Бедных — на фронт? Как Россия умело внедряет нужные ей идеи в головы украинцев
Российская пропаганда работает очень мощно и очень тонко, признает аналитик Сергей Дидковский. И предлагает украинцам задуматься, почему они говорят о том, что эта война — для бедных, что депутатов надо отправить на фронт, а из всех городов защищают только Киев...
Что вы сделали, чтобы бедности было меньше?
"Девятое мая" — продукт российской пропаганды. Они имеют мощную экспертизу в этом.
С этим вроде бы разобрались. Понадобилось полномасштабное вторжение в качестве аргумента. Такая мощная у россиян пропаганда.
Есть история, как русские купили философа Вольтера, чтобы тот публиковал хейтспичи о Речи Посполитой. Когда русские с ней в очередной раз воевали.
Пропаганда (как рефлексивное управление) работает следующим образом:
- За основу берешь действительные события или мысли людей.
- Усиливаешь их эмоционально и количественно. Миксуешь правду с неправдой. Добавляешь "экспертное" мнение. Скрываешь факты, которые могут вызвать сомнение у читателя/зрителя. Создаешь эффект толпы (боты).
В результате имеешь — как будто вменяемые, люди массово распространяют "собственные мнения" о..:
- Война для бедных.
- Депутатов на фронт.
- Киев защищен и здесь нет мобилизации, а другие города страдают.
Сейчас короткие вопросы, которые заставят вас быстро подумать:
3. Киев — главная цель войны. Потому что это столица, бизнес и культурный центр. Если его не защитить, то откуда управлять Украиной? Из Сечи? Из экзила? Из криивки?
2. Мы парламентско-президентское государство. Народные депутаты такие, какими их ВЫ избрали. Какими бы они ни были, им нужно разрабатывать и принимать Законы.
Или вы не хотите жить по Законам, а хотите "по понятиям" и собственным убеждениям?
1. Воюют, в том числе, люди, управляющие бизнесом с активами на десятки и сотни миллионов долларов.
А что вы сделали для того, чтобы бедных и бедности стало меньше?
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно