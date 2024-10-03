Левые обманщики. Кто виноват в том, что европейцы все больше недовольны своей жизнью

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Рост популярности правых партий в Европе логичен и прогнозируем.

Левая идея в очередной раз провалилась. Европа имеет:

1. Проблемы с энергоносителями, в результате чего — повышение цен и технологическое отставание (потому что не хватает энергии на дата-центры). Это результаты отказа от АЭС в Германии и зависимость от энергоносителей из России.

Как результат, в 2024 году ожидается, что цены на энергоносители будут оставаться высокими из-за растущей конкуренции за поставки газа и растущие расходы на импорт жидких энергоносителей, таких как сжиженный природный газ (СПГ).

"Зеленый переход" — это долговременная история.

Также — системное уничтожение энергообъектов в Украине (потому что мы могли бы экспортировать).

2. Кризис с мигрантами — увеличение уровня преступности, время от времени теракты и нападения, увеличение дотаций на их содержание (есть категории, образующие гетто, не работают, живут на социальные выплаты).

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Например, в Швеции исследования показали, что в 2020 году около 58% подозреваемых по уголовным делам были мигрантами. Это особенно заметно в тяжких преступлениях, таких как убийства и ограбления.

3. Технологическое отставание от США и Китая, что отражается на всем — на рабочих местах для молодых талантов, на темпах экономического развития.

Об этом конкретно написаны сотни страниц в отчете о конкурентоспособности ЕС от Марио Драги.

4. В отдельных странах свои проблемы. Преимущественно — с возможностью купить недвижимость (даже в ипотеку) и получить высокооплачиваемую работу.

Еще есть прикол, что россияне, арабы и китайцы оптом скупают недвижимость в крупных городах, тем самым — перегревают рынок. А местные уже не могут.

То есть.

Человек платит высокие налоги, в том числе чтобы содержать мигрантов, но не может обеспечить себе качественную жизнь.

Почему он должен быть доволен левыми и подобными партиями?

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