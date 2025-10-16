"Томагавки" для Украины: ВСУ могут не допустить к запускам, — Financial Times

США рассматривают передачу Украине крылатых ракет "Томагавк", однако использование этих систем потребует специальных пусковых установок и надзора американских специалистов. Конкретные детали относительно обучения украинских военных не сообщаются.

Издание Financial Times опубликовало материал, в котором рассматривается возможность передачи Украине крылатых ракет "Томагавк". В публикации отмечается, что для эффективного использования этих ракет нужны соответствующие пусковые системы и контроль со стороны США.

Согласно FT, окончательные процедуры обучения украинских военных или степень их участия в управлении ракетами не раскрываются.

Передача "Томагавк" Украине требует координации и технического контроля, что может свидетельствовать об определенном уровне надзора со стороны США, однако финальные детали по практической подготовке украинских операторов остаются неизвестными.

Как сообщал Фокус, Пентагон уже разработал план передачи ракет "Томагавк" Украине, нужен только приказ Трампа. Министерство обороны США подготовило план поставки или продажи этих боеприпасов Киеву, однако Украина не имеет необходимых морских или наземных пусковых установок.

Фокус также писал, что американская компания Oshkosh Defense представила наземную установку X-MAV, пригодную для запуска "Томагавков".

Как сообщал Фокус, вооруженные силы Российской Федерации имеют средства для обезвреживания ракет "Томагавк", которые Соединенные Штаты Америки могут прислать Украине.