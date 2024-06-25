Мир должен увидеть, как Украина побеждает. Почему выступление на Олимпиаде — это важно

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Нам плохо. Всем. Тот, кто сейчас сидит на одних только антидепрессантах, тот счастливый человек. Другим хуже. Трудно концентрироваться, трудно вывозить, трудно собирать волю в кулак, когда над головой туда-сюда летает разнокалиберная погань, а из твоей жизни навсегда исчезают очень хорошие люди.

В ВСУ не хочешь — должен. А в мирной жизни я даже не очень представляю, как народ себя вместе собирает. Но собирает.

И тут отдельное для меня вау — то, что Украина в этом году выставляет сборную на Олимпиаду. И пусть весь мир приофигеет. Я не знаю, как народ сейчас, в нынешних условиях, тренируется, учитывая количество разрушенных объектов и убитых спортсменов и тренеров. Слышал, что были случаи, когда спортсмены выступали в дни после гибели близких, и все равно побеждали.

Я хорошо помню, какой фурор был в мире после того, как Усик Фьюри деклассировал. Образы крутых украинцев нам сейчас очень нужны. На всех площадках надо показывать, что мы можем побеждать. Будем держать кулаки за сборную.

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