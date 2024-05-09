Бедных — на фронт? Как Россия умело внедряет нужные ей идеи в головы украинцев

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Что вы сделали, чтобы бедности было меньше?

"Девятое мая" — продукт российской пропаганды. Они имеют мощную экспертизу в этом.

С этим вроде бы разобрались. Понадобилось полномасштабное вторжение в качестве аргумента. Такая мощная у россиян пропаганда.

Есть история, как русские купили философа Вольтера, чтобы тот публиковал хейтспичи о Речи Посполитой. Когда русские с ней в очередной раз воевали.

Пропаганда (как рефлексивное управление) работает следующим образом:

За основу берешь действительные события или мысли людей. Усиливаешь их эмоционально и количественно. Миксуешь правду с неправдой. Добавляешь "экспертное" мнение. Скрываешь факты, которые могут вызвать сомнение у читателя/зрителя. Создаешь эффект толпы (боты).

В результате имеешь — как будто вменяемые, люди массово распространяют "собственные мнения" о..:

Война для бедных. Депутатов на фронт. Киев защищен и здесь нет мобилизации, а другие города страдают.

Сейчас короткие вопросы, которые заставят вас быстро подумать:

3. Киев — главная цель войны. Потому что это столица, бизнес и культурный центр. Если его не защитить, то откуда управлять Украиной? Из Сечи? Из экзила? Из криивки?

2. Мы парламентско-президентское государство. Народные депутаты такие, какими их ВЫ избрали. Какими бы они ни были, им нужно разрабатывать и принимать Законы.

Или вы не хотите жить по Законам, а хотите "по понятиям" и собственным убеждениям?

1. Воюют, в том числе, люди, управляющие бизнесом с активами на десятки и сотни миллионов долларов.

А что вы сделали для того, чтобы бедных и бедности стало меньше?

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