Військовий туризм українських чиновників у Давосі. Що це було?
"Чиновники спокійно оформляють закордонні відрядження, депутатів, включаючи майже заборонену партію кума Путіна, випускають за кордон, щоб ті відпочили зі своїми сім'ями, коли іншим чоловікам виїзд за кордон заборонено". Думка.
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Останні два дні спостерігаю радісні фотозвіти від численної групи щасливих військових туристів з України — народних депутатів, чиновників державної та місцевої влади на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Цинізм ситуації в тому, що на так званому "Українському сніданку", який відбувся у Швейцарії, президент України виступає з Києва, а народні депутати, голови обласних адміністрацій, міські голови та чиновники та їхні помічники та помічниці слухають його в Давосі.
Маю питання:
- а хто оплачує військовий туризм такої кількості депутатів та посадовців?
- і яка реальна користь від чиновництва, яке відправили в, недешеву для бюджету країни у війні, Швейцарію?
Найцинічніше, що в Давос поїхали просити гроші в іноземних інвесторів наші мільярдери та мільйонери, які досі тримають свої гроші або в закордонних банках або в офшорах. От би їм спочатку показати приклад та стати реальними інвесторами оновлення України!
Нагадаю, що зараз більшість працівників освіти, культури, охорони здоров'я одержують 2/3 своєї зарплати або перебувають у вимушених відпустках, бо війна! А чиновники спокійно оформляють закордонні відрядження, депутатів, включаючи майже заборонену партію кума Путіна, випускають за кордон, щоб ті відпочили зі своїми сім'ями, коли решті чоловіків виїзд за кордон заборонено?!
У нас точно правовий режим воєнного стану для всіх чи тільки для народу?
А правильно, справедливо та по-державному було б ініціювати та проводити всесвітні економічні форуми з відновлення України в Ірпені, Чернігові, Бучі, Харкові, Дніпрі, Кременчуці, Запоріжжі.Важливо