Минус 236 танков. Как Россия понесла рекордные потери с начала октября

Related video

Первая половина октября завершилась. И по этому случаю уместно провести предварительный обзор потерь российской техники в Украине. Сразу отмечу, что у меня есть скепсис относительно того, что в этом месяце будет зафиксирован новый рекорд уничтоженной российской техники, но то, что будет немало вторых и третьих результатов — да.

И сразу хотелось бы обратить внимание на показатель уничтоженных за первую половину октября российских танков — 263.

Такое количество потерь ОБТ обусловлено тем, что россияне возобновили нерациональные наступательные действия, а танков в их подразделениях примерно столько же, сколько и ББМ, хотя последних должно быть как минимум в 3 раза больше. Такой дисбаланс вызван дефицитом ББМ в войсках из-за отсутствия технической и технологической возможности ВПК России своевременно компенсировать потери этого типа техники.

Именно по этой причине применения танков в первом эшелоне в наступлении, не по их основному функционалу, а как затычки ББМ, в первой половине октября ОБТ было уничтожено наибольшее количество с ноября 2022 года. А это всего половина месяца...

Соответственно, ББМ также демонстрируют рост потерь — 394. Можно говорить о том, что аналогично танкам, с ноября 2022 года было уничтожено наибольшее количество (за исключением августа 2023 года — 408).

Артиллерия. В этом месяце вряд ли по артиллерии будет рекорд из-за уменьшения интенсивности применения ее российскими войсками и, как следствие, ограничение возможностей контрбатарейной борьбы. Однако второй результат более чем гарантирован.

Автотранспорт. Показатель уничтоженного автотранспорта за первую половину октября — 388. Вряд ли за месяц будет рекорд, но второй или третий результат за весь период полномасштабной войны — да.

Все эти цифры говорят не только о том, что интенсивность боевых действий по-прежнему сохраняется на очень высоком уровне, но и о том, что снижение качества поставляемой в РОВ техники, а также ее количество, создающее штатный дисбаланс, не позволяющий выполнять боевые задачи согласно функционалу, приводит к сохранению потерь на достаточно высоком уровне.

Источник

Важно