Быть на месте и выполнить долг: чему нас учит стремительная победа сирийских повстанцев

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После падения режима Асада могло создаться чувство, что за наступлением "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) стоят крупные игроки, такие как Турция и США. Но такое прочтение, как и любые впадения в теории заговора и "договорняки", мол, это раздел Сирии между Турцией и… Израилем? — или то, что элиты, включая военные элиты режима Асада, просто саботировали указания диктатора и изначально были готовы подыграть Турции, уводят фокус от той колоссальной работы, которую ХТШ провела, контролируя небольшой город Идлиб на севере Сирии.

История с триумфальным маршем ХТШ ярко иллюстрирует, что тезис и подход "пусть каждый будет на своем месте и выполнит свой долг" — это максимально верная стратегия. На что могли рассчитывать ХТШ 4 года назад, когда Россия и Иран полностью доминировали в Сирии, а Башар Асад выглядел как окончательный триумфатор, которому удалось вернуть себе 70-80% всей Сирии? Сирийские повстанцы на тот момент выглядели максимально раздавленными, и любые предположения о том, что у них есть возможность взять город-миллионник Алеппо, выглядели бы полным бредом, не говоря уже о марше на Дамаск на одном дыхании.

Вместе с тем, пока армия Асада, как и весь его режим, почивала на лаврах, уверенная, что все опасности в прошлом, а рядом — могучие Москва и Тегеран, которые всегда готовы прийти на помощь, ХТШ при поддержке Турции (и, вероятно, не только) тщательно готовилась. Не унывая, не покладая рук, не посыпая голову пеплом. Пока в Сирийской арабской армии (режим Асада) продолжала процветать коррупция, гасились любые инициативы и распускались или урезались самые боеспособные подразделения, такие как "Силы Тигра", например, ХТШ провела ряд не только административных реформ, но и военных. А именно:

унификация внутренних позиций — сведение всего в единый нарратив;

создание институциональных структур;

реструктуризация военной компоненты;

унификация военной подготовки;

дисциплина и организованное ведение боя;

соблюдение единоначалия.

Революция, по мнению Джулани, лидера ХТШ, — это переход от хаоса к состоянию порядка как в гражданских, так и в институциональных вопросах и военных операциях.

Отряд ХТШ выходит на задание Фото: Соцсети

Именно эти структурные изменения позволили ХТШ стать тем катком, который смог смести режим Асада. Одной только помощи Турции было недостаточно. Турки плотно и много помогают и оснащают другую сирийскую группировку — Сирийскую национальную армию (СНА), но она и близко не приближается по эффективности к ХТШ, так как СНА не планировала никаких революций или маршей на Дамаск. Их вполне устраивает та позиция, которую они занимают на севере Сирии под прикрытием Анкары.

Другой пример — это помощь США. Американцы немало помогали и вкладывались в различные группировки в Сирии, от так называемой умеренной оппозиции и вплоть до сирийских курдов, но за 13 лет войны не раз терпели фиаско с такими авантюрами, так как группировки, в которые они вкладывались, и близко не демонстрировали того единства, дисциплины и унификации, которые смогли создать и продемонстрировать ХТШ.

Я считаю это важным уроком для всех нас — и в Украине, и в Израиле, да и в любой подобной ситуации, когда кажется, что ты максимально слаб, твои дела явно идут не в гору, враги сильны, а свет в конце туннеля и близко не проглядывается. Как я написал в начале, в такие самые темные времена самое верное дело — каждому быть на своем месте и выполнять свой долг, не хороня себя преждевременно и не посыпая голову пеплом.

Фортуна улыбается только тем, кто не сдается, не унывает и достаточно дерзок, чтобы постоянно идти наперекор.

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