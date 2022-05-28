Военный туризм украинских чиновников в Давосе. Что это было?

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Последние два дня наблюдаю радостные фотоотчеты от многочисленной группы счастливых военных туристов из Украины – народных депутатов, чиновников государственной и местной власти на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Цинизм ситуации в том, что на так называемом "Украинском завтраке", который состоялся в Швейцарии, президент Украины выступает из Киева, а народные депутаты, главы областных администраций, городские головы и чиновники и их помощники и помощницы слушают его в Давосе.

У меня вопрос:

а кто оплачивает военный туризм такого количества депутатов и должностных лиц?

и какова реальная польза от чиновничества, которое отправили в недешевую для бюджета воюющей страны Швейцарию?

Самое циничное, что в Давос поехали просить деньги у иностранных инвесторов наши миллиардеры и миллионеры, до сих пор держащие свои деньги или в зарубежных банках или в офшорах. Вот бы им сначала показать пример и стать реальными инвесторами обновления Украины!

Напомню, что сейчас большинство работников образования, культуры, здравоохранения получают 2/3 своей зарплаты или находится в вынужденных отпусках, потому что война! А чиновники спокойно оформляют загранкомандировки, депутатов, включая почти запрещенную партию кума Путина, выпускают за границу, чтобы те отдохнули со своими семьями, когда остальным мужчинам выезд за границу запрещен?!

У нас точно правовой режим военного положения для всех или только для народа?

А правильно, справедливо и по-государственному было бы инициировать и проводить всемирные экономические форумы по восстановлению Украины в Ирпене, Чернигове, Буче, Харькове, Днепре, Кременчуге, Запорожье.

Источник.

Важно