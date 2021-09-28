Когда гибкость равна слабости. Почему украинцы сорвали кампанию по вакцинации от ковида

Последние ковидные новости коротко: Украина вышла на второе место в Европе по темпу роста количества выявленных случаев (совершенно не понятно как это нам удалось, ведь мы по-прежнему тестируем меньше всех) и на первое место почислу госпитализаций. Кривые графиков в некоторых областях близятся к экспоненте, вся страна перешла в "желтую" зону… но теперь возможны нюансы и дифференцированный подход в зависимости от иммунного статуса.

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Одновременно с этим на 20 сентября вакцинированных одной дозой 6,3 млн человек (16% от всего населения), двумя дозами – 5,2 млн человек (13%). Темпы вакцинации замедлились и продолжают замедляться, мы всерьез говорим о том, что нам придется отдать полученные по линии гуманитарной помощи вакцины другим странам.

Если отнять из общего числа украинцев детей, которым вакцинация на данный момент не положена, то можно получить и 20% вакцинированных. Но и это – ничтожно мало, на самом деле нет разницы двенадцать, двадцать или даже тридцать процентов – даже до половины популяции, не говоря уже о 70% нам очень и очень далеко.

Для понимания масштаба: в Израиле, где охват вакцинацией один из самых высоких в мире, если не самый высокий, вакцинировано полностью 66% и хотя бы одной дозой 73%. Зато охват вакцинацией старших возрастных групп практически 95%.

И с вакцинацией уязвимых групп – старшая возрастная категория, люди, имеющие сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания – у нас печаль. Большая часть вакцинированных – условная молодежь и здоровые люди. В этом нет ничего плохого, что социально-активная и высокомобильная часть населения вакцинируется, уменьшая свои риски и вероятность отдаленных последствий ковида. Но вакцинированная молодежь не спасет нас от переполненных больниц и очередей на кислородные концентраторы.

Сегодня можно констатировать: и кампания вакцинации, и ее информационное сопровождение провалены.

Под конец второго года пандемии у нас наконец-то смогли худо-бедно организовать процесс и наладить логистику, и даже ожидаемого дефицита вакцин не наблюдается – но с дальнейшим наращиванием темпов все плохо, мы вышли на плато, замедлились, и уже наметился спад.

Мы подходим к точке насыщения спроса. Желающие привиться – привились, да, даже несмотря на то, что это было не для всех удобно, не для всех понятно как и где, не все смогли получить ту вакцину, которую выбрали (последняя опция, к слову, доступна далеко не во всех странах, как правило люди получают доступную вакцину, то, что закупили и поставили правительства, а не что сами захотели).

Дальше нужно работать с теми, кто не хочет или как минимум сомневается. А у нас на это уже времени нет: третья волна ковида, высокозаразный штамм Дельта, не то что на пороге, а уже начал собирать свою жатву.

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Не сотвори себе панацею. Почему изобретение вакцин от коронавируса – еще не конец пандемии

Информационная война разных производителей вакцин ради получения конкурентных преимуществ стала определяющим фактором при принятии решения прививаться или нет – это ли не свидетельство слабости, если не отсутствия государственной информационной политики в сфере эпидемиологической безопасности?

Таков "театр событий". На фоне всего этогонаш МОЗ озаботился цветовой диференциациейштанов внутренних сертификатов вакцинации. Желтые – для получивших одну дозу, зеленые – если две, "печатать на цветной бумаге не нужно, это цветовые метки в электронных документах".

Зато наконец-то внесена ясность по срокам годности сертификатов: после одной дозы вакцины сертификат действует 120 дней, после двух – год. Негативный результат теста при этом "сгорает" за 72 часа.

Надеюсь, имеется в виду ПЦР-тест, ведь диагностика с помощью ИФА, анализов крови на антитела, не используется нигде в мире, только мы продолжаем вносить данные о количестве позитивных анализов ИФА в статистику; а информативность негативных экспресс-тестов около 50 %.

И, наконец-то, появилась новая опция, ее все ждали и очень возмущались, что ее у нас нет: в сертификат может быть внесена информация о выздоровлении от COVID-19, период действия сертификата с информацией такого рода – 180 дней. (Да, не вечно, как хотелось бы вакциноскептикам, через 6 месяцев – пожалуйте на прививку или делайте ПЦР-тесты.)

Пока что есть много вопросов как именно будет выглядеть сертификат с данными о перенесенном заболевании, кто вносит эти данные в систему и каким образом они должны подтверждаться.

Разве у нас есть честная и полная картина по количеству переболевших? Мы делали или делаем достаточное количество тестов хотя бы всем с симптомами ОРВИ?.. Какой процент перенесшихковид сможет документально подтвердить это?

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Перед тем, как уколоться. Самые частые вопросы по вакцинации от коронавируса

Если болели семьями, а анализ делал в лучшем случае кто-то один или вообще диагноз ставился на основании типичной клинической картины с потерей обоняния хотя бы у одного члена семьи или на основании типичной картины на КТ – как им теперь получить свои сертификаты? Или опять все упирается в анализ крови на антитела, который люди снова будут вынуждены делать за свой счет? И не факт, что антитела там будут – со временем титры падают, с предыдущей волны как раз прошло около полугода.

Есть и другие вопросы. Действительно ли переболевшему не нужно вакцинироваться в течение аж 180 дней? Многие поймут это именно так. А вот ВОЗ, напротив, рекомендует всем переболевшим прививаться как можно быстрее и акцентирует внимание на данных, что это повышает их уже полученную защиту вдвое.

На сегодня нет данных о том, какой титр антител после болезни можно считать достаточным и защитным. Зато есть данные, что не все переболевшие гарантированно получают стойкий иммунитет. Добавляем к этому данные об удвоенной эффективности иммунитета при использовании вакцины в качестве бустера после уже перенесенного ковида (точно также работает третья доза вакцины).

Вообще не стоит вопрос о том, что вакцинировать переболевших не нужно. Стоит вопрос, что это не обязательно делать сразу же после болезни, что можно отложить на 6-8 месяцев. Можно отложить, но не обязательно: рекомендуется отложить в тех странах, где не хватает вакцин всем другим. Ну а если переболевших фактически просят повременить с вакцинацией ради того чтобы другим хватило вакцин, то как-то не логично было бы ущемлять их в правах, не так ли?

А что в Украине? Дефицита вакцин у нас нет – напротив, мы готовимся утилизировать или передавать другим неиспользованные вакцины. А значит, и нет повода просить переболевших подождать.

И срок годности части вакцин (больше 11 млн. (!) доз векторной вакцины компании АстраЗенека) истекает, и нам придется передать ее туда, где с вакцинацией населения умеют справляться лучше.

Кому нужен этот светофор, раз вся эта разноцветная красота сугубо электронно-виртуальная?

В других странах, например, в США, уже пробовали освобождать от ограничений вакцинированных… к неудовольствию эпидемиологов и инфекционистов. Это было чисто политическое решение, потому что иначе трудно было убедить людей вакцинироваться.

Потом появилась информация, что вакцинированные тоже могут быть разносчиками инфекции – да, не всегда, да, с меньшей вирусной нагрузкой, возможно – но могут.

Отмечу, что это не "зрада", в вакцинологии так нередко бывает. Многие вакцины никак не влияют на прерывание цепочек и на распространение инфекций, они только снижают индивидуальные риски тяжелого течения, осложнений и смерти. Например, БЦЖ и вакцина от дифтерии.

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Третья доза. Почему вакцинироваться от коронавируса придется каждые полгода

Потом в ряде штатов случился новый подъем заболеваемости и госпитализаций – и от этой практики начали отказываться, оставляя послабления для вакцинированных только там, где привито большинство населения.А мотивировать стали иначе, от розыгрышей лотерей до угрозы отстранять от работы тех, кто до сих пор не вакцинирован.

Наши деятели то ли этого всего не видят, то ли продолжают не замечать.У нас продолжают играться в адаптивный карантин, в половинчатые меры и "гибкий подход".В желтой зоне для работы будет достаточно 80% хотя бы желтых сертификатов у работников, в красной зоне нужно будет уже 100% на этот раз зеленых сертификатов.

Что касается посетителей, бизнес сам будет решать ограничивать ли ему количество посадочных мест и обеспечивать соблюдение дистанции или требовать у всех "желтый" или "зеленый" сертификат или свежий ПЦР-тест на входе. Привет, вовремя подсуетившаяся молодежь и держатели организованных коллективов. Кто и как будет контролировать как соблюдаются такие решения – не понятно.

Все так запутанно, что пока перескажешь, еще больше запутаешься – вот для чего нужны цветные обозначения, чтобы короче было излагать.

Но сколько светофор не включай, практики послаблений для вакцинированных или переболевших не могут работать в странах, где охват вакцинацией настолько низок. Получается, что эпидемиологический смысл кампании вакцинации против нового коронавируса в Украине приближается к нулю.

Мы в плане остановки распространения вируса ничего не выиграли, можно говорить только об индивидуальной пользе для вакцинированных и достаточно иллюзорном экономическом выигрыше, если даже такая декоративная и слабая в плане достижений кампания позволит власти делать вид, что ничего не происходит и что локдауны не нужны.