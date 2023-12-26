Что на уме у Путина: 5 ключевых тактик, которые применит Россия в войне с Украиной в 2024

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На днях пропустил важный официальный документ от Министерства обороны Эстонии, в котором впервые, на моей памяти, официальным органом государства-члена Европейского Союза стратегической целью названо "Russia's defeat".

Содержание, в принципе, ничего нового не раскрывает. Важен символизм использованных слов.

Итак, согласно Discussion Paper эстонского минобороны, Россия в 2024 году будет использовать 5 ключевых тактик, направленных против Украины:

Продолжение войны любой ценой, при проведении рефлексивных операций влияния через западные медиа, в которых будут посылаться сигналы о возможности перемирия. Расширение контроля над оккупированными территориями и попытки увеличить площадь, контролируемую российской армией. Наступления и мясные штурмы не прекратятся. Они будут сопровождаться массивным применением беспилотной техники и дронов. Выдавливание украинских военных подразделений с позиций будет продолжено крайне низкой ценой жизней российских солдат. Экономический паралич Украины, путем максимального блокирования экспортных возможностей в Черном море и автомобильных путей в Польше, Словакии, Венгрии и т.д., с помощью специальных гибридных операций с использованием агентуры спецслужб РФ в странах центральной Европы. Разрушение критической инфраструктуры, в том числе, путем осуществления массированных кибератак. Целью является создание как можно большего дискомфорта для граждан Украины, которые остались в стране, чтобы они начинали давить на правительство, а также — расширение разлома между теми, кто остался, и теми, кто уехал. Подрыв морального духа. Здесь все ясно и очевидно. Этой тактике активно способствуют отдельные отечественные безумцы и безумки.

Один из выводов, который делает Министерство обороны Эстонии звучит так:

"Понятно, что наша стратегия пока что не убедила российский режим в его расчете затрат и выгод, чтобы привести их к выводу, что они могут лишь проиграть".

Путин уверен, что он не только может победить в войне. Но, если статус-кво на данный момент не будет меняться, то его победа является практически гарантированной.

И в ЕС это начинают понимать.

А если Путин — побеждает, то ЕС — проигрывает, даже безотносительно дальнейшей судьбы Украины.

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