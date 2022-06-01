Я прийняв смерть. Чому мені не страшно загинути на цій війні

"У смерті немає нічого страшного. У ній навіть є щось симпатичне, хоч би як дивно це звучало. Глобально мені давно вже не страшно. На війні це сприймається як питання часу. І як питання совісті частково". Думка.

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Останнім часом я багато говорю про смерть. Тобто про загинути на війні. Тобто про таку можливість. Ймовірність. Готовність, зрештою. Це прийняття — заспокоює. Більше того — робить тебе сміливішим, сильнішим, врівноваженим. Не всі до цього готові. Не всім це потрібно. І не кожен то мусить.

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Але це дає свободу. Прийняв — заспокоївся. Проговорив це в своїй голові, домовився зі своїми страхами — вільний. Сильний і врівноважений.

Спочатку була перша ніч війни. Я прийняв можливість загинути як ймовірність. Потім багато про це думав, але якось відганяв ці думки. Але я щодня заходив на сторінку Саші Махова. Я знав, де він є. І радів, коли бачив якийсь його пост. Полегшено зітхав. Я орієнтувався на його життя.

А потім все обірвалося. І я остаточно прийняв смерть на цій війні як майже невідворотну. Ок, значить так буде. Або не буде. А якщо буде — в цьому немає нічого страшного. В цьому навіть є щось симпатичне. Як би дивно це не звучало.

Глобально мені вже давно не страшно. І сприймається це як питання часу. І частково як питання совісті. Цієї війни на всіх вистачить. А відступати я не годен. Значить буде так.

Ніхто з моїх знайомих (коханих, рідних, товаришів по зброї) майже ніколи не торкається цієї теми. Тотемної, страшної. Аби відвернути. Не зурочити. А я говорю. І всі такі: ти не помреш.

Ок. Не помру. Хай буде так. Або не так.

Але я нарешті відчув себе вільним. І сильним. І врівноваженим.

[ + – ] Артем Чех відточує військову майстерність Фото: Facebook Artem Cheh

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