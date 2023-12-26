Що на думці у Путіна: 5 ключових тактик, які застосує Росія у війні з Україною у 2024 році
Аналітик Дмитро Золотухін звертає увагу на документ Міністерства оборони Естонії, в якому пояснюється, як у 2024 році Росія вестиме війну проти України. Це п'ять ключових тактик, які продовжують нинішні тенденції.
Днями прогавив важливий офіційний документ від Міністерства оборони Естонії, в якому вперше, на моїй пам'яті, офіційним органом держави-члена Європейського Союзу стратегічною метою названо "Russia's defeat".
Зміст, в принципі, нічого нового не розкриває. Важливий символізм використаних слів.
Отже, згідно Discussion Paper естонського міноборони, Росія у 2024 році використовуватиме 5 п'ять ключових тактик, спрямованих проти України:
- Продовження війни за будь-яку ціну, при проведенні рефлексивних операцій впливу через західні медіа, в яких надсилатимуться сигнали про можливість перемир'я.
- Розширення контролю над окупованими територіями та спроби збільшити площу, що контролюється російською армією. Наступи і м'ясні штурми не припиняться. Вони будуть супроводжуватися масивним застосуванням безпілотної техніки та дронів. Витискання українських воєнних підрозділів з позицій буде продовжено вкрай низькою ціною життів російських солдат.
- Економічний параліч України, шляхом максимального блокування експортних спроможностей у Чорному морі та автомобільних шляхів у Польщі, Словаччині, Угорщині і т.д., за допомогою спеціальних гібридних операцій з використанням агентури спецслужб РФ в країнах центральної Європи.
- Руйнування критичної інфраструктури, в тому числі, шляхом здійснення масованих кібератак. Метою є створення якомога більшого дискомфорту для громадян України, які залишилися в країні, щоб вони починали тиснути на уряд, а також — роздмухування розлому між тими, хто залишився, і тими, хто поїхав.
- Підрив морального духу. Тут все ясно і очевидно. Цій тактиці активно сприяють окремі вітчизняні безумці і безумки.
Один з висновків, який робить Міністерство оборони Естонії звучить так:
"Зрозуміло, що наша стратегія поки що не переконала російський режим у його розрахунку витрат і вигод, щоб привести їх до висновку, що вони можуть лише програти".
Путін впевнений, що він не тільки може перемогти у війні. Але, якщо статус-кво на даний момент не змінюватиметься, то його перемога є, практично, гарантованою.
І в ЄС це починають розуміти.
А якщо Путін — перемагає, то ЄС — програє, навіть, безвідносно подальшої долі України.
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