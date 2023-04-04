Лекарства по рецептам – невинный флешмоб. Ждем тотального контроля за доходами и расходами

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Лекарства по рецепту, европейские институты и механизмы

Скандал c лекарственными рецептами стал очередной иллюстрацией трансформации общественного договора. За многие годы в Украине сложился такой тип договора, когда граждане мало надеялись на помощь государства, но государство позволяло достаточно большую степень свободы. Граждане не получали качественных государственных сервисов, количество бесплатных государственных услуг уменьшалось, но все это компенсировалось саморегуляцией и самоорганизацией. Граждане платили минимальные налоги, получая доходы в конвертах или имея статус ФЛП. Однако все выкручивались, торгуя чем-нибудь на базарах без кассовых аппаратов или в Интернете без регистрации и налогов. "Новая почта" доставляет товары покупателям, а средства можно свободно гонять с карты на карту. Каждый мог найти врача для консультации и отблагодарить его в зависимости от возможностей и уровня сервиса.

Сохранится ли этот общественный договор? Под лозунгами движения в Евросоюз государство пытается внедрять отдельные элементы существующих в ЕС институтов и механизмов. Однако начали не с привилегий, а с ограничений. Гарантировать верховенство права все же не удается, а борьба с топ-коррупцией традиционно ведется в стиле "Дискавери". Однако, вводя ограничения на обналичивание, наша система электронных деклараций стала наиболее зарегулированной в Европе, а запреты публиковать курс валюты в киосках выглядят просто элементом дрессировки клиентов.

Запрет на продажу лекарств без рецептов – только начало ограничений

В европейском общественном договоре государство гарантирует высокий уровень жизни, достойную пенсию, "закон один для всех" и неприкосновенность личной и частной собственности. Граждане согласились платить высокие налоги и поступиться свободой под контролем Старшего Брата. Попытки нарушить этот договор вызывают турбулентность и в ЕС. К примеру, повышение пенсионного возраста во Франции вывело на манифестации сотни тысяч протестующих.

Протесты в Париже против повышения пенсионного возраста: так люди отстаивают свой общественный договор

Украина нуждается в публичной дискуссии – как мы будем менять общественный договор. После войны, согласно меморандуму с МВФ, планируется повышение налогов. Обязательно возникнет вопрос "рыночных тарифов на жилищно-коммунальные услуги", а это может быть повышение вдвое с перспективой выселения за неуплату. Европейский тренд – отказ от наличных денег и довольно скоро переход на цифровые деньги с тотальным контролем за доходами-расходами. По сравнению с этим запрет на продажу лекарства без рецепта будет выглядеть как невинный флешмоб. Какие пряники будут предложены в компенсацию за жесткие плети? И будут ли пряники? Новый общественный договор должен быть системой изменений, принятой консенсусом и применяемой с предупреждениями заранее. И сумма перемен должна быть хоть немного положительной, иначе такие реформы будут проходить только "через колено" и потому без успеха. А противники каждой реформы будут иметь наглядные аргументы "До вашей реформы было проще и лучше, поэтому поворачивайте все взад".

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