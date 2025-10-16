Удары по Москве и Санкт-Петербургу: что могут "Томагавки" и что на самом деле получит Украина

Related video

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ОСТАНОВИТ ВОЙНУ?

В Украине развернулась какая-то "томагавкомания": настоящий геймченжер, сколько дадут, что поразят, Москве капец, Питеру тоже и тому подобное...

Устал повторять: если дадут, то в количестве, чтобы только подтолкнуть Путина к переговорам. При этом, такого количества, чтобы заставить Путина безусловно прекратить боевые действия, вообще не существует. И не может существовать.

Даже если полностью уничтожить в России производство "Шахедов", "Искандеров", "Кинжалов", "Калибров" и других средств нападения, а 1.000 "Томагавков", запущенных почти одновременно, способны это сделать, то война не прекратится. Потому что характер войны коренным образом изменился.

Преимущественная ситуация следующая: после атак позиций ВСУ с воздуха КАБами небольшие штурмовые группы врага под прикрытием дронов в пешем порядке или на примитивном транспорте просачиваются через наши позиции, накапливаются и пытаются закрепиться. А потом этот маневр повторяется, и таким образом обеспечивается очень медленное, очень затратное, но продвижение агрессора вперед. И в этом сценарии врагу не хватает только живой (временно живой) силы, все остальное есть и будет.

Именно поэтому Путин планирует скрытую мобилизацию в виде "призыва на обучение резервистов". И на первом этапе такая мобилизации пройдет относительно успешно, заметных протестов в недоимперии не будет, пока гробы с резервистами не начнут возвращаться десятками тысяч. При сегодняшних темпах сокращения поголовья агрессора на это потребуется около года.

Поэтому уничтожение "Томагавками", или "Фламинго", или еще чем-то российских заводов по производству крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников, облегчит нашу жизнь в тылу, но способности врага продолжать войну не разрушит.

Чтобы остановить врага, нам тоже не хватает бойцов, поэтому наши опорные пункты приходится располагать на таком расстоянии, что враг имеет возможность для просачивания между ними. Наши резервисты давно воюют. Поэтому для пополнения ВСУ нужно уменьшать призывной возраст, что вызывает в обществе понятное напряжение.

Увеличение количества наших беспилотников на фронте проблему решает лишь частично, потому что опять-таки не хватает квалифицированных операторов БПЛА. В полностью автономном, без участия человека, режиме наши беспилотники пока не работают. А создать настоящую "килзону" и реально остановить врага способны лишь многочисленные автономные рои дронов, управляемые ИИ.

Продолжим показательно уничтожать конструкторов с прорывными нестандартными идеями, и украинские рои дронов вообще не появятся. А западные всегда будут предоставляться в незначительном количестве — как инструмент военно-политического влияния, а не как оружие победы.

А "Томагавки" — отличная ракета. Для достижения целей США, а не Украины.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

