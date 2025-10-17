Пятница, 17-е: что дадут переговоры Трампа и Зеленского и почему шансы на мир в Украине выше, чем в Газе

Дональд Трамп хочет продолжить свой недавний успех в установлении перемирия в Газе и освобождении оставшихся в живых израильских заложников, положив конец войне в Украине.

Воодушевленный аплодисментами, которые он получил на этой неделе как миротворец на Ближнем Востоке, американский президент встретится с Владимиром Зеленским, своим украинским коллегой, в Белом доме в пятницу.

Они обсудят просьбу Киева о поставке американских ракет "Томагавк" большой дальности, способных поражать цели в глубине российской территории.

Украинский лидер постоянно жалуется на то, что качество военного оборудования, предоставленного США и их союзниками, недостаточно для обеспечения его войскам решающего преимущества. Хотя Украина получила значительное количество ракет противовоздушной обороны и боеприпасов, это послужило укреплению обороны, а не дало качественное военное преимущество над Россией.

Відео дня

Поставка ракет "Томагавк", дальность полета которых составляет до 1500 миль, стала бы желанным пополнением арсенала Украины. Они позволили бы украинцам наносить удары по российским заводам по производству беспилотников и ракет, а также по ключевым нефтяным объектам.

"Томагавк" как козырь против Путина Фото: Из открытых источников

Москва в течение трех с половиной лет почти ежедневно наносила удары беспилотниками и ракетами по ключевым объектам инфраструктуры Украины, и отвечающая мера позволила бы простым россиянам ощутить последствия конфликта, с которыми многие из них еще не сталкивались.

Россияне уже вынуждены привыкать к очередям за бензином после того, как Украина успешно нанесла удары по нескольким нефтеперерабатывающим заводам. Любые дальнейшие сбои в российской экономике усилят давление на президента России Владимира Путина с целью заставить его вступить в переговоры о прекращении конфликта.

Администрация Трампа рассматривает возможность повышения тарифов для таких стран, как Индия и Китай, которые продолжают торговать с Россией, несмотря на международные санкции, введенные после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В понедельник Трамп заявил в израильском Кнессете, что считает прекращение конфликта на Украине частью более широкой задачи по установлению прочного мира на Ближнем Востоке. Помимо решения давней израильско-палестинской проблемы, президент США стремится заключить мирное соглашение с Ираном, и эта цель будет более достижима, если сначала удастся договориться с Путиным. "Давайте сначала сосредоточимся на России", — сказал Трамп.

Учитывая предыдущую неготовность Путина серьезно рассматривать возможность прекращения конфликта на Украине, убедить Россию положить конец войне будет нелегкой задачей.

Важно

Удары по Москве и Санкт-Петербургу: что могут "Томагавки" и что на самом деле получит Украина

Тем не менее, для Трампа все же может оказаться гораздо более реалистичным предложением договориться о длительном перемирии в Украине, чем окончательно положить конец военным действиям в Газе. Есть признаки того, что широкомасштабное мирное соглашение, которое американский президент провозгласил в Иерусалиме и Шарм-эль-Шейхе в начале этой недели, уже начинает разваливаться.

Явное отсутствие интереса со стороны ХАМАС к участию в переговорах – группировка даже не выполнила свое обязательство по возвращению тел погибших израильских заложников – не сулит ничего хорошего для перспектив полной реализации мирного плана Трампа по Газе.

В Украине, напротив, существует реальная возможность того, что, если США и их союзники окажут достаточное давление на Путина, можно будет достичь надлежащего и прочного перемирия.

В Газе отсутствие единого и эффективного палестинского руководства значительно усложняет задачу переговоров о достижении прочного урегулирования. В России, если Трамп сможет убедить Путина вступить в переговоры по Украине, он будет иметь дело с человеком, обладающим властью и авторитетом, необходимыми для обеспечения выполнения и соблюдения любого соглашения.

Россияне в полной мере осознают всю сложность международной дипломатии и ценность сложных компромиссов для достижения более широких целей.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно