Британские миротворцы никогда не решали проблему. Почему план Стармера только ухудшит ситуацию в Украине

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Сэр Кир Стармер говорит, что его предложение направить британские войска в Украину в случае заключения мирного соглашения с Москвой призвано защитить суверенитет Украины, а также "помочь гарантировать безопасность нашего континента и безопасность нашей страны". Однако, если верить истории предыдущих миротворческих операций, любое будущее участие Великобритании в подобных акциях может лишь усугубить ситуацию, а не улучшить ее.

Еще в начале 1990-х годов, когда британские войска были направлены в центральную часть Боснии в рамках злополучной миротворческой миссии ООН, я, будучи репортером газеты The Telegraph, на собственном опыте убедился в глупости участия британских военных в иностранных операциях без серьезного рассмотрения их целей.

Хотя британские войска были развернуты с самыми лучшими намерениями — защитить гражданское население — отсутствие надлежащего мандата означало, что они не могли вмешаться силой, когда противоборствующие группировки совершали акты непристойного варварства, что происходило практически ежедневно. В результате осажденные британские силы были низведены до статуса бессильных сторонних наблюдателей, обреченных на мрачную задачу сбора тел изуродованных жертв после окончания боевых действий.

Подобная судьба постигла и многие другие миротворческие операции, проводившиеся с благими намерениями. Например, в южном Ливане силы ООН, созданные для поддержания мира вдоль северной границы Израиля, оказались бессильны помешать поддерживаемым Ираном боевикам "Хезболлы" создать обширную подземную террористическую инфраструктуру, которая в конце прошлого года заставила Израиль начать военное вторжение.

Что касается планов Стармера в отношении Украины, то более уместным будет сравнение с решением предыдущего лейбористского правительства направить британские войска на юг Афганистана в 2006 году в рамках миротворческой и стабилизационной миссии.

Наивная вера в то, что британские войска смогут мирно действовать на территории, контролируемой талибами, заставила доктора Джона Рида, тогдашнего министра обороны, выразить надежду, что они смогут выполнить свою миссию без единого выстрела. Через несколько недель после развертывания недоукомплектованный и плохо оснащенный британский контингент оказался в отчаянной борьбе за выживание с противниками-талибами.

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"Взялись за дело": Великобритания готова разместить свои войска в Украине, — Стармер

Ситуация в Украине может быть гораздо сложнее, но заявление Стармера о том, что он всерьез рассматривает возможность размещения британских войск в Украине в случае заключения мирного соглашения говорит о том, что недостаточно продумано, как такая миссия будет работать на практике.

Время, когда Стармер сделал это заявление — в статье для The Telegraph на этой неделе — до того, как он принял участие в экстренном саммите европейских лидеров в Париже, чтобы обсудить украинский кризис, определенно предполагает, что он был больше заинтересован в том, чтобы провести упражнение в грандиозности, а не предложить серьезные варианты политики.

Сейчас, когда составляются планы визита премьер-министра в Вашингтон на следующей неделе для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, Стармер стремится представить себя в качестве важного собеседника между Европой и Америкой, даже если его усилия до сих пор вряд ли способствовали делу европейского единства.

В то время как Стармер утверждает, что "Европа должна играть свою роль" в защите суверенитета Украины, его европейские коллеги настроены более скептически.

Польша, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Испания заявили, что им необходимо лучше понять цели миссии, прежде чем вводить войска. Канцлер Германии Олаф Шольц, который досрочно покинул парижский саммит, услышав предложение Стармера, сказал, что это предложение было "совершенно преждевременным", "крайне неуместным" и что он был "немного раздражен".

Если целью Стармера, объявившего о своей поддержке миротворческой миссии на Украине, было формирование единой европейской позиции перед его поездкой в Вашингтон, то он потерпел неудачу.

Одна из важных причин нежелания многих европейских лидеров поддержать миротворческий призыв Стармера заключается в том, что с тех пор, как три года назад Россия вторглась в Украину, западные лидеры стараются избегать прямого участия в конфликте. Предоставление Украине оружия и поддержки — это одно, а вот отправки западных войск для поддержки военных действий следует избегать любой ценой, опасаясь спровоцировать более масштабную эскалацию конфликта с Россией.

А именно это может произойти, если британские и другие западные силы вломятся в Украину, не продумав в достаточной степени свои конечные цели и правила применения оружия, которые они должны соблюдать.

Невозможно представить себе, что такие силы могут быть развернуты без согласия России, которое вряд ли будет получено, учитывая, что Кремль категорически против присутствия любых западных сил вблизи своих границ.

Кроме того, возникает вопрос, как Европа собирается собрать 100-тысячный контингент, необходимый для выполнения такой миссии, особенно если учесть, что участие США будет минимальным.

Максимум, на что способна Британия — это бригада численностью около 5 000 военнослужащих, вряд ли достаточно для того, чтобы сыграть роль главного лидера, которую Стармер отводит себе.

Нам нужен реальный план решения украинского кризиса. Но существует реальная опасность того, что непродуманный миротворческий проект Стармера может в итоге сделать украинский кризис неизмеримо хуже.

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