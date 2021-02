Полный тет-а-тет. Восемь причин выбрать безопасный мессенджер для общения

И снова о безопасности мессенджеров (и немного о приложении "Дія").

На этот раз свой обзор мессенджеров, которые уважают приватность пользователей, предоставила известная швейцарская компания Proton Technologies AG.

Эти разработчики таких продуктов, как ProtonMail и ProtonVPN, представили имеющиеся альтернативы WhatsApp — мессенджеру, принадлежащему корпорации Facebook, который, наверное, уже можно считать "прошлым" из-за демонстративного неуважения к приватности.

Переводить статью целиком я не стал, остановился только на табличке, которая является квинтэссенцией оценки приватности мессенджеров, попавших в рейтинг:

Signal, Telegram, Threema, Wickr Me, Wire, Element, KeyBase.

Заметьте, что никакие вайберы и скайпы даже не рассматриваются, чтобы они там о себе не рассказывали.

Первый критерий — открытость исходного кода (open source).

Доступным является исходный код всех представленных мессенджеров, поскольку это является важным индикатором безопасности программного продукта: каждый желающий может проверить, что приложение делает именно то, что должно делать, и не более — никаких скрытых функций.

Но относительно Telegram есть существенное предостережение: все его приложения являются открытыми, кроме бэк-энда. И это не было бы проблемой, если бы все коммуникации по умолчанию использовали сквозное шифрование. Но нет: такое шифрование применяется только для так называемых "секретных чатов". По моему мнению, это сделано для того, чтобы было легче идентифицировать личностей, склонных к сокрытию своих разговоров от государства.

Между прочим, приложение "Дія" также не позволяет посмотреть свой исходный код. А это общенациональное бесплатное приложение, разработанное за деньги налогоплательщиков, которое обрабатывает чувствительные персональные данные в промышленных объемах.

Второй критерий приватности мессенджера — наличие того самого сквозного шифрования (end-to-end encryption, E2EE).

Здесь также у всех мессенджеров все в порядке. Кроме одного — Telegram. Шифрование в нем используется только для "секретных чатов" и совсем не доступно для групповых звонков или для каналов, где уже появилась функция комментирования. Однако, приватностью там и не пахнет.

Кстати, а использует ли приложение "Дія" сквозное шифрование? В Минцифры что-то говорили о "двойном шифровании", но сомневаюсь, что имелось в виду именно E2EE. Возможно, речь шла о TLS / SSL, но это не точно.

Третий критерий весьма интересен: проводился ли сторонний аудит приложения.

Под "сторонним аудитом" подразумевается профессиональное оценивание безопасности продукта независимой компанией, предоставляющей услуги в сфере кибербезопасности. Не собственным подразделением кибербезопасности, не аудиторской компанией, не "дорогими друзьями", которые нарисуют вам что угодно. А именно профессиональной, именно авторитетной, и именно независимой компанией.

С этим проблемы у трех мессенджеров: Telegram, Wickr Me и Element. Аудит протокола Telegram MTProto проводился в 2015 году и не был очень успешным (was not very favorable). Современный протокол MTProto 2.0 — вообще не оценивался.

Wickr говорит, что прошел несколько независимых аудитов безопасности, однако их результаты недоступны публично. То есть, это пока невозможно проверить.

Приложение Element и его протокол Matrix не проходили оценку безопасности. Но протоколы Olm и Megolm, которые являются основой Matrix, — проходили.

А что же приложение "Дія"? Проходило ли оно независимое оценивание профессиональной кибер-компанией? Министр Федоров говорит, что проходило, и "успешно". И даже называет компанию, которая проводила аудит — эстонская общественная организация eGA (Академия е-управления), которая, вообще-то, не является компанией, специализирующейся на кибербезопасности.

И зависит она от правительства Эстонии. И с авторитетом у них не очень. Но кроме собственного слова министр Федоров ничем свои заявления подтвердить не может. Или не хочет, что более вероятно. Или не хочет потому, что не может.

Четвертый критерий приватности мессенджер-приложений: сквозное шифрование групповых видеозвонков.

Этой опцией могут похвастаться три из семи представленных мессенджеров: Signal Element и Wire (только для 4 участников видеозвонка).

Честно говоря, требование шифровать групповые видеозвонки не является суперкритическим. Если важнее приватность, чем удобство — выключайте, ребята, видео, и общайтесь посредством одного только голоса. Посмотрите друг на друга потом, когда разговор будет менее интимным. Надо же иногда чем-то поступиться ради приватности.

Пятым критерием является также минимальность сбора мессенджером метаданных.

Метаданные — это не содержание общения, а данные о том, кто, кому, когда и как долго звонил, как часто, в котором часу, с какого девайса, какая ОС на этом девайсе и другие статистические данные.

Даже иногда информация из телефонной книги собирается (например, это делает Telegram). Если такие метаданные о, скажем, переговорах диссидентов попадут в руки спецслужб авторитарных режимов, — кому-то это может стоить свободы или даже жизни.

Так вот, меньше всего метаданных собирают Signal, Threema и Element — и только те, которые крайне необходимы для работы мессенджера. Wickr собирает метаданные только, когда сообщение открыто или просрочено. Все остальные мессенджеры собирают в большем объеме, чем нужно. И это плохо для приватности.

Собирает ли метаданные "Дія" - не знаю. Наверное, собирает абсолютно все, что может. Но как это проверить, если не доступна даже документация на приложение? Представьте себе, что вы купили новый телевизор, а инструкции по эксплуатации в ​​комплекте нет. Это же скандалы, крики, проверки, штрафы и все такое. Но, если ты друг президента — тогда можно вообще без каких-либо документов обойтись.

Шестой критерий приватности мессенджера — анонимность регистрации.

Похвастаться этим могут только Wickr, Threemа и Element. Даже мой любимый Signal требует наличия актуального номера мобильного телефона, по которому вас несложно идентифицировать (о легкости перехвата сотовых данных смотрите в видео). Замечания относительно KeyBase: этот мессенджер идентифицирует пользователей по профайлам в соцсетях и PGP-ключам.

Конечно, в "Діє" нет и не может быть никакой анонимности.

Седьмой критерий — это наличие у мессенджера собственных серверов.

Наличие собственных серверов означает независимость от владельца арендованных серверов. А владельцы эти при определенных обстоятельствах могут полностью или частично "потушить" принадлежащие им серверы или закрыть к ним доступ.

Такую роскошь позволили своим пользователям только три мессенджера: Threema, KeyBase и Element. Милый моему сердцу Signal пользуется амазоновскими серверами (AWS).

Мне сложно представить себе ситуацию, чтобы AWS сознательно "положил" собственные серверы. Хотя… Аль-Каида, Северная Корея, китайцы и другие враги Америки также могут пользоваться Signal. К тому же, американские компании склонны сотрудничать со спецслужбами и правоохранительными органами.

Ответ на вопрос "есть ли у "Дії" собственные серверы?" прост: нету. Арендуют их у разных облачных провайдеров, а первая версия "Дії" даже гоняла трафик через тот же Amazon. А это важнейшие официальные личные документы более 6 миллионов пользователей, на минуточку. Тудой-сюдой через океан, с остановкой по пути на серверах МВД Украины.

И, поэтому, весомым аргументом является последний, восьмой критерий — страна юрисдикции.

Понятно, что лучшей юрисдикцией для приватности является Швейцария. В этой стране зарегистрировано только приложение Threema, поэтому пользователи этого мессенджера могут не переживать за длину носа отечественных спецслужб. Также в Швейцарии фактически находится команда мессенджера Wire, но компания зарегистрирована в США, что подчиняет Wire законодательству этой страны.

В этой же стране зарегистрированы Signal, Wickr и KeyBase. Последний мессенджер в 2020 году выкупила малоизвестная компания Zoom, на которую (по мнению Proton Technologies) может оказывать влияние Китай: "Keybase is owned by Zoom, which may also be subject to pressure from China", — говорится в отчете. А вот Telegram зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах.

Так, какой же мессенджер выбрать? Зависит от персональных предпочтений пользователей и того, насколько они ценят приватность собственного общения.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.