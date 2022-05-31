Я принял смерть. Почему мне не страшно погибнуть на этой войне

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В последнее время я многое говорю о смерти. То есть о погибнуть на войне. То есть о такой возможности. Вероятности. Готовности, наконец. Это принятие – успокаивает. Более того – делает тебя смелее, сильнее, уравновешеннее. Не все готовы к этому. Не всем это нужно. И не каждый это должен.

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Но это дает свободу. Принял – успокоился. Проговорил это в своей голове, договорился со своими страхами – свободный. Сильный и уравновешенный.

Сначала была первая ночь войны. Я принял возможность умереть как вероятность. Потом много об этом думал, но как-то отгонял эти мысли. Но я каждый день заходил на страницу Саши Махова. Я знал, где он. И радовался, когда видел какой-нибудь его пост. Облегченно вздыхал. Я ориентировался на его жизнь.

А потом все оборвалось. И я окончательно принял смерть на этой войне как почти неотвратимую. Ок, значит, так будет. Или не будет. А если будет – в этом нет ничего страшного. В этом даже есть что-то симпатичное. Как бы странно это ни звучало.

Глобально мне давно уже не страшно. И воспринимается это как вопрос времени. И как вопрос совести отчасти. Этой войны на всех хватит. А отступать я не готов. Значит, будет так.

Никто из моих знакомых (любимых, родных, товарищей по оружию) почти никогда не затрагивает эту тему. Тотемной, страшной. Чтобы отвадить. Не сглазить. А я говорю. И все такие: ты не умрешь.

Ок. Не умру. Пусть будет так. Или не так.

Но я наконец-то почувствовал себя свободным. И сильным. И уравновешенным.

[ + – ] Артем Чех оттачивает военное мастерство Фото: Facebook Artem Cheh

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