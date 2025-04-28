Надавить Индией на Китай: в чем смысл обострения в Азии и будет ли большая война

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Продолжая тему асимметричного противостояния между США и Китаем, можно сказать, что на данный момент, максимально "удобная" (если так можно выразиться) локация для двух сторон — это Индия и Пакистан.

Замечу, что речь идет пока не о войне, а именно о противостоянии, то есть росте геополитической напряженности в регионе.

Такое противостояние — это ослабление Индии как экономической альтернативы Китая.

Как раз на днях компания Apple заявила о переносе всех своих производств из Китая в Индию, на что уйдут годы.

А это десятки миллиардов долларов инвестиций и сотни тысяч рабочих мест (с учетом связанных производств).

Геополитическая нестабильность Индии может затормозить данные планы или даже поставить их на стоп.

У Китая в данной модели асимметричного противостояния с США есть и свои издержки.

Это и угроза южному маршруту Нового шелкового пути (морскому и сухопутному), и ущерб китайским инвестициям в пакистано-китайский торгово-экономический коридор.

Но профит Китая в виде ослабления Индии здесь перевешивает все издержки, так как формирует паназиатскую безальтернативность Поднебесной.

Для США усиление Индии рассматривается как азиатский противовес Китаю, балансир для китайского доминирования в Индо-Тихоокеанском регионе.

Индийский "Путь специй" против китайского Нового шелкового пути.

Хотя даже косвенная поддержка Дели со стороны Вашингтона может резко обострить отношения Америки с Пакистаном, а ведь эта страна — союзник США вне НАТО.

Для РФ это противостояние невыгодно, так как Москва сейчас пытается сближаться как с Пекином, так и с Дели.

Большие игроки ловят свои шансы в локальном конфликте

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Здесь важно понимать, что большой войны между Индией и Пакистаном, скорее всего, не будет.

И Индия, и Пакистан обладают ядерным оружием и ракетами — средствами доставки.

Этимология наименований здесь крайне важна.

Индия назвала свою ракету-носитель "Агни". Агни — это в индуизме Бог огня и жертвенного костра. То есть явный намек на уничтожение противника "под корень".

У Пакистана ракета-носитель — "Шахин", то есть сокол, хищная птица. Здесь аллюзия на атаку стратегических целей противника.

Суть понятна: Индия может уничтожить Пакистан, но Пакистан не может уничтожить Индию, зато способен разрушить его стратегические центры.

До появления у стран ядерного оружия между ними происходили кровопролитные войны, в которых гибли сотни тысяч человек. В ходе третьей индо-пакистанской войны в 70-х годах Пакистан утратил свою провинцию Восточная Бенгалия, которая стала республикой Бангладеш.

Поэтому речь идет пока о приграничном конфликте и обострении отношений. Ядерное оружие сдержит страны от взаимного уничтожения.

Тем более, в ядерной доктрине Пакистана есть опция нанесения ударов ядерным оружием по… своей территории (в случае ее захвата индийскими войсками, которые имеют конвенциональное преимущество). Поэтому Индии нет смысла заходить на территорию Пакистана — тогда точно можно получить удар тактическим ядерным зарядом и обвинять будет некого.

Пакистан не может победить конвенционально Индию, разве что попытается захватить гидротехнические сооружения на Инде или зайти в Кашмир (хоть вероятность низкая, но не около нулевая).

С другой стороны — такая нестабильность идеальна для разрушения глобальных логистических проектов. Войны как бы нет, но и торговли тоже нет.

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