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Думки Російсько-українська війна

Військовий туризм українських чиновників у Давосі. Що це було?

"Чиновники спокійно оформляють закордонні відрядження, депутатів, включаючи майже заборонену партію кума Путіна, випускають за кордон, щоб ті відпочили зі своїми сім'ями, коли іншим чоловікам виїзд за кордон заборонено". Думка.

Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський активіст, політик, колишній народний депутат України
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Зеленський, форум, Давос
Фото: globeecho.com | Поки президент України виступає з Києва, народні депутати, чиновники та їхні помічники слухають його в Давосі

Останні два дні спостерігаю радісні фотозвіти від численної групи щасливих військових туристів з України — народних депутатів, чиновників державної та місцевої влади на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Цинізм ситуації в тому, що на так званому "Українському сніданку", який відбувся у Швейцарії, президент України виступає з Києва, а народні депутати, голови обласних адміністрацій, міські голови та чиновники та їхні помічники та помічниці слухають його в Давосі.

Маю питання:

  • а хто оплачує військовий туризм такої кількості депутатів та посадовців?
  • і яка реальна користь від чиновництва, яке відправили в, недешеву для бюджету країни у війні, Швейцарію?

Найцинічніше, що в Давос поїхали просити гроші в іноземних інвесторів наші мільярдери та мільйонери, які досі тримають свої гроші або в закордонних банках або в офшорах. От би їм спочатку показати приклад та стати реальними інвесторами оновлення України!

Нагадаю, що зараз більшість працівників освіти, культури, охорони здоров'я одержують 2/3 своєї зарплати або перебувають у вимушених відпустках, бо війна! А чиновники спокійно оформляють закордонні відрядження, депутатів, включаючи майже заборонену партію кума Путіна, випускають за кордон, щоб ті відпочили зі своїми сім'ями, коли решті чоловіків виїзд за кордон заборонено?!

У нас точно правовий режим воєнного стану для всіх чи тільки для народу?

А правильно, справедливо та по-державному було б ініціювати та проводити всесвітні економічні форуми з відновлення України в Ірпені, Чернігові, Бучі, Харкові, Дніпрі, Кременчуці, Запоріжжі.

Джерело.

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