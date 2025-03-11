Дон Дональд Корлеоне: как США при Трампе превращаются в мафиозное государство

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Вот Дональд Корлеоне, президент США, который ведет себя как босс мафии - но без принципов. Не стоит сомневаться в таком сравнении, и не в последнюю очередь потому, что Дональду Трампу это понравится. Но при этом "Крестный отец" — это архетип силы и гламурного мачо, а Трамп — слабак, постоянно раздающий подарки врагам Америки и не получающий ничего взамен. Но когда мир меняется так быстро — когда страна, которая была другом более века, превращается во врага за считанные недели — полезно иметь ориентиры. Мой коллега Люк Хардинг прояснил природу России Владимира Путина, когда назвал ее мафиозным государством. Теперь нам нужно навесить такой же ярлык на США, которые находятся под властью самого преданного поклонника Путина.

Подумайте о том, как ведет себя Белый дом при Трампе, произнося угрозы, которые лучше звучат в оригинале на сицилийском языке. На прошлой неделе президент заявил, что сделка по прекращению войны России в Украине "может быть заключена очень быстро", но "если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, этот человек долго не продержится". Вам не нужен был переводчик, чтобы понять, что он имел в виду Владимира Зеленского.

В четверг Трамп был уверен, что украинцы скоро выполнят его просьбу, "потому что я не думаю, что у них есть выбор". Почти как если бы он сделал им предложение, от которого они не смогут отказаться. Что, конечно, и произошло. Прекратив поставки военной помощи и обмен американскими разведданными, как он сделал на этой неделе, он фактически приставил российский револьвер к виску Украины, отпечаток которого едва ли уменьшился после заявления Трампа о том, что он "решительно рассматривает" банковские санкции и тарифы против Москвы — шаг, очень характерный для человека, притворяющегося одинаково жестким по отношению к двум сторонам, но это никого не способно обмануть. Он ожидает, что Зеленский подпишет контракт на огромный кусок полезных ископаемых Украины, как соперники Корлеоне сдали свои средства к существованию, чтобы спасти свои жизни.

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Именно так США теперь действуют в мире. Отбросив формальности во время своего ежегодного обращения к Конгрессу во вторник, Трамп повторил свою угрозу захватить Гренландию: "Так или иначе, мы ее получим". Это напомнило о его предыдущем предупреждении Копенгагену дать ему то, что он хочет, или столкнуться с последствиями: "Возможно, в отношении Дании должны произойти вещи, связанные с тарифами". Хорошее у вас местечко; будет жаль, если с ним что-то случится.

Точно так же он ведет себя и в отношении северного соседа США. Уходящий в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил Трампа в попытке устроить "полный крах канадской экономики, потому что так будет легче аннексировать нас", добавив при этом: "Мы никогда не станем 51-м штатом". Этот прием хорошо знаком в темных уголках строительной индустрии Нью-Джерси: серия неудачных пожаров, которые прекращаются только тогда, когда непокорный конкурент подчиняется.

И содержание, и стиль — чисто мафиозные. Обратите внимание на одержимость уважением, продемонстрированную в ходе конфронтации с Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе. Джей Ди Вэнс и Трамп трижды обвинили украинского лидера в проявлении неуважения, при этом они звучали не как мировые лидеры, а как обидчивый Томми ДеВито, персонаж Джо Пеши в фильме "Славные парни".

Обратите внимание и на унижение подчиненных. В своем обращении к Конгрессу президент представил госсекретаря Марко Рубио как человека, которому поручено вернуть Панамский канал. "Удачи, Марко, — сказал Трамп, усмехнувшись. — Теперь мы знаем, кого винить, если что-то пойдет не так". Тревожный смех остальных подчиненных, испытавших короткое облегчение от того, что говорят не о них.

И помощникам, и оппонентам трудно идти в ногу со временем, потому что власть осуществляется произвольно и непоследовательно. Тарифы то вводятся, то приостанавливаются. Действительно, одна из причин, по которой импортные налоги так привлекательны для Трампа, заключается в том, что их можно ввести в действие мгновенно и по указу президента. Это относится и к исключениям, которые Трамп может предложить привилегированным отраслям промышленности США. Как заметил Крис Хейс из MSNBC: "Совершенно очевидно, что это будет рэкет, когда Трамп может одним росчерком пера уничтожить или спасти ваш бизнес в зависимости от того, насколько вы уступчивы".

Потому что, естественно, трампизм не ограничивает тактику Cosa Nostra внешними делами. На этой неделе агентство Reuters сообщило, что несколько федеральных судей в районе Вашингтона получили пиццу, анонимно отправленную им на дом, — жест, который полиция расценила как "форму запугивания, призванную показать, что адрес цели известен". Судебная власть, и без того ошарашенная шквалом постов Илона Маска, обличающих "коррумпированными" и "злыми" тех судей, которые встали на пути его продолжающегося разрушения значительной части федерального правительства, теперь опасается за свою безопасность. "Я никогда не видел судей в таком состоянии, как сейчас", — сказал Джон Джонс, который ушел в отставку в 2021 году.

Будь то нейтрализация судей — "Еще раз спасибо, я не забуду", — сказал Трамп Джону Робертсу, председателю Верховного суда, когда на этой неделе похлопал его по спине — или установление контроля над прессой — все это прямо из книг о Доне Корлеоне. Эффект оказался удивительно быстрым: на общественное пространство Америки опустилась странная тишина. Один конгрессмен-демократ говорит — коллеги-республиканцы заявили ему, что не будут критиковать Трампа, потому что беспокоятся за свою физическую безопасность и безопасность своих семей.

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Но дело не только в политиках. "Президенты университетов, опасающиеся, что миллионы долларов федерального финансирования могут исчезнуть, не открывают огня. Руководители компаний, встревоженные тарифами, которые могут повредить их бизнесу, молчат", — сообщает New York Times, которая снова ссылается на растущее беспокойство потенциальных критиков, что нападки в Интернете со стороны Маска и Трампа могут привести к насильственным действиям в отношении их самих или их близких.

Все это защищает Трампа, поощряя его подражать коррупции и бессердечию мафиози. Посмотрите, как неприкрыто он теперь берет деньги за ужин с ним в Мар-а-Лаго: 5 млн долларов за индивидуальный обед, 1 млн долларов за обед в составе группы. Если вы не поняли, Трамп объявил, что США больше не будут применять Закон о коррупции за рубежом, который запрещал американцам давать взятки иностранным чиновникам, а его генеральный прокурор распустил все целевые группы по борьбе с клептократией в Министерстве юстиции. Что касается бессердечия, то обратите внимание на то, как Маск радуется тому, что американское агентство по международному развитию отправляется "в дробилку", обеспечивая тем самым смерть больным и голодающим, которые полагались на американскую медицину и продовольствие.

По крайней мере Корлеоне руководствовались собственным предполагаемым кодексом чести. Они считали, что акт служения должен быть запомнен и со временем оплачен. Но Трамп обратился в суд, вместо того чтобы заплатить поставщикам за работу, уже выполненную для правительства США, и не помнит о тех, перед кем США в гораздо большем долгу. Как его вице-президент мог так легкомысленно забыть о крови, пролитой союзниками Америки, включая Великобританию, когда произнес: "20 000 солдат из какой-то случайной страны, которая не вела войну 30 или 40 лет"?

Это отвратительные люди, не обладающие даже моралью хулигана — и теперь они управляют страной, которую мы считали своим ближайшим другом с эдвардианской эпохи. Учитывая все это, британская политика, конечно, должна задуматься о радикально новом направлении, будь то перестройка экономики для перевооружения или сближение с Европейским союзом, учитывая, что мир, в котором проходило голосование по Brexit в 2016 году, исчез, и стоять в стороне от наших ближайших соседей теперь не только глупо, но и опасно. Когда самая могущественная страна планеты превратилась в мафиозное государство, вы делаете все, что нужно в такой ситуации.

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