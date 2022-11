Неважно, чьи ракеты упали в Польше. НАТО и США продолжат поддерживать Украину

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Удары России по Украине больше не преследуют каких-либо военных целей. Сейчас холодно, впереди зима с ее минусовыми температурами. Путин просто хочет оставить Украину без тепла, воды и света. Так, в минувший вторник, 15 ноября, агрессор выпустил в направлении Украины не менее сотни ракет. Россияне использовали стратегическую авиацию, стреляли из района Каспия, Ростовской области и Черного моря. Украинские ПВО работали, часть снарядов была сбита. Этот массированный ракетный обстрел критической инфраструктуры стал рекордным. К сожалению, в тот день взрывы были слышны и на территории соседней Польши. На Пшеводув, расположенный неподалеку от границы с Украиной, упала ракета. Погибло два человека.

Допустим, удар нанесен со стороны России. Скорее всего, он был случайным. Думаю, если бы россияне захотели напасть на страну НАТО, то вряд ли выбрали бы маленькую польскую деревеньку. Это не выглядит логичным поступком для такого человека как Путин. Также есть вероятность, что причиной взрыва стала ракета, выпущенная украинской противовоздушной обороной. Поэтому осторожная реакция НАТО и отсутствие резких заявлений является правильной стратегией. Ведется расследование инцидента, к которому привлечены и международные специалисты, и представители Украины. Но уже сейчас понятно: неважно, чья эта ракета. Все равно за разрушения в Пшеводуве, повлекшие смерть двух поляков, несет ответственность Россия. Даже если причиной взрыва окажется украинское ПВО, о вине Украины речь идти не может, и на Западе это хорошо понимают.

За то, что произошло в Польше, несет ответственность только Россия.

Никто не говорит украинцам: "Защищайтесь аккуратнее". Никто не ждет от Украины слов: "Мы не будем защищать свое небо, боясь что наша ПВО может упасть где-то за границей". ВСУ должны и будут бороться за своих граждан всеми возможными способами — это не обсуждается.

Если не дать оружия Украине, разрастание конфликта неминуемо

События в Пшеводуве показали, что война в Украине становится все более опасной для всего мира. Российское оружие не настолько современное и инновационное, чтобы всегда попадать точно в цель. Кремль посылает по 100 ракет в день. Очевидно, что чем дольше продлится война, тем больше шансов, что россияне в конце концов попадут по Польше или Румынии. Перед российской ракетой не будет непреодолимых препятствий, если страны Запада не дадут украинцам самые современные системы ПВО. На удар Кремля по территории НАТО Альянс не отреагировать не сможет. И случится то, чего все так опасаются — мы будем иметь дело с прямым противостоянием между Россией и НАТО.

Понятно, что распространенное среди части западного политикума мнение "мы не будем давать Украине тяжелое оружие, чтобы не спровоцировать эскалацию" — глубоко ошибочно. Наоборот, если не давать украинцам более высокоточное и современное оружие или затягивать с его поставками, риск эскалации возрастает с каждым днем.

Без высокоточного оружия риск эскалации возрастает с каждым днем

В контексте происходящего мне часто вспоминаются слова сэра Уинстона Черчилля: "Вы всегда можете рассчитывать на то, что американцы поступят правильно после того, как они перепробовали все остальное" (You can always count on the Americans to do the right thing after they have tried everything else).

Я думаю, что в конце концов Украина получит и новейшее ПВО, и беспилотники нового уровня. Мы поможем, но традиционно сделаем это с большим опозданием. Так, как это произошло с HIMARS, которые США все же передали украинцам, несмотря на все опасения. Прими Америка это решение на два месяца раньше, жизни скольких людей оно могло бы спасти? Ход войны был бы совсем другим. К счастью, сегодня, общаясь с представителями американского истеблишмента, я вижу позитивные изменения касательно сроков и объемов оказания военной помощи Украины.

У России нет симметричного ответа на современные военные технологии Запада

Пока что администрация Байдена выступает против передачи разведывательно-ударного БПЛА Grey Eagle. Но это уже не прежний категоричный отказ. Сейчас мы слышим опасения, что если Россия собьет один из них, то сумеет украсть эту инновационную технологию. Поэтому Америка старается изменить эти беспилотники таким образом, чтобы уменьшить такой риск. Логически рассуждая, мы понимаем — это делается, чтобы в дальнейшем передать Grey Eagle Украине. Даже до недавних пор сдержанная Германия дала свое самое современное ПВО Украине, а не собственной армии.

Администрация Байдена выступает против передачи разведывательно-ударного БПЛА Grey Eagle. Но это уже не прежний категоричный отказ

У России нет симметричного ответа на западные технологии сегодняшнего дня. 18 HIMARS, о которых я упоминал выше, полностью изменили ситуацию в театре военных действий. А ведь этой разработке уже 20-30 лет. Но и на HIMARS России ответить нечего.

В то же время, на любую военную инициативу Путина у Запада есть достойный аргумент. Даже в случае, если Путин применит ядерное оружие, мы не поднимем руки со словам: "Забирай Украину". Байден сказал, что если Россия решит использовать ядерное оружие, реакция США будет катастрофической для Кремля. Предположу, что российская черноморская флотилия может прекратить свое существование, к примеру. Причем этот или подобный ему ответ Запада вовсе не означает применение ядерного арсенала НАТО. У нас есть, что противопоставить Кремлю, даже не прибегая к обмену ядерными ударами. Конечно, после таких событий мир станет еще более небезопасным. Надеюсь, что и россияне понимают — ответ на применение ядерного оружия будет жестким и незамедлительным.

Российский террор не сломит ни Украину, ни Запад

Действия России типичны для государства-террориста. Однако история доказывает, что в свободных странах террористические методы не работают. Израиль все еще существует и процветает, несмотря на постоянные теракты. Реакцией Америки на события 11 сентября стала демонстрация силы, а не проявление слабости или желание договариваться с террористами. И я знаю, что люди в Украине тоже не сдадутся перед лицом российского террора.

В Кремле также очень надеются ослабить дух западного мира. Я, как представитель западного общества, хочу заявить — нет, российский террор не сломит и нас. Америка не перестанет помогать Украине, потому что вы — свободная страна, которая защищает свою землю, своих людей и суверенитет. В Америке и Европе понимают цену, которую украинцы платят каждый день за свою свободу. Мы готовы поддерживать эту цель до конца. И особенно после последних актов террора, которые окончательно демонстрируют, кем являются россияне.

