Дон Дональд Корлеоне: як США за Трампа перетворюються на мафіозну державу

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Ось Дональд Корлеоне, президент США, який поводиться як бос мафії — але без принципів. Не варто сумніватися в такому порівнянні, і не в останню чергу тому, що Дональду Трампу це сподобається. Але водночас "Хрещений батько" — це архетип сили і гламурного мачо, а Трамп — слабак, який постійно роздає подарунки ворогам Америки і не отримує нічого натомість. Але коли світ змінюється так швидко — коли країна, яка була другом понад століття, перетворюється на ворога за лічені тижні — корисно мати орієнтири. Мій колега Люк Гардінґ прояснив природу Росії Володимира Путіна, коли назвав її мафіозною державою. Тепер нам потрібно навісити такий самий ярлик на США, які перебувають під владою найвідданішого шанувальника Путіна.

Подумайте про те, як поводиться Білий дім за Трампа, вимовляючи погрози, які краще звучать в оригіналі сицилійською мовою. Минулого тижня президент заявив, що угода щодо припинення війни Росії в Україні "може бути укладена дуже швидко", але "якщо хтось не хоче укладати угоду, я думаю, ця людина довго не протримається". Вам не потрібен був перекладач, щоб зрозуміти, що він мав на увазі Володимира Зеленського.

У четвер Трамп був упевнений, що українці скоро виконають його прохання, "тому що я не думаю, що у них є вибір". Майже так, ніби він зробив їм пропозицію, від якої вони не зможуть відмовитися. Що, звісно, і сталося. Припинивши постачання військової допомоги та обмін американськими розвідданими, він фактично приставив російський револьвер до скроні України, відбиток якого навряд чи зменшився після заяви Трампа про те, що він "рішуче розглядає" банківські санкції і тарифи проти Москви — крок, дуже характерний для людини, яка вдає, що вона однаково жорстка щодо двох сторін, але це нікого не здатне обдурити. Він очікує, що Зеленський підпише контракт на величезний шматок корисних копалин України, як суперники Корлеоне здали свої засоби для існування, щоб врятувати свої життя.

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Саме так США тепер діють у світі. Відкинувши формальності під час свого щорічного звернення до Конгресу у вівторок, Трамп повторив свою погрозу захопити Гренландію: "Так чи інакше, ми її отримаємо". Це нагадало про його попереднє попередження Копенгагену дати йому те, що він хоче, або зіткнутися з наслідками: "Можливо, щодо Данії мають відбутися речі, пов'язані з тарифами". Гарне у вас містечко; буде шкода, якщо з ним щось трапиться.

Точно так само він поводиться і щодо північного сусіда США. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який йде у відставку, звинуватив Трампа в спробі влаштувати "повний крах канадської економіки, тому що так буде легше анексувати нас", додавши водночас: "Ми ніколи не станемо 51-м штатом". Цей прийом добре знайомий у темних куточках будівельної індустрії Нью-Джерсі: серія пожеж, які припиняються тільки тоді, коли непокірний конкурент підкоряється.

І зміст, і стиль — суто мафіозні. Зверніть увагу на одержимість повагою, продемонстровану під час конфронтації із Зеленським в Овальному кабінеті минулого тижня. Джей Ді Венс і Трамп тричі звинуватили українського лідера в прояві неповаги, водночас вони звучали не як світові лідери, а як вразливий Томмі ДеВіто, персонаж Джо Пеші у фільмі "Славні хлопці".

Зверніть увагу і на приниження підлеглих. У своєму зверненні до Конгресу президент представив держсекретаря Марко Рубіо як людину, якій доручено повернути Панамський канал. "Удачі, Марко, — сказав Трамп, усміхнувшись. — Тепер ми знаємо, кого звинувачувати, якщо щось піде не так". Тривожний сміх інших підлеглих, які відчули коротке полегшення від того, що говорять не про них.

І помічникам, і опонентам важко йти в ногу з часом, бо влада здійснюється довільно і непослідовно. Тарифи то запроваджуються, то призупиняються. Дійсно, одна з причин, через яку імпортні податки такі привабливі для Трампа, полягає в тому, що їх можна ввести в дію миттєво і за указом президента. Це стосується і винятків, які Трамп може запропонувати привілейованим галузям промисловості США. Як зауважив Кріс Хейз із MSNBC: "Цілком очевидно, що це буде рекет, коли Трамп може одним розчерком пера знищити або врятувати ваш бізнес залежно від того, наскільки ви поступливі".

Тому що, природно, трампізм не обмежує тактику Cosa Nostra зовнішніми справами. Цього тижня агентство Reuters повідомило, що кілька федеральних суддів у районі Вашингтона отримали піцу, анонімно відправлену їм додому, — жест, який поліція розцінила як "форму залякування, покликану показати, що адреса цілі відома". Судова влада, і без того шокована шквалом постів Ілона Маска, що викривають "корумпованими" і "злими" тих суддів, які встали на шляху його тривалого руйнування значної частини федерального уряду, тепер побоюється за свою безпеку. "Я ніколи не бачив суддів у такому стані, як зараз", — сказав Джон Джонс, який пішов у відставку 2021 року.

Чи то нейтралізація суддів — "Ще раз спасибі, я не забуду", — сказав Трамп Джону Робертсу, голові Верховного суду, коли цього тижня поплескав його по спині, — чи то встановлення контролю над пресою — все це просто з книжок про Дона Корлеона. Ефект виявився напрочуд швидким: на суспільний простір Америки опустилася дивна тиша. Один конгресмен-демократ каже — колеги-республіканці заявили йому, що не критикуватимуть Трампа, бо переймаються своєю фізичною безпекою та безпекою своїх родин.

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Але річ не тільки в політиках. "Президенти університетів, які побоюються, що мільйони доларів федерального фінансування можуть зникнути, не відкривають вогню. Керівники компаній, стривожені тарифами, які можуть зашкодити їхньому бізнесу, мовчать", — повідомляє New York Times, яка знову посилається на щораз більше занепокоєння потенційних критиків тим, що нападки в інтернеті з боку Маска і Трампа можуть призвести до насильницьких дій щодо них самих або їхніх близьких.

Усе це захищає Трампа, заохочуючи його наслідувати корупцію і безсердечність мафіозі. Подивіться, як неприкрито він тепер бере гроші за вечерю з ним у Мар-а-Лаго: 5 млн доларів за індивідуальний обід, 1 млн доларів за обід у складі групи. Якщо ви не зрозуміли, Трамп оголосив, що США більше не застосовуватимуть Закон про корупцію за кордоном, який забороняв американцям давати хабарі іноземним чиновникам, а його генеральний прокурор розпустив усі цільові групи із боротьби з клептократією в Міністерстві юстиції. Що стосується безсердечності, то зверніть увагу на те, як Ілон Маск радіє з того, що американська агенція з міжнародного розвитку вирушає "в дробарку", забезпечуючи у такий спосіб смерть хворим і тим, хто голодує, котрі покладалися на американську медицину і продовольство.

Принаймні Корлеоне керувалися власним передбачуваним кодексом честі. Вони вважали, що акт служіння має бути запам'ятовуваний і згодом оплачений. Але Трамп звернувся до суду, замість того щоб заплатити постачальникам за роботу, вже виконану для уряду США, і не пам'ятає про тих, перед ким США в набагато більшому боргу. Як його віцепрезидент міг так легковажно забути про кров, пролиту союзниками Америки, включно з Великою Британією, коли вимовив: "20 000 солдатів з якоїсь випадкової країни, яка не вела війну 30 або 40 років"?

Це огидні люди, які не володіють навіть мораллю хулігана — і тепер вони керують країною, яку ми вважали своїм найближчим другом з едвардіанської епохи. З огляду на все це, британська політика, звісно, має замислитися над радикально новим напрямком, чи то перебудова економіки для переозброєння, чи то зближення з Європейським союзом, з огляду на те, що світ, у якому відбувалося голосування щодо Brexit 2016 року, зник, і стояти осторонь наших найближчих сусідів тепер не лише нерозумно, а й небезпечно. Коли наймогутніша країна планети перетворилася на мафіозну державу, ви робите все, що потрібно в такій ситуації.

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