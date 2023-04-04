Ліки за рецептами – невинний флешмоб. Чекаємо на тотальний контроль за доходами та витратами

Related video

Ліки за рецептом, європейські інституції та механізми

Скандал із лікарськими рецептами став черговою ілюстрацією трансформації суспільного договору. За багато років в Україні склався такий тип договору, коли громадяни мало сподівалися на допомогу держави, але держава дозволяла досить великий ступніть свободи. Громадяни не отримували якісних державних сервісів, кількість безкоштовних державних послуг зменшувалася, проте все це компенсувалося саморегуляцією та самоорганізацією. Громадяни платили мінімальні податки, отримуючи доходи в конвертах або маючи статус ФОП. Проте всі викручувалися, торгуючи чимось на базарах без касових апаратів чи в Інтернеті без реєстрації і податків. "Нова пошта" доставляє товари покупцям, а кошти можна вільно ганяти з карти на карту. Кожен міг знайти лікаря для консультації та віддячити йому в залежності від можливостей і рівня сервісу.

Чи збережеться цей суспільний договір? Під гаслами руху до Євросоюзу держава намагається впроваджувати окремі елементи інституцій і механізмів, які існують в ЄС. Проте, почали звичайно не з привілеїв, а з обмежень. Гарантувати верховенство права все же не вдається, а боротьба з топ-корупцією традиційно ведеться в стилі "Дискавері". Проте, запроваджуються обмеження на перекази готівки, наша система електронних декларацій стала найбільш зарегульованою в Європі, а заборони публікувати курс валюти в кіосках виглядають просто елементом дресирування клієнтів.

Заборона продажу ліків без рецептів – лише початок обмежень

В європейському суспільному договорі держава гарантує високий рівень життя, достойну пенсію, "закон один для всіх" і недоторканість особистого життя та приватної власності. Натомість, громадяни погодилися платити високі податки та поступитися свободою перед контролем Великого Брата. Спроби порушити цей договір викликають турбулентності і в ЄС. До прикладу, підвищення пенсійного віку у Франції вивело на маніфестації сотні тисяч протестувальників.

Протести у Парижі проти підвищення пенсійного віку: так люди відстоюють свій суспільний договір

Україна потребує публічної дискусії – як ми будемо змінювати суспільний договір. Після війни згідно меморандуму з МВФ планується підвищення податків. Обов’язково виникне питання "ринкових тарифів на житлово-комунальні послуги", а це може бути підвищення вдвічі з перспективою виселення за несплату. Європейський тренд – відмова від готівки і досить скоро перехід на цифрові гроші з тотальним контролем за доходами-видатками. У порівнянні з цим заборона на продаж ліків без рецепта виглядатиме як невинний флешмоб. Які пряники будуть запропоновані в компенсацію за жорсткі батоги? І чи будуть пряники? Новий суспільний договір має бути системою змін, яка ухвалена консенсусом і застосовується з попередженнями заздалегідь. І сума змін повинна бути хоч трохи позитивною, інакше такі реформи проходитимуть лише "через коліно" і тому без успіху. А противники кожної реформи матимуть наочні аргументи "До вашої реформи було простіше і краще, тому повертайте все взад".

Джерело

Важливо