Надавить Индией на Китай: в чем смысл обострения в Азии и будет ли большая война
Разгорающийся конфликт между Индией и Пакистаном — это, по сути, проекция противостояния США и Китая, заключает аналитик Алексей Кущ. Вырастет ли из этого полноценная война, пока неясно, но то, что это может изменить весь мировой расклад — уже очевидно.
Продолжая тему асимметричного противостояния между США и Китаем, можно сказать, что на данный момент, максимально "удобная" (если так можно выразиться) локация для двух сторон — это Индия и Пакистан.
Замечу, что речь идет пока не о войне, а именно о противостоянии, то есть росте геополитической напряженности в регионе.
Такое противостояние — это ослабление Индии как экономической альтернативы Китая.
Как раз на днях компания Apple заявила о переносе всех своих производств из Китая в Индию, на что уйдут годы.
А это десятки миллиардов долларов инвестиций и сотни тысяч рабочих мест (с учетом связанных производств).
Геополитическая нестабильность Индии может затормозить данные планы или даже поставить их на стоп.
У Китая в данной модели асимметричного противостояния с США есть и свои издержки.
Это и угроза южному маршруту Нового шелкового пути (морскому и сухопутному), и ущерб китайским инвестициям в пакистано-китайский торгово-экономический коридор.
Но профит Китая в виде ослабления Индии здесь перевешивает все издержки, так как формирует паназиатскую безальтернативность Поднебесной.
Для США усиление Индии рассматривается как азиатский противовес Китаю, балансир для китайского доминирования в Индо-Тихоокеанском регионе.
Индийский "Путь специй" против китайского Нового шелкового пути.
Хотя даже косвенная поддержка Дели со стороны Вашингтона может резко обострить отношения Америки с Пакистаном, а ведь эта страна — союзник США вне НАТО.
Для РФ это противостояние невыгодно, так как Москва сейчас пытается сближаться как с Пекином, так и с Дели.
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Здесь важно понимать, что большой войны между Индией и Пакистаном, скорее всего, не будет.
И Индия, и Пакистан обладают ядерным оружием и ракетами — средствами доставки.
Этимология наименований здесь крайне важна.
Индия назвала свою ракету-носитель "Агни". Агни — это в индуизме Бог огня и жертвенного костра. То есть явный намек на уничтожение противника "под корень".
У Пакистана ракета-носитель — "Шахин", то есть сокол, хищная птица. Здесь аллюзия на атаку стратегических целей противника.
Суть понятна: Индия может уничтожить Пакистан, но Пакистан не может уничтожить Индию, зато способен разрушить его стратегические центры.
До появления у стран ядерного оружия между ними происходили кровопролитные войны, в которых гибли сотни тысяч человек. В ходе третьей индо-пакистанской войны в 70-х годах Пакистан утратил свою провинцию Восточная Бенгалия, которая стала республикой Бангладеш.
Поэтому речь идет пока о приграничном конфликте и обострении отношений. Ядерное оружие сдержит страны от взаимного уничтожения.
Тем более, в ядерной доктрине Пакистана есть опция нанесения ударов ядерным оружием по… своей территории (в случае ее захвата индийскими войсками, которые имеют конвенциональное преимущество). Поэтому Индии нет смысла заходить на территорию Пакистана — тогда точно можно получить удар тактическим ядерным зарядом и обвинять будет некого.
Пакистан не может победить конвенционально Индию, разве что попытается захватить гидротехнические сооружения на Инде или зайти в Кашмир (хоть вероятность низкая, но не около нулевая).
С другой стороны — такая нестабильность идеальна для разрушения глобальных логистических проектов. Войны как бы нет, но и торговли тоже нет.
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