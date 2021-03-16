Вам і не снилося. "Роман" 8-річної киянки — привід дізнатися, чим зайняті ваші діти в соціальних мережах

Нам і не снилося, як зараз соцмережі перекрутили тему дитячої любові. Це ми в дитинстві трималися за ручки, смикали за коси і носили рюкзаки. Старший на рік? Страшно навіть підійти. Молодший на рік? Ха, шмаркачі!

А зараз на хвилі хайпу новина про інста-роман 8-річної дівчинки і 13-річного хлопця. Все по-дорослому і тягне на статтю. КК.

І, судячи з усього, зрежисовано власне батьками — у пари неповнолітніх величезна армія підписників, яка бурхливо реагує на провокаційний контент: діти цілуються, і не в щічку, лежать в обіймах на ліжку, здійснюють разом гігієнічні процедури. Хтось ж їх фотографує? Й успішно монетизує.

Контент не тільки для малоліток, а й педофілів. Не хочу брати участь у розповсюдженні, тому ось вам афіша фільму, в героїню якого були закохані мільйони хлопчаків.

До чого я? Якщо ваша дитина користується смартфоном та освоїла соцмережі, чи перевіряєте Ви, на кого вона підписана, кого лайкає, ким захоплюється? Які знімки вона сама виставляє в інет? Чи це порушення особистих кордонів?

Моя думка — років до 15, а може й 18, батьки мають повне право в будь-який момент взяти смартфон дитини і провести ревізію.

Крім такого права, ще є обов'язок — проводити регулярно уроки безпечної поведінки в мережі. Чому нам власне теж варто навчитися.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.