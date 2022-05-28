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Мнения Российско-украинская война

Военный туризм украинских чиновников в Давосе. Что это было?

"Чиновники спокойно оформляют загранкомандировки, депутатов, включая почти запрещенную партию кума Путина, выпускают за границу, чтобы те отдохнули со своими семьями, когда остальным мужчинам выезд за границу запрещен". Мнение.

Николай Томенко
Николай Томенко
Общественный активист, политик, бывший народный депутат Украины
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Зеленский, форум, Давос
Фото: globeecho.com | Пока президент Украины выступает из Киева, народные депутаты, чиновники и их помощники слушают его в Давосе

Последние два дня наблюдаю радостные фотоотчеты от многочисленной группы счастливых военных туристов из Украины – народных депутатов, чиновников государственной и местной власти на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Цинизм ситуации в том, что на так называемом "Украинском завтраке", который состоялся в Швейцарии, президент Украины выступает из Киева, а народные депутаты, главы областных администраций, городские головы и чиновники и их помощники и помощницы слушают его в Давосе.

У меня вопрос:

  • а кто оплачивает военный туризм такого количества депутатов и должностных лиц?
  • и какова реальная польза от чиновничества, которое отправили в недешевую для бюджета воюющей страны Швейцарию?

Самое циничное, что в Давос поехали просить деньги у иностранных инвесторов наши миллиардеры и миллионеры, до сих пор держащие свои деньги или в зарубежных банках или в офшорах. Вот бы им сначала показать пример и стать реальными инвесторами обновления Украины!

Напомню, что сейчас большинство работников образования, культуры, здравоохранения получают 2/3 своей зарплаты или находится в вынужденных отпусках, потому что война! А чиновники спокойно оформляют загранкомандировки, депутатов, включая почти запрещенную партию кума Путина, выпускают за границу, чтобы те отдохнули со своими семьями, когда остальным мужчинам выезд за границу запрещен?!

У нас точно правовой режим военного положения для всех или только для народа?

А правильно, справедливо и по-государственному было бы инициировать и проводить всемирные экономические форумы по восстановлению Украины в Ирпене, Чернигове, Буче, Харькове, Днепре, Кременчуге, Запорожье.

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