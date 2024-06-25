Світ має побачити, як Україна перемагає. Чому виступ на Олімпіаді – це важливо

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Нам кепсько. Всім. Хтось зараз сидить на одних лише антидепресантах, той щаслива людина. Іншим гірше. Важко концентруватися, важко вивозити, важко збирати волю в кулак, коли над головою туди-сюди літає різнокаліберна погань, а з твого життя назавжди зникають дуже хороші люди.

В ЗСУ не хочеш — мусиш. А в мирному житті я навіть не дуже уявляю, як народ себе докупи збирає. Але збирає.

І тут окреме для мене вау — те, що Україна цього року виставляє збірну на Олімпіаду. І хай весь світ приофігіє. Я не знаю, як народ зараз, в нинішніх умовах, тренується, враховуючи кількість зруйнованих об'єктів та вбитих спортсменів і тренерів. Чув, що були випадки, коли спортсмени виступали в дні після загибелі близьких, і все одно перемагали.

Я добре пам'ятаю, який фурор був у світі після того, як Усик Ф'юрі декласував. Образи крутих українців нам зараз дуже потрібні. На всіх майданчиках треба показувати, що ми можемо перемагати. Будемо тримати кулаки за збірну.

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