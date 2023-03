Искусственный интеллект убивает профессии: кого выкинет с рынка труда

Related video

Он уберет людей с конвейера, потому что закроет собой рутинную работу. На примере моих друзей — лингвистической компании Task Force.

Они давно используют автоматизацию в некоторых переводах. То есть переводчики превратились в редакторов. Они загружают текст в систему, она переводит его, а они вычитывают и вносят правки.

Для конкретных тем и сфер бизнеса создаются тезаурусы. Потому что разговорный английский и юридический английский — это разные языки.

А от точности перевода контракта или инструкции к лекарству зависит точность их использования.

AI — это все равно машина, которая не понимает контекст разговора, не разбирается в метафорах. Следовательно, над ней стоит человек.

Так же, как с промышленным производством. В начале индустриальной революции за станками стояли даже дети, а сейчас есть работы, управляемые человеком.

Неверно говорить об исчезновении профессий. Корректно — о трансформации рынка труда и экономики. Переводчик с компьютером и AI выполнит работу быстрее и качественнее, чем без них. За человеком остается творческая, коммуникативная и инженерная работа.

Это прогресс. Расстояния между локациями сократились (автомобили и самолеты вместо лошадей и пароходов), улучшился доступ к информации (интернет вместо устных переводов и дорогих книг). Еды и медикаментов стало больше.

Как специалист в пиаре и стратегиях я много работаю по данным исследований и научным работам.

Вот исследование Are Translators Afraid of Artificial Intelligence от Institute of Philosophy and Sociology, Bulgarian Academy of Sciences.

"Опрошенные переводчики уверены в своем будущем: 84% из них считают, что будут работать быстрее, чем раньше, а 88% считают, что AI не сможет выполнять переводы лучше, чем человек. Около четверти респондентов считают, что потребность в переводчиках снизится.

84% от общего числа респондентов уверены, что их услуги не подешевеют из-за AI.

96% опрошенных однозначно согласны с тем, что AI никогда не заменит человеческое творчество.

Луддиты относятся к технологиям с опаской, не понимая, что прогресс происходит без перерыва на обед.

Смартфоны скорректировали поведение человека, но облегчили жизнь. Ибо быстрый доступ к информации, легкая и быстрая коммуникация между людьми, развлечения.

Самое главное — они экономят время и деньги, которые ты потом вкладываешь в приятную деятельность.

AI только тогда заменит человека, когда научится копировать работу мозга, имея при этом доступ ко всем датасетам из всех научных сфер.

Отдельно о копирайтерах. Тех, кто пишет карточки товаров для маркетплейсов, AI может заменить. Но, подчеркиваю, копирайтер на сложные темы работает с содержанием, собственным опытом и опытом своего заказчика. Комбинирует различные эмпирические, а не энциклопедические знания. Работает с метафорами и т. д. Эластичность разума AI не заменит.

Источник

Важно