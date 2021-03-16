Вам и не снилось. "Роман" 8-летней киевлянки – повод узнать, чем заняты ваши дети в соцсетях

Нам и не снилось, как сейчас соцсети извратили тему детской любви. Это мы в детстве держались за ручки, дергали за косички и носили рюкзаки. Старше на год? Страшно даже подойти. Младше на год? Ха, сопляки!

А сейчас на волне хайпа новость об инста-романе 8-летней девочки и 13-летнего парня. Все по взрослому и тянет на статью. УК.

И, судя по всему, срежиссировано самими родителями — у пары несовершеннолетних огромная армия подписчиков, которая бурно реагирует на провокационный контент: дети целуются, и не в щечку, лежат в обнимку на кровати, совершают вместе гигиенические процедуры. Кто-то же их фотографирует? И успешно монетизирует.

Контент не только для малолеток, но и педофилов. Не хочу участвовать в его распространении, поэтому вот вам афиша фильма, в героиню которого были влюблены миллионы мальчишек.

К чему я? Если ваш ребенок пользуется смартфоном и освоил соцсети, проверяете ли вы, на кого он подписан, кого лайкает, кем восхищается? Какие снимки он сам выставляет в инет? Или это нарушение личных границ?

Мое мнение — лет до 15, а может и 18, родители имеют полное право в любой момент взять смартфон ребенка и провести ревизию.

Кроме такого права, есть и обязанность — проводить регулярно уроки безопасного поведения в сети. Чему нам самим тоже стоит научиться.

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Публикуется с согласия автора.