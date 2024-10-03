Ліві обманщики. Хто винен у тому, що європейці все більше незадоволені своїм життям

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Зростання популярності правих партій в Європі логічне та прогнозоване.

Ліва ідея вчергове провалилась. Європа має:

1. Проблеми з енергоносіями, в результаті чого — підвищення цін та технологічне відставання (бо не вистачає енергії на дата-центри). Це результати відмови від АЕС в Німеччині та залежність від енергоносіїв з Росії.

Як результат, у 2024 році очікується, що ціни на енергоносії залишатимуться високими через зростаючу конкуренцію за поставки газу та зростаючі витрати на імпорт рідких енергоносіїв, таких як зріджений природний газ (ЗПГ).

"Зелений перехід" — це довготривала історія.

Також — системне знищення енергооб‘єктів в Україні (бо ми могли б експортувати).

2. Криза з мігрантами — збільшення рівня злочинності, час від часу теракти та напади, збільшення дотацій на їх утримання (є категорії, що утворюють гетто, не працюють, живуть на соціальні виплати).

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Наприклад, у Швеції дослідження показали, що у 2020 році близько 58% підозрюваних у кримінальних справах були мігрантами. Це особливо помітно в тяжких злочинах, таких як вбивства та пограбування.

3. Технологічне відставання від США та Китаю, що відображається на всьому — на робочих місцях для молодих талантів, на темпах економічного розвитку.

Про це конкретно написано сотні сторінок у звіті про конкурентоздатність ЄС від Маріо Драгі.

4. В окремих країнах свої проблеми. Переважно — з можливістю купити нерухомість (навіть в іпотеку) та отримати високооплачувану роботу.

Ще є прикол, що росіяни, араби та китайці гуртом скуповують нерухомість у великих містах, тим самим — перегрівають ринок. А місцеві вже не можуть.

Тобто.

Людина платить високі податки, зокрема щоби утримувати мігрантів, але не може забезпечити собі якісне життя.

Чому вона має бути задоволеною лівими та подібними партіями?

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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