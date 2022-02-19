Существует ли в современном мире "высшее общество"? Эдакая светская элита, отличающаяся от всех остальных манерами, кругозором, стилем. Пример Анны Сорокиной — главной героини нового сериала Netflix "Изобретая Анну" — красноречиво свидетельствует о том, что "элитарность" сегодня штука условная. И единственным реальным фактором неравенства является платежеспособность. В интервью знаменитостей, в посвященных им портретных очерках и биографических книгах частенько встречаются формулировка "у него/у нее был класс". Якобы с первого взгляда было понятно, что некий человек принадлежит к особому кругу – закрытому клубу богатых и влиятельных.

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Netflix приобрел права на экранизацию реальной истории о девушке, довольно долго, вращавшейся среди нью-йоркского бомонда под видом дочери некого немецкого банкира. Ее отец действительно жил в Германии, но ни к банковскому делу, ни к большим деньгам отношения не имел. Это был иммигрант из России, который занимался транспортировкой холодильного оборудования в маленьком провинциальном городке.

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У Анны не было ни доступа к серьезным финансовым ресурсам, ни престижного образования, ни многолетней привычки к роскоши. Однако выяснилось, что все это довольно легко имитировать. Настоящий бомонд принял ее за свою. Трудности с поддержанием образа "богатой" наследницы возникали только тогда, когда нужно было оплачивать счета. Анна месяцами жила в самых дорогих отелях, обедала и ужинала в лучших ресторанах, однажды даже заказала перелет на частном самолете. Кто же за все это платил? В некоторых случаях раскошеливаться приходилось друзьям, составлявшим ей компанию, в остальном счета так и оставались неоплаченными.

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Поначалу персонал отелей и транспортных компаний верил, что денег у нее в избытке, просто именно сейчас возникли проблемы с переводом средств из-за границы, а после она обязательно расплатится. Вел себя деликатно, не желая лишний раз беспокоить такую важную клиентку. Потом уже настойчиво, но безрезультатно требовал заплатить. В итоге все эти непогашенные долги превратились в обвинения в хищении и обернулись для Анны уголовным делом, судом и четырьмя годами тюремного заключения. 11 февраля 2022 года она вышла на свободу, но вскоре ее взяла под стражу миграционная служба США, поскольку срок действия американской визы вышел, поэтому был поставлен вопрос о депортации.

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Необычная история о девушке, несколько лет успешно дурачившей "сливки общества", закономерно привлекла внимание журналистов. Выдавая себя за дочь миллионера, Анна была довольно активна в социальных сетях. Интернет изобиловал ее фотографиями в компании знаменитостей и вполне реальных богатых наследников. Фактически, она и сама стала селебрити. Неудивительно, что новость о ее аресте заинтересовала СМИ.

Девушка ниоткуда в считанные месяцы совершила стремительный социальный взлет и, в итоге, оказалась в тюрьме – чем не сенсация!

Нечто среднее между современной Золушкой, Робином Гудом и Арсеном Люпеном. В конце концов миллионы людей по всему миру с живейшим интересом читают статьи и смотрят видеоуроки о том как выглядеть "дороже", некоторые даже платят за специальные тренинги. А тут реальный пример того, как это на самом деле работает.

Многочисленные журналисты, писавшие о деле Анны Сорокиной, подходили к нему с разных точек зрения. Одни просто смаковали подробности ее роскошной жизни, другие пытались выяснить, как именно дочери иммигранта – развозчика холодильников несколько лет удавалось водить за нос настоящих богачей.

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Джессика Пресслер, написавшая для New York Magazine статью, которая, собственно, и легла в основу сценария сериала, задалась вопросом о мотивации Анны Сорокиной, попыталась понять, что заставило девушку прибегнуть к обману. У главной героини были амбициозные планы. Она хотела создать в Нью-Йорке частный клуб для самых богатых эстетов и ценителей искусства.

Для реализации проекта нужно было объединить четыре составляющие.

Во-первых, интерес нью-йоркской бомондной тусовки . У этих самых богатых и знаменитых людей, внимание которых и так пытаются привлечь слишком многие, должно было возникнуть желание пойти туда, куда позовет Анна.

. У этих самых богатых и знаменитых людей, внимание которых и так пытаются привлечь слишком многие, должно было возникнуть желание пойти туда, куда позовет Анна. Во-вторых, роскошное место . Локация, здание и интерьер клуба должны были впечатлять самую искушенную публику.

. Локация, здание и интерьер клуба должны были впечатлять самую искушенную публику. В-третьих, экспертность . Героиня хотела, чтобы ее клуб покровительствовал искусству, открывал новые имена, проводил выставки и объединял людей, готовых на это тратиться. Чтобы не утратить их доверие, следовало привлечь к сотрудничеству искусствоведов с очень высоким уровнем квалификации.

. Героиня хотела, чтобы ее клуб покровительствовал искусству, открывал новые имена, проводил выставки и объединял людей, готовых на это тратиться. Чтобы не утратить их доверие, следовало привлечь к сотрудничеству искусствоведов с очень высоким уровнем квалификации. В-четвертых, финансирование. Уже на старте исполнение замысла предполагало очень большие расходы. Создав себе репутацию богатой наследницы, постоянно подчеркивая, что очень скоро сможет распоряжаться многомиллионным семейным трастом, Анна попыталась заручиться поддержкой нескольких крупных банков и двух инвестиционных групп.

Эта сюжетная линия в сериале представлена довольно подробно. Зрителям, которые мало знают об организационных процессах, связанных с сопровождением инвестиционных процессов, будет небезынтересно проследить за тем, какие ошибки допускала Анна, общаясь с финансовыми учреждениями. По сути, ей не хватило знания стандартных процедур проверки активов, а также понимания схем взаимодействия между банками и инвестиционными фондами. Потому, хоть на начальном этапе общения она и ввела представителей финансовых учреждений в заблуждение относительно своих богатств, довести дело до фактического предоставления кредитных средств в итоге так и не смогла.

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Еще один занятный ликбез, вшитый в сюжет сериала – доходчивое и детальное описание того, как формируются списки VIP-клиентов гостиниц, ресторанов, модных бутиков и компаний, организующих пассажирские перевозки.

Анна Сорокина и на экране, и в жизни умудрилась попасть в эти списки, не будучи платежеспособной, и пользоваться всеми привилегиями, предусмотренными для VIP. Методы, к которым она прибегла, вполне тянут на лайфхаки для желающих прикоснуться к миру роскоши, не имея миллионных состояний.

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Продюсировала "Изобретая Анну" и соавторствовала в написании сценария Шонда Раймс — основной шоураннер нашумевших "Бриджертонов", "Анатомии страсти", "Как избежать наказания за убийство" и т. д. Она, очевидно, знает толк в резонансных сериалах, но ни один из ее предыдущих проектов не наделал такого шума и не вызвал такого количества противоречивых комментариев.

Слишком уж точным оказалось попадание в область сокровенных желаний и страхов большинства людей.

Главная героиня боялась, что ее сочтут серой посредственностью. Не имея ни денег, ни специальных знаний, ни исключительных талантов, ни даже яркой внешности она хотела стать "важной птицей", приобрести вес в обществе. А кто не хочет?