Найдите отличия. Пять причин, которые подтолкнули Путина к войне с Украиной, а Сталина – с Финляндией

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Параллель первая. Оправдание

В архивах есть протокол секретного заседания ЦК, состоявшегося уже после советско-финской войны. Там Сталин сказал: "Правильно ли поступили правительство и партия, что объявили войну Финляндии? Нельзя ли было обойтись без войны? Мне кажется, что нельзя было… Все это зависело не только от нас, а от международной обстановки. Там, на Западе, три самых больших державы вцепились друг другу в горло". Давайте вспомним слова Путина 9 мая: "Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, непосредственно у наших границ".

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Параллель вторая. Недооценка противника

"План операции по разгрому сухопутных и морских сил финской армии" предусматривал, что финны не окажут серьезного сопротивления, а местное население будет приветствовать наступление Красной армии. Когда к Сталину обратился начгенштаба Шапошников, попросив больше времени на подготовку и больше техники для наступления, тот ответил: "Вы требуете столь значительных сил и средств для разрешения дела с такой страной, как Финляндия? Нет необходимости в таком количестве". Давайте вспомним все эти планы Д3, Д9, Д30 по захвату Киева и Украины.

Параллель третья. Цели войны

Уверен, нас еще ждет много интересных документов и признаний о том, как готовилась война против Украины. Вся заявленная Россией денацификация окажется мишурой, которую использовали для того, чтобы найти эмоциональный отклик у своего оболваненного пропагандой и борьбой с империализмом населения. А все дело окажется в территориях.

Войны всегда ведутся за территории. Что Гитлер со своим Lebensraum im Osten, что Сталин.

Вот, что записал в своем дневнике глава исполкома Коминтерна Георгий Димитров, побывавший 21 декабря 1939 года на мероприятии по поводу 60-летия Сталина, и тот гостям: "В Союзе стало тесновато. Финляндия, Бессарабия, Черновцы нам не помешают".

Параллель четвёртая. Состояние армии

Советская армия в финскую оказалась такой же неподготовленной, как и нынешняя российская. В свое время архивами времен той войны занимался историк Андрей Сахаров. Вот, что он пишет, говоря о содержании рассекреченных документов: "они показывают катастрофические недостатки в состоянии советских вооруженных сил: слабый профессионализм командных кадров – выдвиженцев времен Гражданской войны, дремучий уровень рабоче-крестьянских бойцов, коррупцию, воровство и пьянство в армейских частях, нарастающую враждебность красноармейцев к бессмысленно жестоким армейским порядкам, слабую техническую подготовленность сухопутных и авиачастей". Послушайте перехваты, которые делает СБУ, и вы поймете, что за почти сто лет в российской армии мало что изменилось. Это касается, в частности, потерь. Командиры, по словам того же Шапошникова, абсолютно безразличны к своим солдатам: "Я был во время империалистической войны командиром полка. Бывало в окопах сидишь и сам считаешь: вчера в роте было девяносто человек, сегодня восемьдесят девять. Куда ушел? Или убили, или ранили. Командира роты тянешь к ответственности. А у нас считают – пришлют пополнение, и все будет в порядке".

Параллель пятая. Отношение к мирному населению

Просто процитирую Сахарова. "Особый колорит общему облику Красной армии придают многократно упомянутые в материалах спецслужб случаи мародерства на захваченной финской территории.

Тащили из домов, покинутых жителями, или даже в их присутствии, буквально все, что можно – велосипеды и швейные машинки, патефоны, шелковые женские платья, одежду, обувь, всякую утварь.

С наивным восторгом советские бойцы – обитатели деревенских лачуг, пригородных бараков, "коммуналок" входили в благоустроенные, чистые, ухоженные, полные неведомого им быта дома финских городских обывателей, сельских, хуторских жителей и забирали все, что попадало под руку".

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