн га на 4 тыс евро = $47 млрд (по кросскурсу).

Транспортная инфраструктура.

Общая протяженность автодорог в Украине 169 тыс км.

Стоимость строительства 1 км дороги в Украине 6 млн долл. В Европе дешевле, но как есть.

Важно помнить, что есть 5 категорий дорог для каждой из которых характерна своя стоимость строительства и ремонта. Если посчитать очень грубо, взяв третью категорию дорог стоимостью 70 млн грн, то стоимость дорожного фонда Украины без учета износа будет более $400 млрд, с учетом восстановительной стоимости можно взять за базу цифру $200 млрд

Посчитать стоимость взлетно-посадочных полос и причальных стенок мне сложно, но это технический вопрос.

Госкомпании.

Нафтогаз, Энергоатом, ГТС, УЗ, Укрпочта, АМПУ, госбанки, Южмаш, Укроборонпром, … никто сегодня точно не назовет цифру.

Если Electricite De France стоит 43 млрд долл при генерации 63 ГВт, то Энергоатом, который меньше в 4,5 раза, может стоить до $14 млрд (с учетом страновых рисков и износа не более $5).

ГТС Андрей Коболев оценивает в $14 млрд

Если грубо, стоимость госактивов может превысить $30 млрд.

Нематериальные активы — отдельная история. их никто никогда не считал и знаю случаи, когда приватизированный актив, владеющий архивами, патентами в реальности стоил более, чем в 10-20 раз больше, чем стоимость зданий, за которые шел торг.

Международные и армейские активы — никто пока не считал их реальну стоимость.

Если просуммировать цифры, получим:

Недра — $3 трлн.

Земля — 5 млрд.

Леса — 47 млрд.

Транспортная инфраструктура — более 200 млрд.

Госкомпании — $30 млрд.

Итого: $3,282 трлн.

Госдолг Украины при этом — 82 млрд долл

При населении Украины 41 млн человек имеем среднюю стоимость чистых активов на одного украинца не менее $78 тыс долл.

Эта сумма не означает, что этими деньгами можно одномоментно распорядиться. Это как стоимость доли каждого украинца в активах Украины. Ее нужно точно пересчитать. А задача правительста при этом — делать все, чтобы стоимость доли украинца каждый год росла.

Как это сделать?

Для начала нужна полная инвентаризация всех активов (чтобы чем-то управлять, нужно понимать точно что есть в управлении).

Нужно изменить политику пользования недрами, она должна быть простой и понятной. Без инвесторов доход мы не получим, нужно упростить их приход, при этом, рента, которую платит инвестор, должна идти в фонд национального благосостяния (а не расходоваться сегодня на бюджетные хотелки).

В идеале, нужно создать агентство, которое бует эффективно управлять недрами, увеличивая их капитадизацию по принципу инвестиционного фонда.

Земля. Такой же подход. Это актив, стоимость которого должна расти, как и расти доход с кажого гектара в госсобственности.

Леса. Здесь применим скандинавский опыт, там созданы инвестицонные фонды, которые управляют лесами. Доходность фондов достигает 10% годовых. При росте лесных активов будет расти доля стоимости для каждого украинца.

Госкомпании. Такой же подход, как к профессиональным инвестиционным фондам. Где главная цель — рост капитализации через эффективную инвестиционную стратегию.

То же касается и нематериальных активов.

Главным выгодоприобретателем должен быть гражданин Украины. Как вариант, средства фонда национального благосостояния могут быть использованы (при решении на референдуме):

— для выплат украинцам, достигшим пенсионного возраста;

— молодым семьям при рождении ребенка;

— в случае дорогостоящего лечения (как сделано в Сингапуре);

Главное, что каждый украинец в режиме реального времени может видеть стоимость своей доли в государстве Украина и оценивать эффективность правительства через увеличение ее стоимости.

Например, цель на следующие 5 лет увеличить ее с $78 тыс до $150 тыс на одного человека.

Как Вам идея?

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Публикуется с согласия автора.