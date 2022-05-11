Знайдіть відмінності. П'ять причин, які спонукали Путіна до війни з Україною, а Сталіна – з Фінляндією

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Паралель перша. Виправдання

В архівах є протокол секретного засідання ЦК, яке відбулося після радянсько-фінської війни. Там Сталін сказав: "Чи правильно вчинили уряд і партія, що оголосили війну Фінляндії? Чи не можна було обійтися без війни? Мені здається, що не можна було... Усе це залежало не тільки від нас, а від міжнародної ситуації. Там, на Заході, три найбільші держави вчепилися одна одній у горло". Згадаймо слова Путіна 9 травня: "Країни НАТО не захотіли нас почути, у них були зовсім інші плани. У відкриту йшла підготовка до чергової каральної операції на Донбасі, до вторгнення на наші історичні землі, враховуючи Крим. У Києві заявляли про можливе отримання ядерної зброї. Блок НАТО розпочав активне воєнне освоєння прилеглих до нас територій. Так створювалася абсолютно неприйнятна для нас загроза, безпосередньо біля наших кордонів".

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Паралель друга. Недооцінка супротивника

"План операції з розгрому сухопутних і морських сил фінської армії" передбачав, що фіни не чинитимуть серйозного опору, а місцеве населення схвалюватиме наступ Червоної армії. Коли до Сталіна звернувся начгенштабу Шапошников, попросивши більше часу на підготовку і більше техніки для наступу, той відповів: "Ви потребуєте таких значних сил і засобів для вирішення справи з такою країною, як Фінляндія? Немає необхідності в такій кількості". Згадаймо всі ці плани Д3, Д9, Д30 щодо захоплення Києва й України.

Паралель третя. Цілі війни

Упевнений, на нас ще чекає багато цікавих документів і зізнань про те, як готувалася війна проти України. Уся заявлена Росією денацифікація виявиться мішурою, яку використали для того, щоб знайти емоційний відгук у свого обдуреного пропагандою та боротьбою з імперіалізмом населення. А вся справа опиниться в територіях.

Війни завжди точаться за території. Що Гітлер зі своїми Lebensraum im Osten, що Сталін.

Ось, що записав у своєму щоденнику голова виконкому Комінтерну Георгій Димитров, який побував 21 грудня 1939 року на заході з приводу 60-річчя Сталіна, і той гостям: "У Союзі стало тісно. Фінляндія, Бессарабія, Чернівці нам не завадять".

Паралель четверта. Стан армії

Радянська армія у фінську виявилася такою ж непідготовленою, як і нинішня російська. Свого часу архівами часів тієї війни займався історик Андрій Сахаров. Ось, що він пише, говорячи про зміст розсекречених документів: "вони показують катастрофічні недоліки у стані радянських збройних сил: слабкий професіоналізм командних кадрів — висуванців часів Громадянської війни, дрімучий рівень робітничо-селянських бійців, корупцію, крадіжку та пияцтво в армійських частинах, ворожість червоноармійців до безглуздо жорстоких армійських порядків, слабку технічну підготовленість сухопутних та авіачастин”. Послухайте перехоплення, які робить СБУ, і ви зрозумієте, що майже за сто років у російській армії мало що змінилося. Це стосується, зокрема, втрат. Командири, за словами того ж Шапошникова, абсолютно байдужі до своїх солдат: "Я був під час імперіалістичної війни командиром полку. Бувало в окопах сидиш і сам рахуєш: учора в роті було дев'яносто чоловік, сьогодні вісімдесят дев'ять. Куди пішов? Чи вбили, чи поранили. Командира роти тягнеш до відповідальності. А в нас вважають — надішлють поповнення, і все буде гаразд".

Паралель п'ята. Ставлення до мирного населення

Просто процитую Сахарова. "Особливий колорит загальному вигляду Червоної армії надають багаторазово згадані у матеріалах спецслужб випадки мародерства на захопленій фінській території.

Тягли з будинків, покинутих жителями, або навіть у їх присутності, буквально все, що можна — велосипеди та швейні машинки, патефони, шовкові жіночі сукні, одяг, взуття, всяке начиння.

З наївним захопленням радянські бійці — мешканці сільських халуп, приміських бараків, "комуналок" входили в затишні, чисті, доглянуті, сповнені невідомого ним побуту будинки фінських міських обивателів, сільських, хутірських жителів і забирали все, що потрапляло під руку.

Джерело.

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