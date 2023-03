Штучний інтелект вбиває професії: кого викине з ринку праці

Related video

Він прибере людей із конвеєра, бо закриє собою рутинну роботу. На прикладі моїх друзів – лінгвістичної компанії Task Force.

Вони давно використовують автоматизацію у деяких перекладах. Тобто перекладачі перетворилися на редакторів. Вони завантажують текст в систему, вона перекладає його, а вони вичитують та вносять правки.

Для конкретних тем та сфер бізнесу створюються тезауруси. Тому що розмовна англійська та юридична англійська – це різні мови.

А від точності переведення контракту чи інструкції до ліків залежить точність їх використання.

AI — це все одно машина, яка не розуміє контекст розмови, не розуміється на метафорах. Отже, над нею стоїть людина.

Так само, як із промисловим виробництвом. На початку індустріальної революції за верстатами стояли навіть діти, тепер є роботи, керовані людиною.

Невірно говорити про зникнення професій. Коректно — про трансформацію ринку праці та економіки. Перекладач з комп'ютером та AI виконає роботу швидше та якісніше, ніж без них. За людиною залишається творча, комунікативна та інженерна робота.

Це прогрес. Відстані між локаціями скоротилися (автомобілі та літаки замість коней та пароплавів), покращився доступ до інформації (інтернет замість усних перекладів та дорогих книг). Їжі та медикаментів побільшало.

Як фахівець у піарі та стратегіях я багато працюю за даними досліджень та наукових праць.

Ось дослідження Are Translators Afraid of Artificial Intelligence від Institute of Philosophy and Sociology, Bulgarian Academy of Sciences.

"Опитані перекладачі впевнені у своєму майбутньому: 84% з них вважають, що працюватимуть швидше, ніж раніше, а 88% вважають, що AI не зможе виконувати переклади краще за людину. Близько чверті респондентів вважають, що потреба в перекладачах знизиться.

84% від загальної кількості респондентів упевнені, що їхні послуги не подешевшають через AI.

96% опитаних однозначно погоджуються з тим, що AI ніколи не замінить людську творчість.

Луддити ставляться до технологій з побоюванням, не зрозумівши, що прогрес відбувається без перерви на обід.

Смартфони скоригували поведінку людини, але полегшили життя. Бо швидкий доступ до інформації, легка та швидка комунікація між людьми, розваги.

Найголовніше — вони економлять час і гроші, які потім вкладаєш у приємну діяльність.

AI лише тоді замінить людину, коли навчиться копіювати роботу мозку, мавши при цьому доступ до всіх датасетів із усіх наукових сфер.

Окремо про копірайтерів. Тих, хто пише картки товарів для маркетплейсів, AI може замінити. Але, наголошую, копірайтер на складні теми працює зі змістом, власним досвідом та досвідом свого замовника. Комбінує різні емпіричні, а чи не енциклопедичні знання. Працює з метафорами і т. д. Еластичність розуму AI не замінить.

