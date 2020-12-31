О красоте игры. Не всегда выигрываешь у жизни, главное — играть красиво

Помню, как в новостной ленте в конце января 2020-го, в рубрике "Культура", появилось сообщение, что в мультсериале "Симпсоны" нашли предсказание о смертельном азиатском вирусе, которым заразилась Америка. Только в мультике речь шла не о Китае, а о Японии.

В 21-м эпизоде 4-го сезона "Симпсонов" рассказывалось, что жители Спрингфилда заказали в Японии по почте соковыжималки. При этом, на конвейере в пораженной эпидемией Осаке один из рабочих, болеющий неведомым гриппом, чихнул. Вирус попадает в США через эту посылку — и начинается…

Новость завершалась так: "По последним данным, число заразившихся в Китае — 600 человек, а погибших от коронавируса — 17". Теперь это выглядит нереально в свете того, что количество заразившихся во всем мире подходит к 80 млн, а умерших — перевалило за 1,6 млн.

Мои пацаны перестали ходить в школу и детсад и прыгали дома по родительским головам. Старший за вторые учебные полгода побывал в школе четыре дня. Спас zoom, через который наша прекрасная учительница Наталья Николаевна проводила занятия, иначе ребенок, закончив первый класс, остался бы безграмотным.

Людей общая беда объединяет. Как тот аномальный снегопад в марте 2013-го, когда можно было хоть два часа настырно дудеть в джипе, но если пассажиры не выйдут из соседних тачек и не подключатся к очистке вместе с прохожими, так и будешь стоять.

Маски сделали нас вежливее. Когда все в них, то в транспорте лишний раз не поскандалишь. Неудобно — ткань мешает.

В конце мая в моей жизни возник Фокус. Отрадно, что можно было писать глубокие тексты. О фильмах, Малевиче, "Квартале", потерявшем лидера, поп-роке.

Фокус обратил внимание, что в этом году 20 лет замечательной харьковской группе "Пятница", и благодаря нам Сансэй и Бабкин собрались вместе и выступили в сентябре на вертолетной площадке в Киеве.

Осенью состоялась блистательная премьера балета "Маленький принц" Раду Поклитару, перевернувшая представление о том, что это детская сказка. Оказывается, это мощное взрослое произведение о самых важных вещах: дружбе и любви, которые и сам дьявол-змей не в силах уничтожить.

Чудеса продолжали происходить и во время пандемии. Драматург и режиссер Наталья Ворожбит получила за свой фильм "Плохие дороги" приз в Венеции, а моя супруга попала в список "300 лучших детских фотографов мира".

Юрий Горбунов снимал "Скажене весiлля-3", с площадки которого у нас вышли веселый репортаж и такое же интервью Горбунова по случаю его 50-летия. Глядя в бодрое и смеющееся лицо Юрия, в этот юбилей верилось с трудом.

Мы не сдались — мы собрались. Оптимизм помогает смотреть на проблемы через уменьшительное стекло, а на достижения — через увеличительное. Так легче двигаться вперед.

И легко болеть за очаровательную, хоть и вымышленную, американскую шахматистку в сериале "Ход королевы", которая выигрывает у советских шахматистов. От роли ее главного соперника почему-то отказался украинский гроссмейстер Василий Иванчук. Поторопился. Это же честь — сыграть партию с такой красавицей, как Аня Тейлор-Джой.

Ведь, сев за шахматную доску с Жизнью, ты не всегда выигрываешь. Но, при этом, можешь быть Ей благодарен за красивую игру, как в этом фильме благодарен Лизе шахматист с украинской фамилией Лученко.

Побольше всем нам в Новом году красивой, захватывающей игры! Нет безнадежных партий, есть безнадежно нудные игроки. Будем победителями при любом раскладе!

Победителями своих недостатков и обстоятельств, которые не всегда благоприятно складываются. И тогда нас точно когда-нибудь коронуют. Только не в вирусологическом, конечно, смысле.