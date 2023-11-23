Мажоры покупают премиум-автомобили. Отдаляется ли украинское общество от войны?

Related video

Нельзя говорить, что европейцы — мудаки из-за того, что определенная группа людей, отстаивающая свои интересы, блокирует границу Украины. Нельзя говорить, что общество забыло о войне, если определенные мудаки, которые и до войны были мудаками, ведут себя, как мудаки.

Определенные польские перевозчики блокируют границу с Украиной, создавая проблемы для украинского бизнеса. Приятно ли это? Нет. Но. Это никоим образом не свидетельствует об отношении Польши или ЕС, или граждан ЕС к Украине. Это просто борьба за деньги определенной группы людей, которые отстаивают свои экономические интересы. И это постоянно происходит в ЕС. Нам просто надо это принять и к этому привыкать. Фермеры во Франции могут прийти и перекрыть дороги в самой Франции, потому что они борются за деньги. Это не говорит, что они хорошие люди. Или плохие. Просто деньги — это важно. И они борются за свой интерес. И так же будут бороться с украинским вхождением в ЕС, пытаясь сохранить свои дотации. Это нормально. Мы еще увидим много серий этого сериала. И сейчас серия о перевозчиках. Которые хотят сохранить этот уровень дохода. И конечно, не хотят видеть украинских конкурентов. Но это только их экономический интерес, и конечно, они должны за него бороться.

А главное — это не значит, что нас не ждут в ЕС. Это означает, только, что надо быть взрослыми.

В украинском тылу — множество примеров людей, которые не забывают о фронте Фото: Виктор Ковальчук

Определенные украинские коррупционеры и мажоры покупают много новых премиум-авто. Устраивают гулянки. И война их не останавливает. Значит ли это, что общество отдаляется от армии? Значит ли это, что общество бросило своих солдат? Нет. Нельзя делать оценку всего общества, основываясь на поведении определенной группы людей. Которые и до войны были негодяями. Удивляет ли нас, что они и во время войны остаются такими? Конечно, нет. Если кого-то да — то также надо повзрослеть. Потому что негодяй во время войны перевоспитывается только в комиксах Марвел. И то не всегда. Если коррупционер воровал до войны, то он продолжит это делать и во время войны. Но являются ли они отражением всего общества? Конечно, нет. Вели ли себя эти люди таким образом до войны? Да конечно, да. Или мы забыли?

Поэтому приятно ли видеть так много люксовых авто, которые завозятся в Украину во время войны, увеличивая импорт заодно? Нет. Но есть ли какое-то быстрое решение, чтобы перевоспитать таких людей? Быстро — нет. Есть постепенное увеличение эффективности антикоррупционной системы и постоянный контроль журналистов, которые подсвечивают каждого такого негодяя. И да, каждый раз видеть очередную рожу, которая бы никогда не смогла заработать честно, в новеньком Бентли неприятно. Но это и есть лечение проблемы. Как бы парадоксально это ни звучало.

Потому что, когда о коррупции молчат, это не значит, что ее нет. И когда о коррупции говорят постоянно, это не значит, что ее больше, чем там, где о ней нельзя говорить. И если украинское общество привыкло терпеть коррупцию, что, конечно, плохо, то это не значит, что это общество забыло о войне и бросило своих военных. Это другая проблема. И очень не корректно демотивировать военных, рассказывая о мирном тылу как о сборище людей, которые все забыли о войне и все — коррупционеры.

Во время войны и после войны будет много чего, что будет нас разделять внутри. Как будет и много пророссийских сил, которые будут говорить, что Европа нам не нужна и нам нужен свой путь. Это будут реальные проблемы. И даже понимая тех людей, кто уехал, тебе все равно неприятно смотреть на трибуны стадиона в Германии, заполненного болельщиками. Будет много линий раскола. Потому что будет очень разный опыт у разных социальных групп. Между теми, кто воевал, и теми, кто был в тылу, между теми, кто был в Украине, и теми, кто уехал. Очень много точек раскола. И не нужно самим создавать новые. Зачем нам самим усугублять свои проблемы?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно