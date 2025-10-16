"Томагавки" для України: ЗСУ можуть не допустити до запусків, – Financial Times

США розглядають передачу Україні крилатих ракет "Томагавк", однак використання цих систем потребуватиме спеціальних пускових установок і нагляду американських фахівців. Конкретні деталі щодо навчання українських військових не повідомляються.

Видання Financial Times опублікувало матеріал, у якому розглядається можливість передачі Україні крилатих ракет "Томагавк". У публікації зазначається, що для ефективного використання цих ракет потрібні відповідні пускові системи та контроль з боку США.

Згідно з FT, остаточні процедури навчання українських військових або ступінь їхньої участі в управлінні ракетами не розкриваються.

Передача "Томагавк" Україні потребує координації та технічного контролю, що може свідчити про певний рівень нагляду з боку США, однак фінальні деталі щодо практичної підготовки українських операторів залишаються невідомими.

Як повідомляв Фокус, Пентагон уже розробив план передавання ракет "Томагавк" Україні, потрібен лише наказ Трампа. Міністерство оборони США підготувало план постачання чи продажу цих боєприпасів Києву, проте Україна не має необхідних морських чи наземних пускових установок.

Фокус також писав, що американська компанія Oshkosh Defense представила наземну установку X-MAV, придатну для запуску "Томагавків".

Як повідомляв Фокус, збройні сили Російської Федерації мають засоби для знешкодження ракет "Томагавк", які Сполучені Штати Америки можуть надіслати Україні.